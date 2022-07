La Russia riprende la fornitura di gas attraverso il Nord Stream

Il gasdotto della Russia riprende l’attività al 30% della sua capacità, dopo una sospensione temporanea che ha fatto temere all’UE che il Cremlino chiudesse completamente il rubinetto.

La Russia ha ripreso questa mattina la fornitura attraverso il gasdotto Nord Stream dopo 10 giorni di lavori di manutenzione, come confermato da un portavoce dell’operatore di rete. L’Unione europea temeva che il Cremlino chiudesse completamente il rubinetto come misura di pressione di fronte alle sanzioni imposte per l’invasione dell’Ucraina, nel quadro della partita a scacchi con Mosca per il gas.

In Russia l’attività del Nord Stream 1 è tornata al 30% della capacità

L’attività è tornata al 30% della capacità, anche se l’operatore ha detto all’agenzia Reuters che “ci vorranno alcune ore” per raggiungere i volumi concordati. “Nord Stream AG ha completato con successo tutte le attività pianificate su entrambe le linee del gasdotto nel rispetto delle scadenze stabilite”, si legge nella dichiarazione pubblicata dal suo operatore, dove non ha fornito maggiori dettagli sul motivo per cui il pompaggio è limitato.

“Il programma e il piano di lavoro sono stati concordati in anticipo con i partner”, ha aggiunto l’azienda per sottolineare che questa revisione era stata concordata con l’Europa. Il primo Nord Stream è fondamentale per l’Europa e soprattutto per la locomotiva tedesca. Inaugurato nel 2011, ha una capacità di 55.000 milioni di metri cubi di gas all’anno.

Un decennio fa, i buoni rapporti tra Berlino e Mosca fecero nascere l’idea di costruire una seconda parte, Nord Stream 2, a cui si opposero il resto dei partner dell’Est europeo e l’Ucraina perché ritenevano che il Cremlino potesse così dividere l’Europa in un caso d’attacco. La sua costruzione terminò a gennaio e Bruxelles non ne autorizzò mai l’uso.

Putin però non si considera sconfitto e di recente ha insistito ancora per riprendere quel grande progetto chiudendo altri gasdotti: “Abbiamo un’altra linea pronta, il Nord Stream 2, e può partire”. Da giugno, il Nord Stream operava al 40% della sua capacità con la giustificazione che il Canada stava bloccando la restituzione di un motore a turbina a causa delle sanzioni, anche se lunedì il presidente russo Vladimir Putin ha avvertito che la fornitura potrebbe essere anche minore.

Questo martedì, durante un incontro con i giornalisti a Teheran, il presidente ha affermato che Gazprom non solo non ha fatto riparare quella parte nel Paese nordamericano, ma che un’altra si è guastata a causa della rottura di un rivestimento interno. Putin ha aggiunto che fino ad ora funzionavano due turbine, fornendo circa 60 milioni di metri cubi al giorno e, se non arriverà la sostituzione, il pompaggio diminuirà ancora di più.

“Sarebbero 30 milioni di metri cubi al giorno”, ha sottolineato in merito a strutture che hanno la capacità di inviare 167 milioni. Il capo dell’autorità di regolamentazione dell’energia tedesca, Klaus Mueller, ha dichiarato mercoledì che il Nord Stream tornerà in funzione, ma a solo un terzo della sua capacità. “È meglio di niente, ma non è quello che è stato concordato per contratto”, ha detto a Reuters.

Birol ha proposto di ricorrere temporaneamente al carbone

“Se riusciamo a ottenere questo 30%, potrebbe aiutare a immagazzinare [gas], ma dovremo aspettare”, ha aggiunto. Le riserve di gas europee hanno già raggiunto il 64,4% della capacità totale, anche se l’Agenzia internazionale dell’energia (AIE) avverte che queste dovrebbero riempire il 90% dei giacimenti con l’inizio del freddo di ottobre. Il suo direttore, Fatih Birol, ha elogiato questa settimana come il blocco comunitario abbia finora sostituito il gas russo.

In particolare, l’Europa ha aumentato le importazioni di gas naturale liquefatto e sta progressivamente aumentando l’acquisto di gasdotto da altre regioni del mondo. L’Aie ha raccomandato, tuttavia, di porre molta più enfasi sulla riduzione del consumo di questo carburante e di sensibilizzare la popolazione sulla situazione di emergenza in cui si trova il continente dopo l’offensiva russa.

Birol non solo ha proposto di ricorrere temporaneamente al carbone, ma anche di compensare l’industria che ha contratto energia per spendere meno e di tagliare il consumo di elettricità nell’amministrazione. Secondo i suoi calcoli, ridurre di un paio di gradi il riscaldamento delle case in Europa compenserebbe la completa chiusura del Nord Stream in inverno.Bruxelles temeva che la Russia chiudesse completamente il rubinetto come misura di pressione di fronte alle sanzioni.

“La Russia ci ricatta. Usa l’energia come arma. Per questo, di fronte a un importante taglio parziale o totale del gas russo, l’Europa deve essere preparata”, ha avvertito mercoledì la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, presentando un piano per ridurre di 15 gli Stati membri. % il tuo consumo di gas. Questa proposta ha ricevuto l’opposizione frontale della Spagna. Il ministro per la Transizione ecologica, Teresa Ribera, ha bocciato il provvedimento:

“A differenza di altri Paesi, noi spagnoli non abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità dal punto di vista energetico”.”Non ci sono scuse” Von der Leyen ha sottolineato che la Russia non avrebbe avuto pretesto per boicottare la fornitura attraverso il Nord Stream. “La turbina è in transito, arriverà in tempo. Non ci sono scuse per non fornire il gas”, ha affermato prima di aggiungere che esistono altri modelli di turbine che potrebbero essere utilizzate anche per sostituire quelle attuali.

Tuttavia, arroccare Nord Stream non è l’unica mossa in questi scacchi in cui entrambe le parti si accusano a vicenda di mentire. Il gasdotto Soyuz attraversa l’Ucraina e si dirige verso l’Unione Europea. L’Operatore del Sistema di Trasmissione del Gas dell’Ucraina (GTSOU, per il suo acronimo ufficiale in inglese) da maggio chiede a Gazprom di deviare il flusso dalla stazione di pompaggio di Sojranivka, a Lugansk, a quella di Sudia, quella che sposta di più il volume , perché i separatisti filorussi della provincia orientale vi estraevano il gas acquistato dall’Unione Europea.

Il colosso russo del gas ha rifiutato “per motivi tecnici”. Tuttavia, GTSOU sottolinea che da Sudia passano tra i 40 ei 60 milioni di metri cubi al giorno, quando ha una capacità massima di 244 milioni. Putin ha fornito un’altra versione: “[Sojranivka] è passata sotto il controllo della Repubblica popolare di Lugansk [una delle province separatiste filo-russe in Ucraina] diversi mesi fa, e ora la chiudono senza alcuna giustificazione.

Lì funzionava tutto normalmente, nessuno è intervenuto e all’improvviso è stato chiuso per motivi politici”. Un’altra mossa in questo gioco è avvenuta in Polonia. Il Cremlino ha completamente interrotto il rubinetto del gasdotto Yamal a maggio perché Varsavia si è rifiutata di pagare in rubli il gas.