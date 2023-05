La Russa sta concedendo condizioni di favore per l’Inter Club Parlamento per la finale di Champions

Una lettera ai 40 parlamentari e 150 impiegati per i biglietti della finale di Champions League contro il Manchester City alimenta l’ira dei tifosi dell’Inter. Intanto gli ultras chiedono più tagliandi

Ad alimentare l’ira degli ultras interisti che da giorni “denunciano” una gestione, a loro dire, sbagliata per l’acquisto dei biglietti per la finale di Champions League del 10 giugno ad Istanbul, arriva una “comunicazione” rivolta a 40 parlamentari e 150 impiegati in cui il Presidente del Senato La Russa prevede condizioni favorevoli per l’Inter Club Parlamento.

L’immagine che circola di smartphone in smartphone, accompagnata da commenti altamente indignati è la foto di una lettera sottoscritta dal vice presidente dell’Inter Club Parlamento, il deputato milanese di centrodestra Alessandro Colucci, segretario alla Camera, eletto alle ultime votazioni con la lista “Noi Moderati”.

Nella lettera si rivolge agli iscritti al club Inter Parlamento, circa 40 parlamentari (tra deputati e senatori) e più di 150 impiegati (tra commessi, autisti, assistenti e impiegati). Queste le parole “Cari amici, in riferimento alla finale di Champions League di Istanbul in queste ultime ore il Presidente Ignazio La Russa ha lavorato per ottenere le migliori condizioni“. A seguire i dettagli del pacchetto offerte: 1.090 euro per biglietto aereo, assicurazione e spese di agenzia a cui si aggiungono 180 euro di biglietto che, si precisa, dovrà essere “scaricato direttamente dal portale della Uefa a ricezione del codice di conferma“. La partenza da Milano è prevista per la vigilia della finale con il Manchester City, il 9 giugno, con il rientro subito dopo la finale.

Dalla lettera non emergono particolari privilegi: i fortunati pagano il viaggio (come ha fatto lo stesso Presidente del Senato in occasione dei quarti di finale quando ha partecipato alla partita Benfica-Inter a Lisbona) e acquistano i biglietti tramite il sito Uefa, proprio come qualsiasi altro tifoso iscritto ad un club.

Anzi Colucci precisa “la prenotazione non è vincolante” e continua “Vogliamo contare quanti nostri iscritti vorrebbero partire. Ma per quanto riguarda i biglietti non abbiamo certezza che tutti li avranno, né abbiamo trattamenti di favore rispetto ad altri Inter club”.

L’ira degli ultras neroazzurri

Questo però non è bastato a placare l’ira del popolo neroazzurro che da giorni protesta, disertando pure il tifo per i primi 15 minuti della finale di Coppa Italia con la Fiorentina disputatasi lo scorso mercoledì.

La curva ieri sera si è incontrata, come di consueto, al Baretto 1957 di San Siro per decidere le prossime mosse. Stando ai calcoli dei coordinatori della curva, al tifo organizzato rimarranno solo pochi centinaia di tagliandi dei 20.000 riservati ai tifosi interisti.

Ne rivendicano un numero maggiore, facendo leva sul sostegno sempre manifestato alla squadra. Un ruolo a cui ha riconosciuto un importante valore anche lo stesso allenatore Simone Inzaghi, che dopo la vittoria della coppa Italia contro la squadra toscana ha dichiarato: “Abbraccio i nostri tifosi. Per venti minuti non ci hanno incitato, quando sono entrati in partita loro l’abbiamo fatto anche noi“.

In effetti il gol del calciatore viola Gonzalez è arrivato solo dopo 3 minuti di gioco, nel silenzio spettale della curva interista; mentre il primo dei due realizzati da Lautaro, al 30esimo minuto, è arrivato quando la curva nord aveva ripreso con i cori da un pò.

É un argomento che gli ultras faranno valere nel corso della trattativa con il Club. La curva vuole sì garantire alla squadra il pieno supporto, ma al tempo stesso non vuole rinnegare le regole di equità e trasparenza che si è data: i biglietti saranno acquistati dagli abbonati e dagli Inter club che ne hanno avanzato richiesta online, privilegiando i tesserati più “anziani”.