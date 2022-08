La prima nave umanitaria con il grano dell’Ucraina attracca in Africa

Il ‘MV Brave Commander’, noleggiato dalle Nazioni Unite, arriva a Gibuti con 23.000 tonnellate di grano della Ucraina per alleviare la fame in Etiopia.

Una nave noleggiata dalle Nazioni Unite e carica di 23.000 tonnellate di grano dall’Ucraina è attraccata martedì nel porto di Gibuti, diventando così la prima nave di aiuti umanitari a trasportare cereali da questo paese europeo all’Africa dall’inizio della guerra sei mesi fa. , secondo il Programma alimentare mondiale (WFP). Il grano sarà spedito nei prossimi giorni su strada in Etiopia, Paese dove circa 20 milioni di persone soffrono per l’insicurezza alimentare a causa del conflitto in corso dal novembre 2020, riattivato la scorsa settimana, e della storica siccità in il Corno d’Africa, che interessa anche Kenya e Somalia.

“Siamo ufficialmente attraccati!” David Beasley, direttore esecutivo del WFP, si è congratulato martedì su Twitter: “La nostra prima nave per il trasporto di grano ucraino da febbraio è appena arrivata a Gibuti. Ora scarichiamo questo grano e andiamo in Etiopia”. La nave portarinfuse battente bandiera libanese MV Brave Commander è salpata il 16 agosto dal porto ucraino di Pivdenni, sul Mar Nero, e ha impiegato due settimane, navigando attraverso il Mediterraneo, il Canale di Suez e il Mar Rosso, per raggiungere il porto di Gibuti, situata nel Golfo di Aden.

L’operazione di esportazione di cereali è stata possibile grazie all’accordo raggiunto il 22 luglio a Istanbul tra Russia e Ucraina, con la mediazione di Turchia e ONU, per sbloccare il grano ucraino che era stato immagazzinato nei porti di questo Paese dall’inizio della l’invasione russa. Tale patto prevedeva il rilascio di fino a 22 milioni di tonnellate detenute in detti porti grazie alla creazione di un corridoio nel Mar Nero, che è sotto il controllo della Marina russa.

L’impegno includeva che Mosca non avrebbe attaccato le navi fintanto che non fossero state utilizzate per portare armi in Ucraina. Secondo le Nazioni Unite, il 44% del grano importato in Africa proviene da entrambi i paesi in conflitto, il 32% dalla Russia e il 12% dall’Ucraina. Questa forte dipendenza e il taglio dell’offerta dovuto alla guerra stava già causando una carenza di cereali sul mercato internazionale e un peggioramento della fame in Africa, già punita da vari conflitti, siccità storiche dovute ai cambiamenti climatici e dalla crisi economica causata dal covid-19.

Per tutti questi motivi, lo sblocco dei cereali era una priorità assoluta per il continente che l’attuale presidente dell’Unione Africana, il senegalese Macky Sall, ha chiesto il 3 giugno a Vladimir Putin, presidente russo, durante l’incontro che entrambi hanno tenuto a Sochi. A seguito dell’accordo raggiunto il 22 luglio tra Russia e Ucraina, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha intrapreso un tour africano che lo ha portato in Egitto, Repubblica del Congo, Uganda ed Etiopia, durante il quale ha cercato di rassicurare i leader africani sui cereali.

“Le speculazioni della propaganda occidentale e ucraina secondo cui la Russia dovrebbe esportare la fame sono assolutamente infondate”, ha affermato all’epoca il ministro degli Esteri russo. Un terzo dei paesi africani ha rifiutato di votare contro la Russia nella prima risoluzione delle Nazioni Unite che condanna l’invasione dell’Ucraina, riflesso di come Mosca stia guadagnando terreno in un continente con cui ha rafforzato i legami nell’ultimo decennio.

Ci vorrà almeno una settimana per scaricare il grano dalle stive della MV Brave Commander e spostarlo in Etiopia ed è solo il primo passo dell’operazione che mira a sbloccare tutto il grano detenuto nei porti ucraini, sempre minacciati dalle ostilità tra Russia e Ucraina, ma il WFP ritiene che questo martedì sia stato un giorno molto importante. L’emergenza umanitaria nel Corno d’Africa sta raggiungendo una dimensione storica e il numero delle persone bisognose di aiuto è passato dai circa 13 milioni di inizio anno agli circa 80 milioni di oggi.

Le ragioni che hanno portato a questa crisi sono la combinazione di una siccità devastante, la peggiore degli ultimi 40 anni, la recessione economica e l’inflazione derivata dai due anni di restrizioni commerciali dovute al covid-19, e i conflitti nelle aree della Somalia ed Etiopia, a cui si è aggiunta la carenza di cereali dovuta alla guerra in Ucraina. Secondo le Nazioni Unite, la malnutrizione infantile è alle stelle, così come il rischio di focolai di malattie come la meningite, il morbillo e il colera.