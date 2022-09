La Polonia chiede alla Germania i danni per la ‘Seconda guerra mondiale’

La Germania ha respinto subito la richiesta, e sostiene che la Polonia ha rinunciato a qualsiasi risarcimento nel 1953.

In concomitanza con l’83° anniversario dell’inizio dell’invasione tedesca della Polonia, all’inizio della seconda guerra mondiale, il governo ultraconservatore e nazionalista di Varsavia ha riaperto la ferita con la Germania chiedendo un elevato risarcimento per le perdite che il conflitto ha causato alla paese, e che stima in 1,3 miliardi di euro, circa il doppio del suo PIL.

Berlino sostiene, tuttavia, che la questione delle riparazioni di guerra è stata risolta decenni fa. Alcuni analisti e l’opposizione criticano che il partito al governo, Diritto e Giustizia (PiS), cerchi di fomentare il sentimento anti-tedesco da parte dei suoi elettori come strategia di distrazione in un momento in cui sta perdendo popolarità, vessato dall’inflazione e dal prezzo del petrolio energia un anno prima delle elezioni.

“Molti paesi hanno ricevuto un risarcimento dalla Germania, ma la Polonia no… I tedeschi non hanno mai pagato per i loro crimini contro la Polonia”, ha affermato Jaroslaw Kaczynski, leader del PiS, durante la presentazione ufficiale del rapporto che quantifica la distruzione del Paese. . “Le vittime dell’aggressione tedesca chiedono giustizia”, ​​ha aggiunto il primo ministro Mateusz Morawiecki.

“Non si tratta solo di regolare i conti con il passato, ma di rimediare allo stallo sul futuro della Polonia”. L’Esecutivo polacco aveva già verbalizzato questa affermazione in passato, ma non l’aveva mai quantificata con una cifra così alta. “La posizione del governo tedesco non è cambiata; la questione delle riparazioni è risolta”, ha detto a Reuters un portavoce del ministero degli Esteri tedesco.

“La Polonia ha rinunciato alle riparazioni molto tempo fa, nel 1953, e ha confermato quella rinuncia più volte. Questo è uno dei fondamenti dell’attuale ordinamento europeo. La Germania mantiene la sua responsabilità politica e morale per la seconda guerra mondiale”, ha aggiunto. Il governo comunista polacco dell’epoca rinunciò a qualsiasi compenso sotto la pressione dell’Unione Sovietica, che voleva liberare la Germania dell’Est dagli obblighi derivanti dalla sua partecipazione alla guerra.

L’ultima volta che la Polonia ha rifiutato le riparazioni è stato nel 2004 e non esiste alcuna base legale per richiederle ora, secondo gli esperti consultati da Gazeta Wyborcza. Il PiS mantiene una relazione tesa con la Germania, tesa negli ultimi tempi dalla risposta tedesca alla guerra in Ucraina. Finora non hanno mai formalizzato le loro richieste, ma giovedì Kaczynski ha assicurato di essere disposto ad avviare negoziati con il loro vicino occidentale.

Dal 2017 lavorano su questo tema una commissione parlamentare e un istituto

Dal 2017 lavorano su questo tema una commissione parlamentare e un istituto appositamente creati per quantificare le perdite generate dalla guerra, entrambi presieduti da un deputato del PiS. Per arrivare alla cifra di 1,3 miliardi, che secondo Kaczynski è “conservatrice”, la Polonia tiene conto dell’omicidio di 5,2 milioni di polacchi (più della metà dei quali ebrei) per mano dei nazisti, 196.000 bambini sottratti alle loro famiglie e mandati in Germania e un calo demografico di 11,4 milioni.

Aggiunge anche danni materiali come la distruzione dell’80% di Varsavia e migliaia di città e villaggi. E poi fabbriche, scuole e monumenti ridotti in polvere. E il saccheggio delle casse dello Stato e dei cittadini. Una somma di perdite demografiche, economiche, infrastrutturali e possibilità di progressi nella scienza, nell’istruzione e nella cultura. “La Polonia oggi sarebbe molto diversa in termini di sviluppo rispetto ad altri paesi“, afferma il rapporto presentato giovedì.

Conoscendo queste richieste, il leader del principale partito di opposizione, Donald Tusk (Piattaforma civica), ha affermato giovedì che l’annuncio di Kaczynski “non riguarda le riparazioni”. “Questa è una campagna politica interna per ricostruire il sostegno al partito al governo”, ha affermato l’ex presidente del Partito popolare europeo. Nonostante il PiS continui a guidare le urne in Polonia, è caduto nelle intenzioni di voto appesantito dall’inflazione, superiore al 15%, e dal prezzo dell’energia..

La retorica antitedesca del governo polacco viene da lontano, ma è utile solo nella sua zona di pesca dei voti, afferma Kucharczyk, secondo i sondaggi del suo istituto. Ben Stanley, professore al Center for the Study of Democracy dell’Università SWPS di Varsavia, concorda sul fatto che rivolgersi a questioni legate alla storia e alla cultura, mescolandole a sentimenti anti-tedeschi, può funzionare per lui solo tra i suoi elettori.

“È cinico”, dice l’esperto, perché “sanno quale sarà la risposta tedesca” e rilasciano una cifra “esorbitante” che sanno è “estremamente improbabile” da raggiungere. “Lo hanno annunciato in televisione e sicuramente è così. Amano farlo”, afferma Kucharczyk. La sua previsione è che il PiS continuerà a parlare della questione delle riparazioni tedesche ancora e ancora durante la campagna elettorale. Così, sostiene, costruisce la sua “realtà parallela attraverso la propaganda”.