Il virus della poliomielite sta circolando di nuovo in Occidente e preoccupa le autorità sanitarie. La malattia altamente infettiva, paralizzante e talvolta mortale può essere prevenuta con un vaccino.

Solo quando riaffiora in Occidente si sente di nuovo parlare di poliomielite. Il virus, nonostante sia in via di eradicazione in tutto il mondo, ha confermato il contagio nello Stato di New York ed è stato rilevato nelle acque reflue di Londra. E preoccupa le autorità sanitarie. Ma fino a quando la trasmissione del poliovirus non viene interrotta in Pakistan e Afghanistan, gli unici due luoghi in cui la polio rimane endemica, tutti i paesi restano a rischio di importare la malattia, secondo la Global Polio Eradication Initiative (IEMP).

Paesi particolarmente vulnerabili con servizi sanitari e immunitari deboli e collegamenti commerciali o di viaggio con il Pakistan e l’Afghanistan. L’iniziativa per far scomparire la poliomielite è stata lanciata nel 1988, con l’obiettivo di arginare questa malattia altamente contagiosa, paralizzante e talvolta mortale, che può essere prevenuta con un vaccino. Oggi si può dire che è stato un successo: da allora i casi si sono ridotti del 99%.

Secondo la Vaccine Alliance (Gavi), la GPEI ha aiutato a immunizzare più di 3 miliardi di bambini e, grazie ad essa, camminano oggi più di 20 milioni di persone che sarebbero rimaste paralizzate. Il segreto? Vaccinazione di massa. Prima con un vaccino in gocce orali con il virus attenuato e poi, quando il Paese è già libero dalla malattia, con un’iniezione con il virus inattivo. Mantenere alti i livelli di immunizzazione è fondamentale per escludere il germe, a cui i bambini di età inferiore ai cinque anni sono particolarmente vulnerabili.

Pertanto, il virus della poliomielite è dormiente in tutto il pianeta, tranne che in Pakistan e Afghanistan. Ottimista, ma cauta con le anticipazioni, si mostra Melissa Corkum, coordinatrice globale dei focolai di questa malattia dell’Unicef. “Finora nel 2022 abbiamo segnalato solo 15 casi di poliomielite, 14 in Pakistan e uno in Afghanistan. La Nigeria, l’altro Paese in cui si è verificata la poliomielite selvaggia [quella che si manifesta attraverso la trasmissione comunitaria in contrapposizione a quella che deriva dalla vaccinazione stessa] è già dal 2016 senza notificare un solo caso”, dice.

I numeri sono leggermente aumentati rispetto al 2021, quando ci furono quattro casi di poliomielite selvaggia in Afghanistan e solo uno in Pakistan. In Pakistan e Afghanistan, che rappresentano un unico blocco epidemiologico, ci sono diverse barriere da superare per porre fine a tutte le forme di poliomielite, spiega un portavoce di Gavi. “Profondi legami sociali, culturali ed economici, movimenti di popolazione transfrontalieri su larga scala, insicurezza, disinformazione con conseguente scarsa diffusione del vaccino, emergenze umanitarie dovute a terremoti e inondazioni, o fondamentalismo islamico, sono solo alcuni di questi”, chiarisce.

Il fondamentalismo religioso, soprattutto, ha reso difficile l’immunizzazione negli ultimi anni, lasciando milioni di bambini fuori dalla portata della campagna e, quindi, esponendoli al contagio e rendendo più facile la circolazione del virus. Infatti, all’inizio di giugno 2021, cinque operatori sanitari che stavano svolgendo una campagna di vaccinazione contro la poliomielite nella provincia afgana di Nangarhar sono morti durante una serie di attacchi estremisti, per cui l’opera che si intendeva proteggere è stata sospesa dal virus per più di 10 milioni di bambini sotto i cinque anni.

Per quanto riguarda l’immunizzazione in generale, tuttavia, le cose non stanno andando bene

L’interruzione di tutta la trasmissione della poliomielite in Afghanistan e Pakistan entro la fine del 2023 è l’obiettivo del piano strategico 2022-2026 del GPEI. Il percorso per l’eradicazione, secondo il piano, passa attraverso “una crescente volontà politica a tutti i livelli di governo e con tutti gli agenti locali; stringere una partnership profonda e duratura con le comunità emarginate; avere un programma ben funzionante con personale in prima linea adeguato e motivato che inoculare costantemente; impiegare un approccio integrato all’erogazione dei servizi; e investire in modo permanente nella qualità e nel miglioramento delle attività di sorveglianza e in attività di rilevamento tempestive”.

Per quanto riguarda l’immunizzazione in generale, tuttavia, le cose non stanno andando bene. Secondo i dati Unicef, il livello di vaccinazione nel mondo è sceso tra il 2019 e il 2021 del 5%. Oppure, qual è lo stesso: 25 milioni di bambini hanno smesso di ricevere le loro dosi. Il tasso di vaccinazione è il più basso degli ultimi 30 anni: 81% per difterite, tetano e pertosse (DTP3), che sono considerati un buon indicatore del resto dei vaccini. In altre parole, anche se la poliomielite non viene misurata, è molto probabile che sia anche caduta in una proporzione molto simile.

Di questi 25 milioni, 18 milioni non hanno ricevuto una singola dose di DTP tutto l’anno. La maggior parte di loro vive in paesi a basso e medio reddito, con India, Nigeria, Indonesia, Etiopia e Filippine che registrano i numeri più alti. Il calo è dovuto a numerosi fattori, secondo un portavoce di Vaccine Alliance. Alcuni di questi sono l’aumento del numero di bambini che vivono in situazioni di conflitto e contesti fragili, dove l’accesso alle vaccinazioni è spesso limitato; la diffusione di disinformazione e problemi relativi al covid-19, come interruzioni dei servizi e delle catene di approvvigionamento, diversione di risorse per gli sforzi di risposta e misure di contenimento che limitavano l’accesso e la disponibilità dei servizi di vaccinazione.

La situazione è ancora una volta molto preoccupante, ammette Corkum, dell’Unicef. “Minaccia decenni di duro lavoro in alcune delle aree più remote del mondo, dove la precarietà dei servizi sanitari, la riluttanza culturale o i problemi logistici derivati ​​dalla pandemia, hanno complicato notevolmente l’attuazione delle campagne di vaccinazione di routine”.