La Lettonia vuole una brigata della NATO per scoraggiare la Russia

La Lettonia ha bisogno di una brigata della NATO, un contingente militare che ammonterebbe a 5.000 soldati, per dissuadere la Russia da un potenziale attacco, ha affermato in un’intervista il capo di stato della nazione baltica.

La Lettonia ha paura della Russia

Il presidente Egils Levits ha affermato che la Lettonia spingerà, al prossimo vertice dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico il prossimo mese a Madrid, chiederà l’invio di truppe in loco.

E la Lettonia lo farà in coordinamento con altri stati situatil fianco orientale dell’alleanza, che chiedono di rafforzare le difese della regione di fronte all’invasione russa dell’Ucraina. “La Russia non è provocata dalla forza, ma la Russia è provocata dalla debolezza”, ha detto lunedì Levits, a margine del World Economic Forum di Davos, in Svizzera.

“Quindi stiamo cercando anche la presenza di truppe NATO sul nostro territorio”, ha detto, per raggiugere un livello di preparazione militare che “può scoraggiare la Russia”.

L’ordine di invasione di Vladimir Putin all’Ucraina ha innescato un aumento delle spese militari in tutta la regione, compreso il dispiegamento di equipaggiamenti e truppe militari della NATO nelle aree vicino al confine con la Russia.

L’invasione dell’Ucraina sta militarizzando l’Europa dell’est

I leader dei paesi dell’Europa orientale conosciuti, si incontreranno prima del vertice della NATO di giugno per coordinare l’azione. Dopo l’invasione, gli Stati Uniti hanno spostato circa 20 elicotteri anticarro AH-64 Apache in Lettonia, un ex stato sovietico che condivide un confine con la Russia.

Levits ha detto che vuole che le forze militari rimangano permanentemente nel paese. Alla fine dell’anno scorso, Putin ha chiesto alla NATO di ritirare le forze dagli stati della NATO orientali e di astenersi dall’allargarsi ulteriormente, in particolare date le aspirazioni dell’Ucraina ad aderire. La NATO ha respinto la richiesta.

L’attacco della Russia all’Ucraina ha avuto altre conseguenze di vasta portata. L’invasione ha spinto Finlandia e Svezia a rinunciare a decenni di non allineamento militare e a fare domanda per l‘adesione alla NATO, il che rafforzerà la difesa dei paesi baltici. L’offerta è stata immediatamente contrastata dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan, per il presunto sostegno ai militanti curdi che il suo governo considera terroristi.

“Penso che ci sia una differenza tra terrorismo e diritti umani”, ha affermato Levits, un ex giudice della Corte europea dei diritti umani. “Quindi penso che sia possibile trovare una soluzione tra Finlandia, Svezia e Turchia per risolvere questo problema. Perché ora tutti insieme abbiamo un problema più grande da affrontare”.