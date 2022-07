La guerra di Putin e la pandemia facilitano l’integrazione europea

Putin e la pandemia hanno stravolto 70 anni benessere in Europa. “La lezione che abbiamo imparato è che l’unico modo per superare crisi di questa portata è agire in piena solidarietà reciproca”, assicura Von der Leyen.

La pandemia di covid-19 e l’invasione russa dell’Ucraina hanno innescato la nascita di una nuova era nell’Unione Europea, con un’accelerazione senza precedenti nell’integrazione economica, commerciale, sanitaria o militare. Il bilancio della tempesta sembra, almeno finora, positivo, perché il club comunitario ha intrapreso trasformazioni che in uno scenario normale avrebbero richiesto decenni o non sarebbero mai arrivate.

Bruxelles vuole mantenere lo stesso ritmo durante il prossimo anno accademico. Ma l’unità dei Ventisette mostra crepe, soprattutto in Ungheria e, potenzialmente, in Italia, paesi dove dilagano l’euroscetticismo e le filiazioni con il Cremlino. L’Unione Europea conclude questa domenica un percorso politico segnato dai colpi interminabili della pandemia covid – la più grande crisi sanitaria del continente in 100 anni – e dall’invasione russa dell’Ucraina, il primo grande conflitto tra due paesi sul territorio europeo dalla fine del Seconda guerra mondiale.

Le autorità europee hanno appeso il cartello “quasi chiuso per ferie” e hanno lasciato Bruxelles con la sensazione di aver affrontato problemi senza precedenti, ma anche con apprensione per la crisi economica ed energetica che incombe a cavallo dell’estate. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è stata l’epicentro di tutte le iniziative avviate negli ultimi due anni per fronteggiare la pandemia e le conseguenze della guerra provocata dal presidente russo Vladimir Putin.

Ed è convinta che entrambi i drammi lascino lezioni importanti per affrontare le avversità future. “La lezione che abbiamo imparato è che l’unico modo per superare crisi di questa portata è esercitare tutto il nostro peso come club e agire in piena solidarietà reciproca”, ha detto Von der Leyen a questo giornale.Negli ultimi 24 mesi l’Ue si è mossa a ritmi vertiginosi e il termine “storico” ha cessato di essere un cliché per diventare un’etichetta indiscutibile di molte delle decisioni adottate.

“Le misure sono state adottate al volo e abbiamo creato strumenti che, in alcuni casi, abbiamo dovuto creare da zero”, dice un alto funzionario europeo, presente nella cucina di tutte queste anticipazioni. L’interpretazione delle norme comunitarie è stata tesa a rompere tabù apparentemente indissolubili. L’Ue, il club nato da e per la pace in Europa, ha accettato di finanziare con denaro comune l’acquisto di armi letali per aiutare l’Ucraina a difendersi.

E i 500 milioni di euro del finanziamento iniziale si sono moltiplicati per cinque nel giro di pochi mesi per raggiungere i 2,5 miliardi di euro e fare, con l’aiuto degli Stati Uniti, una differenza tangibile nel potenziale dell’esercito di Volodymyr Zelensky di colpire quello di Putin. .Il prossimo passo nella militarizzazione del club è arrivato sotto forma di un progetto di riarmo congiunto, che partirà con 500 milioni di euro di finanziamenti comunitari per gli acquisti più urgenti volti a ricostituire gli arsenali decimati dai soci per gli aiuti all’Ucraina.

La svolta storica è stata visualizzata soprattutto in Germania, dove è stata battezzata Zeitenwende: cambio d’epoca. Berlino ha abbandonato l’allergia militare coltivata dopo la sconfitta del nazismo e ha intrapreso un riarmo di proporzioni sconosciute in 70 anni. A un budget annuale per la difesa di 50 miliardi di euro, l’80% destinato alla mera manutenzione del materiale, la Germania aggiungerà altri 100 miliardi in cinque anni. E da 10.000 milioni di euro all’anno per lo sviluppo delle armi, si passerà a 35.000 milioni. L’esercito tedesco ruggisce di nuovo.

Roberta Metsola: “L’Ue ha dato, e continua a dare, una risposta determinata e unita alle due crisi consecutive [pandemia e guerra]”

“L’Ue ha dato, e continua a dare, una risposta determinata e unita alle due crisi consecutive [pandemia e guerra]”, valuta Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo. Metsola ritiene che “grazie a questa risposta, l’Ue oggi è più forte. Abbiamo dimostrato determinazione e questo deve essere il nostro modello per continuare ad andare avanti”. L’eurodeputato maltese è stato il primo leader della comunità a organizzare una visita a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodímir Zelensky, dopo la fallita offensiva russa contro la capitale ucraina.

Il viaggio di Metsola ha dato inizio a un pellegrinaggio dei leader europei ―dalla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, al presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nonché a Pedro Sánchez, Emmanuel Macron, Olaf Scholz e Mario Draghi― che hanno ratificato il coinvolgimento dell’UE in una guerra che ha dinamizzato l’attuale quadro di sicurezza nel continente europeo.

L’Unione Europea cresce e prospera da oltre 70 anni, al sicuro da gravi epidemie e con una pace interrotta solo da ondate di terrorismo all’interno del club o da esplosioni di violenza nei paesi vicini. Ma all’improvviso è stata colpita da una devastante crisi sanitaria e, subito dopo, i carri armati di Putin stavano invadendo l’Ucraina ei missili russi stavano atterrando a una manciata di chilometri dal confine europeo.

“La tirannia e la guerra hanno fatto parte della storia dell’Europa, quindi forse gli ultimi decenni di pace e democrazia sono stati un’eccezione”, ha avvertito il ministro degli Esteri finlandese Titty Tupurainen lo scorso luglio durante un intervento telematico al forum Les rencontres économiques, tenutosi ad Aix -en-Provenza. Il vicepresidente della Commissione europea e Alto rappresentante per la politica estera dell’UE, Josep Borrell, ha dovuto essere in prima linea nella risposta di Bruxelles sia al covid-19 che alla guerra.

All’inizio della pandemia, il suo dipartimento ha coordinato il rimpatrio di oltre mezzo milione di cittadini europei intrappolati dal blocco dei trasporti internazionali in un paese terzo. Centinaia di voli di ritorno che, secondo la Commissione, hanno costituito la più grande operazione di cooperazione consolare tra Stati membri nella storia dell’UE.La guerra di Putin ha posto ancora una volta Borrell all’epicentro di una crisi che ha portato a un balzo nel coordinamento della politica estera dei Ventisette.

Mosca lo ha confermato con evidente dispiacere quando il ministro russo Sergei Lavrov, poco prima della guerra, si è rivolto separatamente per iscritto ai ministri degli esteri di ciascun paese dell’UE per presentare le argomentazioni del Cremlino sull’Ucraina. Nessuno ha risposto. Hanno convenuto, invece, che sarebbe stato Borrell a rispondere a nome di tutti. “L’UE ha risposto con un’unica risposta che si è tradotta in un sostegno senza precedenti all’Ucraina e sanzioni contro il Cremlino”, celebra Von der Leyen.

Soddisfatto anche Borrell. “Penso che l’Ue ne esca più forte nella misura in cui ha affrontato una prova difficile e l’ha superata”, afferma il capo della diplomazia comunitaria dopo essere riuscito a far approvare il settimo pacchetto di sanzioni contro Mosca.