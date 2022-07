La guerra dei droni si rivolta contro Hezbollah

Il governo libanese si scontra con la milizia filo-iraniana di Hezbollah dopo l’abbattimento di tre droni da parte delle forze israeliane, mentre si dirigevano verso un giacimento di gas nel Mediterraneo.

La guerra segreta di Hezbollah con Israele si è rivolta per la prima volta contro la milizia filo-iraniana in Libano. L’abbattimento da parte dei missili delle Forze armate israeliane di tre loro droni, mentre si stavano dirigendo verso la piattaforma di un giacimento di gas nelle acque israeliane del Mediterraneo, ha scatenato dallo scorso fine settimana uno scontro con il governo di Beirut.

La guerra di Hezbollah con Israele si è rivolta contro la milizia filo-iraniana in Libano

Questa incursione dei droni di Hezbollah è avvenuta mentre Libano e Israele negoziavano con la mediazione degli Stati Uniti la delimitazione del loro confine marittimo comune (un’area con grandi riserve di gas). In un’insolita sfida al potente partito della milizia sciita, l’esecutivo libanese ha bollato come “inaccettabile” l’operazione dei droni. Hezbollah ha registrato una battuta d’arresto alle elezioni di maggio in mezzo alla profonda crisi del Paese.

“Il Libano considera inaccettabile qualsiasi azione svolta al di fuori del quadro dei poteri dello Stato e del contesto diplomatico di trattative che sono in fase avanzata, poiché espone il Paese a rischi inutili”, si legge nel comunicato diffuso dalla Presidenza del primo Ministro, Nayib Mikati, dopo un incontro con il Ministro degli Affari Esteri, Abdalá Bou Habib. Portare i campi allo sfruttamento commerciale è vitale per l’economia in difficoltà del Libano. L’80% della popolazione è al di sotto della soglia di povertà dopo lo scoppio della crisi politica nel 2019.

Ma con la sua milizia riarmata, indurita da un lungo decennio di conflitto in Siria, Hezbollah continua a costituire uno stato nello stato. Il fallito volo di ricognizione con droni disarmati sul campo di Karish, il più vicino in Israele alle acque libanesi, è stato un messaggio di avvertimento, secondo gli analisti militari israeliani. “L’operazione aveva lo scopo di generare un impatto psicologico su Israele, che si prepara a iniziare l’estrazione di gas a settembre”, afferma Yossi Yehoshua, corrispondente della difesa del quotidiano Yediot Ahronot.

Dopo essersi insediato come difensore degli interessi libanesi in acque territoriali contese, il leader di Hezbollah, il religioso sciita Hassan Nasrallah, aveva già minacciato ritorsioni se il pompaggio di gas fosse stato avviato prima che Beirut accettasse un accordo di delimitazione.Sebbene i droni non volassero in formazione e si stessero muovendo a bassissima quota, sono stati rilevati sabato pomeriggio mentre si stavano dirigendo verso il campo di Karish, situato a un centinaio di chilometri dalla costa di Haifa (nord).

Un caccia israeliano F-16 ha lanciato il primo attacco, seguito dal lancio di missili dalla corvetta Eilat, che ha presentato in anteprima il sistema difensivo Barak in una vera operazione. I servizi di informazione militari hanno diffuso poche ore dopo le immagini dell’abbattimento dei droni. Contrariamente al solito, l’organizzazione libanese filo-iraniana si è assunta la responsabilità dell’operazione, che ha definito “missione compiuta”, senza menzionare la distruzione dei dispositivi senza pilota. “Il messaggio è stato consegnato”, ha detto nella sua dichiarazione.

Gli incidenti bellici sono frequenti, tuttavia, in uno scenario segnato dalla tensione

Il giorno successivo il nuovo primo ministro ad interim di Israele, Yair Lapid, ha accusato Hezbollah di “minare la capacità del Libano di raggiungere un accordo sul confine marittimo”. Martedì, prima di volare a Parigi per incontrare il presidente Emmanuel Macron, Lapid ha avvertito: “Il governo libanese deve tenere sotto controllo Hezbollah, o lo faremo noi”. Senza relazioni diplomatiche, Israele e Libano restano tecnicamente in guerra, anche se le armi sono svanite nel 2006, al termine di un conflitto tra l’esercito e Hezbollah che ha causato la morte di 1.200 libanesi e 165 israeliani.

Gli incidenti bellici sono frequenti, tuttavia, in uno scenario segnato dalla tensione. Un generale spagnolo è al comando dei 10.300 caschi blu delle Nazioni Unite (di cui oltre 600 spagnoli) che sovrintendono alla stabilità del confine conflittuale. A partire dal 2020, entrambi i paesi hanno intrapreso negoziati indiretti, sotto la mediazione degli Stati Uniti e gli auspici delle Nazioni Unite, per delimitare il divario marittimo nelle loro zone economiche esclusive. I colloqui sono ripresi nel 2021 dopo un blocco iniziale, Israele e Libano si contendono una striscia di 860 chilometri quadrati nel cuore delle riserve di gas del Mediterraneo orientale.

La piattaforma di estrazione di Karish si trova al di fuori dell’area contesa, secondo Israele, ma Beirut non è d’accordo sull’ubicazione di altri campi nelle immediate vicinanze. L’aumento della domanda di energia in Europa, alla ricerca di fonti alternative di approvvigionamento di gas dalla Russia dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina, sembra aver accelerato il processo di perforazione e pompaggio. “Israele non si atterrà alle ripetute minacce”, ha sottolineato Lapid durante la sua visita all’Eliseo.