La guerra degli immigrati si intensifica negli Stati Uniti

Negli Stati Uniti Ron De Santis si unisce ai governatori repubblicani per portare gli immigrati nelle città governate dal partito di Biden per protestare contro la politica del presidente.

La crisi provocata dai governatori repubblicani del Texas e dell’Arizona con l’invio di autobus di immigrati irregolari intercettati al confine con il Messico verso città del nord degli Stati Uniti, come Washington, New York o Chicago, si è aggravata questa settimana con lo sbarco nella confortevole isola di Martha’s Vineyard, al largo della costa meridionale del Massachusetts, da due aerei noleggiati dal governatore della Florida, anche lui repubblicano, Ron DeSantis.

Repubblicani e Democratici ‘giocano’ con i migranti in vista delle elezioni di mid term

Inoltre, due degli autobus con gli immigrati inviati dal Texas sono arrivati ​​questo giovedì vicino alla casa del vicepresidente, Kamala Harris, a Washington, come vendetta per le sue recenti dichiarazioni in cui ha assicurato che il confine è sicuro. A bordo dei due aerei che sono arrivati ​​a Martha’s Vineyard c’erano una cinquantina persone, per lo più venezuelane, che, secondo le loro testimonianze, quando sono salite a bordo a San Antonio (Texas) hanno fatto credere che sarebbero andate a Boston.

Un video fornito dall’ufficio del governatore alla rete televisiva conservatrice Fox News ha successivamente confermato che DeSantis aveva adempiuto alla sua minaccia di unirsi alle sue controparti in Texas e Arizona e aggiungere pressione alle autorità democratiche nel nord del paese e alla Casa Bianca. Lo ha fatto con fondi approvati dal parlamento statale e da un aeroporto fuori dal suo stato: nonostante facessero scalo, nessuno dei viaggiatori ha mai messo piede in Florida.

Una portavoce di DeSantis ha poi rilasciato una dichiarazione: “Massachusetts, New York e California si prenderanno più cura di queste persone che hanno invitato nel nostro paese incoraggiando l’immigrazione illegale vendendosi come ‘stati santuario’ e grazie al suo sostegno alle politiche di frontiera aperta dell’amministrazione [Joe] Biden”. L’ufficio del governatore del Massachusetts Charlie Baker ha confermato che queste persone avranno un riparo.

“Le autorità locali stanno fornendo servizi di accoglienza a breve termine e la nostra amministrazione continuerà a sostenere tali sforzi”, ha affermato il suo addetto stampa, Terry MacCormack. Gli immigrati, che hanno fatto tappa in Florida e nella Carolina del Sud, hanno trascorso la notte in una chiesa episcopale dell’isola. Il sindaco della cittadina di West Tibury ha assicurato al Martha’s Vineyard Times che nei prossimi giorni si teme l’arrivo di altri aerei.

La portavoce della Casa Bianca ha condannato a fine mattinata questi trasferimenti: “I governatori repubblicani usano i migranti come pedine politiche: è vergognoso, è sconsiderato, ed è semplicemente sbagliato. E ricorda che queste sono persone in fuga dal comunismo, in fuga dalle difficoltà”, ha detto Karine Jean-Pierre. Nella notte Biden è intervenuto nella polemica durante il suo discorso al galà di chiusura della Congressional Hispanic Caucus Institute Conference, che si tiene da martedì nella capitale. “Stanno facendo politica con gli esseri umani”, ha denunciato il presidente.

“Quello che stanno facendo è semplicemente sbagliato, non è americano, è sconsiderato. Abbiamo un protocollo per la gestione dei migranti alla frontiera. Stiamo lavorando per assicurarci che sia sicuro, ordinato e umano. I repubblicani non dovrebbero interferire con le acrobazie politiche”.

“Il governatore della Florida escogita un complotto segreto per mandare famiglie di immigrati come bestiame su un aereo”

“Abbiamo il governatore della Florida che escogita un complotto segreto per mandare famiglie di immigrati come bestiame su un aereo”, ha detto il senatore democratico Dylan Fernandes, un rappresentante al Campidoglio dell’isola, un luogo famoso per essere servito come luogo di vacanza esclusivo per tre presidenti: Kennedy, Clinton e Obama.

“Mandare donne e bambini in un luogo senza dire loro dove vengono inviati e senza avvisare le autorità locali del loro arrivo è incredibilmente disumano e depravato”.La denuncia di Fernandes abbonda in quella di rappresentanti democratici come i sindaci di New York (Eric Adams), Chicago (Lori Lightfoot) e Washington (Muriel Bowser), tre destinazioni verso le quali il governatore del Texas, Greg Abbot, iniziò a noleggiare, a cominciare dalla capitale federale, autobus gratuiti ad aprile per renderli partecipi della crisi migratoria che sta attraversando lo stato di confine.

Successivamente si sarebbe unito il suo omologo dell’Arizona, Doug Ducey. Sia Ducey che Abbot stanno giocando per la loro posizione alle elezioni legislative dell’8 novembre, e i loro programmi includono una mano dura con l’immigrazione, così come il mantenimento del Titolo 42, un oscuro regolamento del 1893 rispolverato dall’amministrazione Trump in piena pandemia e che consente l’espulsione degli irregolari per motivi di salute (in questo caso covid).

Gli immigrati hanno cominciato ad arrivare a New York ad agosto, e sono già migliaia, vista l’impotenza dei servizi di assistenza locale, che hanno denunciato di non poter farcela. A Washington il sindaco Bowser ha chiesto a fine luglio l’aiuto della Guardia Nazionale, un gruppo di riservisti destinato a dare una mano in caso di bisogno.

La Casa Bianca non ha approvato la loro mobilitazione. La scorsa settimana Bowser, sostenuto da una dichiarazione dello stato di emergenza nel Distretto di Columbia, ha potuto annunciare la creazione di un ufficio speciale per gestire la crisi. Secondo i suoi calcoli sono arrivate circa 9.400 persone, molte delle quali non rimangono a Washington, ma continuano in altri luoghi dove le aspettano i loro parenti.

Anche il governatore dell’Illinois, il democratico JB Pritzker, ha emesso una dichiarazione di emergenza o di “disastro”, come viene ufficialmente chiamata, a causa dell’arrivo di immigrati a Chicago. Questo giovedì, due degli autobus Abbott sono arrivati ​​da Eagle Pass, in Texas, in particolare a una fermata della metropolitana vicino alla residenza ufficiale del vicepresidente Kamala Harris, presso l’Osservatorio navale, a nord-ovest della città. Hanno coperto un viaggio di 48 ore e trasportato tra 75 e 100 immigrati.

Tra i pochi poteri che Harris ha assunto nell’anno e mezzo da quando ha prestato giuramento, ha evidenziato il suo impegno nella gestione delle politiche di immigrazione. Inviare quegli immigrati è un modo per punirla per le sue dichiarazioni in un’intervista alla NBC di domenica secondo cui il confine è “sicuro”.

Le telecamere di Fox News erano avvisate per trasmettere l’arrivo di immigrati nelle vicinanze della casa di Harris, cosa che anche la Casa Bianca ha criticato: “Il fatto che Fox News e non il Dipartimento per la sicurezza interna, il consiglio comunale o le ONG locali sono stati informati di un piano per scaricare i migranti, compresi i bambini, in una trafficata strada di Washington, chiarisce che si tratta solo di un’acrobazia politica premeditata”, ha affermato Jean-Pierre.