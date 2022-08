Francia: la rottura tra Parigi e Bamako e l’ingresso di mercenari russi hanno accelerato la fine dell’operazione antiterroristica Barkhane dopo nove anni in Mali.

A un anno esatto dal ritiro degli Stati Uniti dall’Afghanistan, lunedì la Francia ha fatto uscire il suo ultimo soldato in Mali, Paese in cui la potenza europea è intervenuta nel 2013 in un’operazione antiterrorismo. Il ritiro, iniziato sei mesi fa, è la conseguenza delle tensioni tra Parigi e il regime golpista di Bamako e della presenza di mercenari russi nel Paese africano.

Ora la Francia, antica potenza coloniale, vuole ridefinire la propria strategia in un continente in cui è sempre stata presente



Ora la Francia, antica potenza coloniale, vuole ridefinire la propria strategia in un continente in cui, nei decenni successivi alle dichiarazioni di indipendenza, ha mantenuto una grande influenza politica e militare. Dagli anni ’90, questo peso è stato gradualmente eroso dalla forza della Cina e di altri paesi. Il fallimento in Mali apre un dibattito sull’efficacia degli interventi militari.

“Il 17 febbraio, dopo aver verificato che non esistevano le condizioni politiche e operative per continuare in Mali, la Francia ha deciso, in consultazione con i partner africani ed europei, di riarticolare il dispositivo operativo Barkhane al di fuori del territorio maliano”, ha annunciato lunedì in un comunicato. il Palazzo dell’Eliseo.

“A partire da questa mattina, 15 agosto 2022, questo nuovo schieramento diventa effettivo con la partenza dal Mali dell’ultimo soldato francese dell’operazione Barkhane”. La partenza della Francia dal Mali non implica la chiusura definitiva dell’operazione di addestramento militare europeo in cui la Spagna ha un ruolo centrale, ma il numero di questa missione è stato drasticamente ridotto e il suo futuro è nell’aria.

La fine della cosiddetta Operazione Barkhane in Mali non significa nemmeno un ritiro francese dall’Africa: anche se in numero limitato, le forze antiterroristiche francesi manterranno la loro presenza in altri paesi della regione. L’ultimo soldato francese ha attraversato il confine tra Mali e Niger alle 13.00 di lunedì, ora di Parigi, dopo aver trasferito il controllo della base di Gao alle forze armate maliane, secondo una dichiarazione dello stato maggiore francese.

Da lì sono andati alla base di Niamey in Niger. 59 francesi morti Senza immagini drammatiche né discorsi solenni, si conclude così un intervento iniziato quasi un decennio fa su richiesta delle autorità maliane di fermare l’avanzata jihadista, e in cui sono morti 59 soldati francesi. Bamako, la capitale del Mali, non è caduta. Ma la presenza francese e internazionale non ha impedito al Sahel di diventare l’epicentro globale del jihadismo, né l’intervento francese ha dovuto affrontare continue accuse di neocolonialismo.

I francesi una volta avevano 5.500 soldati in Mali

La Francia una volta aveva 5.500 soldati in Mali. Dopo il doppio colpo di stato militare in Mali, nel 2020 e nel 2021, il rapporto tra Bamako e Parigi è stato avvelenato, ed è finito per esplodere lo scorso gennaio, quando il governo maliano ha espulso l’ambasciatore francese. In precedenza, il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, aveva descritto i governanti di questo Paese come un “consiglio illegittimo”.

Alla vigilia dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, la crescente presenza dei paramilitari della compagnia russa Wagner in Mali, e la loro vicinanza alla giunta militare, sono stati uno dei fattori scatenanti della rottura. “È inconcepibile che l’esercito francese sia collegato direttamente o indirettamente a Wagner”, ha detto un aiutante del presidente francese, Emmanuel Macron, durante quella crisi.

Pochi giorni dopo, Macron ha annunciato il ritiro. “La crisi del Mali ha rivelato i limiti dell’influenza francese”, scrivono l’esperto di terrorismo Élie Tenebaum e il colonnello Laurent Bansept in After Barkhane: Rethinking France’s Strategic Posture in West Africa. Oltre all’avanzata di gruppi di Al Qaeda o dello Stato Islamico nella regione, il rapporto avverte del “ritorno di una maggiore competizione strategica su scala internazionale [che] si traduce in Africa occidentale in un reale rischio di espellere l’influenza francese per a beneficio di altre potenze che, in alcuni casi, come la Russia, sono apertamente ostili ai loro interessi”.

Macron, durante un tour in Africa a luglio, ha avvertito i suoi ospiti: “La Russia è una delle ultime potenze coloniali imperiali, decide di invadere un Paese vicino per difendere i suoi interessi. Questa è la realtà. Quando vedono che mettono la testa fuori a casa, non vedono nient’altro, anche se dicono il contrario”.