La Francia limita i voli aerei privati ​​e porta la proposta all’UE

Il ministro dei Trasporti della Francia, Clément Beaune, vuole sollevare la questione dopo le vacanze estive.

Il ministro dei Trasporti francese, Clément Beaune, ha annunciato che la Francia sta valutando la possibilità di limitare i voli su aerei privati ​​da parte di privati ​​e compagnie, in un momento in cui sono necessari sforzi per combattere il cambiamento climatico e ridurre il consumo di energia.

“Penso che dobbiamo agire e regolamentare i voli di jet privati. Stanno diventando il simbolo di uno sforzo a due velocità”, ha detto Beaune in dichiarazioni pubblicate sul quotidiano Le Parisien. Il ministro ha aggiunto che intende elevare la proposta a livello europeo affinché il provvedimento sia più efficace.

Secondo il quotidiano, il governo francese sta lavorando da luglio a un piano per “agire e regolamentare i voli con jet privati” nel quadro di iniziative volte a mitigare l’impatto della crisi energetica. Beaune vuole sollevare la questione dopo le vacanze estive, quando l’Esecutivo di Emmanuel Macron discute il piano di sobrietà, la batteria di misure che mira a raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico richiesti dall’UE per far fronte all’escalation dei prezzi del gas scatenata dalla guerra in Ucraina.

Il ministro francese prevede di prendere l’iniziativa anche in occasione del prossimo incontro con gli altri funzionari Ue dei trasporti di ottobre, poiché ritiene che “la cosa più efficace è agire a livello europeo per avere le stesse regole e più impatto”. Secondo l’ONG Transport & Environnement, un decimo dei voli in Francia corrisponde ad aerei privati. Nelle ultime settimane hanno avuto molta eco gli account sui social network che monitorano criticamente i viaggi in aerei esclusivi di milionari e celebrità.

Sebbene non siano ancora note misure concrete, Beaune ha suggerito diverse possibilità, dagli incentivi per ridurre quei voli alle restrizioni, attraverso le tasse con effetto deterrente. Tra gli scenari probabili c’è quello di costringere le compagnie a rendere pubblici i propri viaggi con l’aereo privato, creando un dispositivo per inquadrarne l’utilizzo e addirittura impedendolo se esiste un’alternativa con voli commerciali o treni.

Questa proposta rappresenterebbe un modo per estendere il dispositivo già esistente e che impedisce alle compagnie aeree di operare linee interne in Francia se esiste un’alternativa con un treno di durata inferiore a due ore e mezza, a meno che non stabiliscano voli di interconnessione . Un’altra possibilità sarebbe quella di integrare l’aviazione privata nel sistema di quote della futura tassa sulle emissioni di anidride carbonica (CO₂) che è stata progettata nell’UE.

Il segretario nazionale di Europa Ecology-The Greens (EELV), Julien Bayou, aveva già annunciato venerdì, in un’intervista al quotidiano Liberation, la sua volontà di “proibire” questo tipo di volo. Il politico francese presenterà in ottobre un disegno di legge in tal senso all’Assemblea nazionale.