La donna avvelenata dal marito medico sapeva tutto, ma avrebbe taciuto per i figli

La vicenda della ginecologa di Bologna avvelenata dal marito medico ha suscitato grande scalpore e indignazione in tutta Italia. La donna, madre di due figli, è stata uccisa dal marito con una dose letale di farmaci. La notizia ha scosso l’opinione pubblica mentre esce la notizia che la donna sapeva tutto, ma avrebbe taciuto per i figli.

Secondo le prime ricostruzioni, la ginecologa sapeva di essere stata sedata dal marito, tuttavia, ha deciso di tacere per proteggere i figli. Ora le indagini sono in corso e si cercherà di far luce su questa vicenda consumatasi a Bologna. Vediamo più da vicino la triste storia.

La ricostruzione dei fatti

La tragica vicenda dell’avvelenamento della ginecologa di Bologna, Isabella Linsalata, da parte del marito, Giampaolo Amato, ha sconvolto l’opinione pubblica. Secondo le prime ricostruzioni, la donna aveva iniziato a sospettare fin dall’inizio del 2019 che il marito le dava di nascosto sostanze nocive, anche se escludeva che volesse ucciderla.

Purtroppo, le tisane “corrette” preparate da Amato con le benzodiazepine hanno avuto l’effetto voluto, e la ginecologa è stata uccisa con una dose letale di farmaci. Ciò che colpisce maggiormente è che la donna sapeva di essere stata sedata ma non aveva mai denunciato il marito alle forze dell’ordine.

Secondo quanto riferito dal gip Claudio Paris, la denuncia non è mai arrivata perché la donna voleva proteggere i suoi figli. Una scelta coraggiosa e dolorosa, ma che purtroppo ha avuto conseguenze drammatiche.

La vicenda della ginecologa di Bologna mette in luce ancora una volta la complessità delle situazioni di violenza domestica, come sembra emergere dalle indagini. Molte donne, purtroppo, subiscono abusi e violenze all’interno delle mura domestiche, ma spesso non denunciano per paura o per proteggere la famiglia.

La vicenda di Isabella Linsalata dimostra che la denuncia è uno strumento fondamentale per porre fine alla violenza domestica. È importante che le donne vittime di violenza trovino il coraggio di chiedere aiuto e denunciare i responsabili, affinché possano essere protette e sostenute.

Solo attraverso la denuncia e la punizione dei colpevoli si può sperare di porre fine a questo grave fenomeno sociale e di prevenire nuove tragedie come quella della ginecologa di Bologna.

Le tisane avvelenate

Secondo le prime indagini, l’uomo avrebbe preparato delle tisane con l’aggiunta di benzodiazepine, somministrando alla moglie dosi letali di farmaci. Ciò che colpisce maggiormente è il fatto che la donna avesse consapevolezza di essere stata sedata, ma non avesse mai denunciato il marito.

Sembra che la donna abbia deciso di non denunciare le violenze e le manipolazioni del marito per proteggere i suoi due figli. Questa scelta però l’avrebbe poi portata alla morte.

Le indagini sono in corso e si sta cercando di capire il movente e perchè la donna non abbia denunciato il marito.

La denuncia della sorella della vittima

I dettagli di questa triste storia sono usciti fuori da alcuni indizi, a partire dalle parole della sorella della vittima e di alcune amiche, con le quali la Isabella si confidava spesso.

Ed è soprattutto

“grazie alla lungimiranza, al senso di protezione (prima) e all’ostinata ricerca della verità (poi) serbati in particolare da queste tre donne, che non l’hanno mai abbandonata, che si dispone oggi di accertamenti di tipo tecnico formatisi ben prima del suo decesso”

ha dichiarato il giudice, parlando delle prove raccolte da dalla sorella e dalle altre due donne. Come ad esempio la bottiglia di vino, ora al centro delle indagini.

L’intervento della sorella di Isabella, Anna Maria è stato perciò centrale. Riuscì infatti a sottrarre di nascosto la bottiglia di vino, già pulita da Amato e pronta per la pattumiera.

Il movente

Giampaolo Amato, il medico indagato per l’avvelenamento della moglie Isabella Linsalata, è stato coinvolto anche nella morte di Giulia Tateo, suocera di Amato e madre di Isabella. La donna sarebbe venuta a mancare solo 22 giorni prima di Isabella. Le autopsie sembra che abbiano evidenziato diverse tracce del farmaco Midazolam.

In seguito a questa ricostruzione però il medico si è proclamato innocente. Tuttavia, secondo il giudice Paris, la motivazione sarebbe da ricollegarsi ad una situazione sentimentale:

“l’inconfessabile desiderio di rimuovere l’unico ostacolo”

che si metteva tra lui e la sua amante, Alessandra Quaranta. Sembra infatti che Amato avesse una relazione al di fuori del matrimonio con la donna dal 2018.

La vicenda dell’avvelenamento della ginecologa di Bologna, Isabella Linsalata, si è dunque arricchita di un nuovo tassello, che ha portato alla luce un’altra tragedia familiare. La morte della suocera di Amato, Giulia Tateo, è stata al centro delle indagini, e le tracce di Midazolam sui cadaveri delle due donne hanno fatto emergere un quadro ancora più inquietante.