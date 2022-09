La debolezza del Cremlino aggrava il rischio nucleare in Ucraina

Molti esperti continuano a considerare un attacco molto improbabile, ma un contesto militare e politico che destabilizza il Cremlino e quindi Putin solleva inquietanti incognite.

Mercoledì il presidente russo Vladimir Putin ha lanciato nuove ed esplicite minacce nucleari nel quadro dell’invasione dell’Ucraina. Non è la prima volta che lo fa, ma il contesto attuale li rende più inquietanti dei precedenti, con un Cremlino in una situazione di difficoltà senza precedenti in questo secolo, su diversi livelli. Sul campo di battaglia, a causa del successo della controffensiva dell’Ucraina nel nord-est del paese e delle enormi perdite accumulate dalla Russia finora durante l’invasione.

A livello internazionale, con un blocco occidentale unito e potenziali alleati o partner di Mosca che sono progressivamente più freddi e distanti – come la Cina, l’India o la Turchia. Il piano interno, con acque sempre più agitate e torbide. Solo il presidente russo sa se sarebbe effettivamente disposto a ricorrere alle armi atomiche (e in quali circostanze). Tra gli esperti, le opinioni sono diverse.

Molti, come William Alberque, direttore del dipartimento di controllo degli armamenti presso l’Istituto internazionale di studi strategici, continuano a considerare altamente improbabile l’escalation nucleare. “Lo vedo come un segno di debolezza e un tentativo di spronare gli europei a forzare i negoziati”, dice.Sidharth Kaushal, specialista del Royal Institute of United Services, concorda nel considerare “altamente improbabile” un ricorso russo alle armi atomiche.

“Penso che sia una minaccia latente, progettata per creare incertezza. Penso che la fragile posizione internazionale della Russia, già abbastanza isolata, e con partner che iniziano a mostrare le proprie perplessità, rappresenti in definitiva un fattore deterrente. Se attaccasse con l’arma nucleare, si troverebbe in una situazione di completo isolamento, che sarebbe devastante per la sua economia”, dice Kaushal.

“Non credo di usarli. Penso che il mondo non lo permetterà”, ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista alla BILD TV tedesca. Lo stesso mercoledì, dopo le minacce di Putin, Pechino ha chiesto il contenimento. “Anche così”, continua Kaushal, “penso che un attacco nucleare sia una possibilità che non può essere esclusa.

Se l’Ucraina continua su un percorso che finisce per distruggere la maggior parte delle forze russe, ci troveremmo di fronte al primo caso di una potenza nucleare sconfitta in modo decisivo in un combattimento convenzionale. È un territorio inesplorato”. In questo senso, ci sono esperti che non considerano estremamente improbabile l’esito nucleare, tra cui Rose Gottemoeller, ex numero due della Nato, che ha espresso preoccupazione al riguardo giorni fa, prima del discorso di Putin.

Il leader russo accetterebbe una completa sconfitta delle sue forze in Ucraina e il probabile crollo del suo regime che andrebbe di pari passo senza tentare l’ennesima fuga in avanti, la più rischiosa di tutte? Il dubbio è terribile e gli eventi attuali lo portano alla ribalta con una forza insolita. La minaccia nucleare fa parte di una serie di risposte del Cremlino alla suddetta situazione di estrema debolezza.

Gli altri principali sono la parziale mobilitazione dei riservisti ei referendum convocati nelle province ucraine per decidere sulla loro annessione alla Russia. Rispondono tutti alla stessa logica: di fronte alle difficoltà, escalation. In questo contesto, ecco alcune chiavi per capire quale sia forse la più grave situazione di tensione nucleare dalla crisi dei missili cubani.

Putin accetterebbe una completa sconfitta delle sue forze in Ucraina senza battere ciglio?

Qual è l’obiettivo della minaccia? La mobilitazione cerca di unire le forze per contenere la spinta dell’Ucraina. Questo, tuttavia, sarà un processo a dir poco molto lento, e resta da vedere quanto e quando avrà effetto sul campo di battaglia. I referendum e la minaccia nucleare, invece, interagiscono in un gioco che sembra cercare, fin dall’inizio e subito, un effetto deterrente.

La probabile annessione dopo consultazioni svoltesi in condizioni chiaramente antidemocratiche renderà, nella logica del Cremlino, altre aree dell’Ucraina (oltre alla Crimea) una parte formale del territorio russo. Ogni attacco contro di loro sarà quindi un attacco contro la Russia. E, parallelamente, Putin indica la sua disponibilità a ricorrere a tutti gli elementi del suo arsenale. Chiaramente, Mosca spera che entrambi i fattori possano incidere sui calcoli di Kiev e dei suoi partner occidentali.

In un commento pubblicato a luglio, Gustave Gressel, esperto del Consiglio europeo per le relazioni estere, ha sottolineato come questo tipo di atteggiamento abbia dato dei frutti nelle prime fasi della guerra. Non è un caso che gli alleati occidentali non abbiano voluto fornire, almeno fino ad ora, caccia o armi a lungo raggio a Kiev. Questa iniziativa rientra in una logica militare che i servizi di intelligence statunitensi attribuiscono alla Russia e che hanno definito “escalation to de-escalation”.

Alza la scommessa nella speranza che l’avversario si trattenga. Oltre a cercare di fermare la controffensiva, come indica Alberque, il Cremlino potrebbe sperare che le brutali minacce nucleari incoraggeranno alcuni in Europa a spingere per una riduzione dell’escalation attraverso i negoziati.

Nel suo discorso, Putin ha ricordato che ci sono stati momenti in cui Kiev ha mostrato un atteggiamento costruttivo al riguardo, ma che secondo lui – senza fornirne alcuna prova – è stata spronata dall’Occidente a continuare la lotta.Come risponderebbe l’Occidente?

Se la Russia dovesse far esplodere un’arma nucleare nel conflitto in Ucraina, la prospettiva sarebbe terrificante. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha affrontato la questione mercoledì prima dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite – dove ha definito le minacce “irresponsabili” e ha dichiarato che una guerra nucleare non può essere vinta e non deve mai essere intrapresa – e pochi giorni fa durante un’intervista.

Come in precedenti occasioni, ha cercato di non aggiungere una retorica incendiaria. Ma ha avvertito che Washington avrebbe risposto di conseguenza. “L’entità di ciò che fanno definirà le caratteristiche della risposta”. Ha fortemente esortato Putin a non esplorare quella strada. “Cambierebbe il volto della guerra come niente dalla seconda guerra mondiale”, ha detto. Nel peggiore dei casi potrebbe cambiare direttamente la faccia della Terra.