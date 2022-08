La Corea del Nord lancia 2 missili da crociera per la prima volta da gennaio

La Corea del Nord conduce il test poco dopo che il presidente sudcoreano ha offerto sostegno economico al regime del Nord in cambio di un “fermo impegno” per la denuclearizzazione.

La Corea del Nord ha lanciato mercoledì due missili da crociera nel Mar Giallo, a ovest della penisola coreana tra essa e la Cina, secondo l’agenzia Yonhap, citando fonti militari sudcoreane. Si tratta del primo lancio di missili da crociera da parte del regime di Kim Jong-un dallo scorso gennaio e sono stati lanciati dall’area di Onchon, nella provincia meridionale di Pyongyan.

La Corea del Nord ‘provoca’ gli USA

Sebbene l’uso di questo tipo di proiettili da parte della Corea del Nord non sia compreso nelle sanzioni dell’ONU, che puntano su missili balistici e test nucleari; i servizi di intelligence di Stati Uniti e Corea del Sud stanno analizzando la rilevanza del test sulle armi. Il lancio del missile è avvenuto poco dopo che il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol ha offerto sostegno economico al suo vicino settentrionale fintanto che il regime si è impegnato nella denuclearizzazione.

Inoltre, Washington e Seoul hanno programmato nei prossimi giorni manovre militari nella regione, che era stata rinviata per cercare di favorire un riavvicinamento con il nord. Il rapporto già teso tra le due Coree è peggiorato dal 2019, dopo il fallimento del vertice sulla denuclearizzazione di Hanoi. Dall’inizio della pandemia di coronavirus nel marzo 2020, la Corea del Nord si è ulteriormente isolata.

Alla gestione irregolare del virus da parte del regime, si è aggiunto il suo rifiuto di riconoscere la malattia, nonché di ricevere qualsiasi tipo di assistenza sanitaria. Poche ore prima del lancio dei proiettili nel Mar Giallo, il presidente sudcoreano aveva insistito sul suo appello alla collaborazione tra i due Paesi, sotto l’ombrello di un ambizioso piano economico.

Durante il suo discorso, tenuto per commemorare i 100 giorni di formazione del suo governo, Yoon Suk-yeol ha difeso “l’instaurazione di una pace sostenibile tra le due Coree” fintanto che il Nord mostra un “fermo impegno” per il piano di denuclearizzazione. Ha anche insistito sul fatto che non intende alterare i fragili equilibri nell’area: “Né io né il governo vogliamo che lo status quo cambi senza motivo o con la forza in Corea del Nord“.

Irritazione per la visita di Pelosi

Durante il suo recente viaggio in Asia, Nancy Pelosi, presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, non solo ha fatto arrabbiare la Cina con la sua visita di 19 ore a Taiwan; ma anche a Pyongyang. Dopo aver attraversato l’ex Formosa, Pelosi si trovava nella penisola coreana e ha visitato la Panmunjom Joint Security Area, la zona smilitarizzata che separa le due Coree.

Il presidente sudcoreano ha poi definito il gesto “deterrente” nei confronti di Pyongyang. Alla vigilia di quella visita, la missione permanente nordcoreana presso le Nazioni Unite ha avvertito che “non tollererà mai” quella che chiama interferenza, riferendosi agli Stati Uniti e al loro vicino a sud, nel suo programma nucleare. La Corea del Nord ha effettuato un numero record di lanci di missili quest’anno. Il regime ha limitato i test al suo piano di modernizzazione delle armi, secondo la sua stessa narrativa.

Ma in più vi sono i sospetti che Pyongyang stia preparando un test sulle armi nucleari, che sarebbe il primo dal 2017 e il settimo nella sua storia. “[Pyongyang] continua ad espandere il suo programma nucleare illegale”, ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken: “Si sta preparando per il suo settimo test nucleare”.