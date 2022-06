La Corea del Nord continua la corsa al Nucleare, affermano gli USA

By

La Corea del Nord sembra continuare i preparativi per il suo settimo test nucleare, ha detto l’uomo di punta degli Stati Uniti sul paese, anche se Pyongyang ha assunto la guida di un importante forum sul disarmo nucleare presso le Nazioni Unite.

Sung Kim, l’inviato speciale degli Stati Uniti per la Corea del Nord, ha incontrato venerdì a Seoul i suoi omologhi della Corea del Sud e del Giappone e ha discusso del rafforzamento della deterrenza contro il Nord.

La Corea del Nord si prepara per il settimo test nucleare

Washington è pronta a fare “aggiustamenti sia a breve che a lungo termine alla nostra posizione militare, a seconda dei casi”, ha detto Kim dopo l’incontro, senza fornire dettagli. Sia gli Stati Uniti che la Corea del Sud hanno affermato, nel periodo della visita del presidente Biden in Asia il mese scorso, di aver rilevato segni che Pyongyang si stava preparando per il suo primo test nucleare dal 2017, inclusi test ripetuti di un dispositivo utilizzato per innescare una detonazione nucleare.

Il signor Biden ha dichiarato dopo un incontro con il nuovo presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol a Seoul che gli Stati Uniti e la Corea del Sud avrebbero avviato discussioni sull’espansione delle esercitazioni militari congiunte. Gli Stati Uniti si sono anche impegnati a schierare risorse militari con capacità nucleare come bombardieri strategici se Seoul avesse affrontato una crisi con il Nord.

Dopo l‘incontro di venerdì, l’inviato nucleare della Corea del Sud, Kim Gunn, ha affermato che la ricerca di armi nucleari da parte della CdN aumenterebbe l’isolamento e i problemi economici del Nord. Il signor Yoon ha detto che è disposto a tenere colloqui con il Nord, ma vuole anche una deterrenza più forte.

La Corea del Nord questo mese ha ottenuto la presidenza di turno della Conferenza delle Nazioni Unite sul disarmo, un organismo volto a concludere accordi di disarmo. In una sessione giovedì, l’ambasciatore australiano ha letto una dichiarazione congiunta di 48 paesi e dell’Unione europea in cui esprimevano preoccupazione per i programmi di armi nucleari e missili balistici della Corea del Nord, ha riferito l’Associated Press.

Il Paese ancora nella morsa del Covid

L’ambasciatore della Corea del Nord, Han Tae Song, ha definito i commenti “niente di nuovo”, secondo l’AP, e ha affermato il diritto del suo paese di difendersi. Quest’anno, la Corea del Nord ha testato più di una dozzina di missili, compresi alcuni che possono trasportare armi nucleari. I test hanno incluso il suo più grande missile balistico intercontinentale, in grado di raggiungere la terraferma degli Stati Uniti.

In una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite la scorsa settimana, gli Stati Uniti hanno chiesto ulteriori sanzioni al Paese nord coreano in risposta ai suoi lanci di missili. Cina e Russia hanno posto il veto alla risoluzione. Washington chiederà nuovamente ulteriori sanzioni se il Paese di Kim Jong Un condurrà un test nucleare, ha affermato martedì l’ambasciatore statunitense alle Nazioni Unite Linda Thomas-Greenfield.

La Corea del Nord, che ha condotto il suo primo test nucleare nel 2006, è l’unico paese ad aver fatto esplodere ordigni nucleari dal 2000. I negoziati sul nucleare tra Washington e Pyongyang sono stati bloccati dal 2019. Dopo l’incontro di venerdì, Kim e le sue controparti hanno anche espresso preoccupazione per l’epidemia di Covid-19 in Corea del Nord. Hanno chiesto a Pyongyang di rispondere alle offerte di aiuto della Corea del Sud e di altri paesi.

Il Paee asiatico ha riportato oltre 3,9 milioni di casi di febbre dalla fine di aprile, secondo i media statali, equivalenti a circa il 15% della sua popolazione. Una scarsa infrastruttura sanitaria, una diffusa malnutrizione e una popolazione non vaccinata rendono la Corea del Nord particolarmente vulnerabile alla pandemia.

Ci sono poche informazioni affidabili sull’entità dell’epidemia e sul suo impatto sulla popolazione nordcoreana. Mike Ryan, il capo delle emergenze dell’Organizzazione mondiale della sanità, ha affermato mercoledì che la situazione dell’infezione da Covid in Corea del Nord probabilmente “sta peggiorando, non migliorando” nonostante l’affermazione di Pyongyang secondo cui i nuovi casi giornalieri di febbre stanno diminuendo.