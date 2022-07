La Commissione: “Trump aveva pianificato la marcia verso il Campidoglio”

La commissione presenta le testimonianze dell’ambiente “folle” che ha dominato la Casa Bianca alla fine della presidenza di Trump e del suo rapporto con i gruppi radicali che hanno seminato la violenza a Washington.

La competizione è, senza dubbio, molto dura, ma quell’incontro della notte del 18 dicembre 2020 nello Studio Ovale vince il premio per “il più pazzo della presidenza di Donald Trump”. È stato chiaro dopo aver ascoltato le conclusioni presentate martedì a Washington, durante la settima sessione della commissione congressuale che indaga sull’attacco a Capitol Hill, forse il più consistente fino ad oggi.

A quell’incontro, convocato d’urgenza, hanno partecipato persone della cerchia ristretta dell’ancora presidente, come il sinistro avvocato Sidney Powell; l’ex sindaco di New York, Rudy Giuliani; o il generale Michael Flynn, allora consigliere per la sicurezza nazionale. Molti dei suoi più stretti collaboratori all’interno della Casa Bianca si sono uniti al volo.

È durato sei ore. Grida, insulti e il gruppo si è spostato per la residenza presidenziale da un’ala all’altra, l’Ovest, nel fervore di una discussione che ha contrapposto due parti: chi ha difeso che l’elezione del novembre precedente era stata rubata dai Democratici con l’aiuto di Iran, Cina o Venezuela, e quei funzionari che hanno cercato di convincere Trump delle “sciocchezze” di tali teorie.

Tra questi ultimi c’era Pat Cipollone, la cui testimonianza, che ha rifiutato di concedere e che gli è stata finalmente portata a porte chiuse venerdì scorso, ha fornito nuovi e cruciali dati all’indagine. Una volta che l’aspro incontro si è concluso dopo la mezzanotte, Trump è stato sconvolto dall’opposizione dei suoi più giusti alleati. “Vedi cosa devo sopportare; Devo avere a che fare con queste persone ogni giorno”, si è lamentato con Powell, che ha risposto che se dipendesse da lei, “le licenzierei immediatamente e le scorterei all’uscita”.

Quindi il magnate ha calmato la sua frustrazione facendo ciò che sapeva fare meglio: twittare all’alba. Ha inviato un messaggio “che ha cambiato il corso della storia”, come definito dal democratico del Maryland Jamie Raskin, uno dei membri più importanti del comitato. Scritto nell’inconfondibile stile letterario trumpiano, si concludeva con queste parole: “Grande protesta a [Washington] DC il 6 gennaio. Sii lì. Sarà selvaggio”.

E il resto, in effetti, fa parte della storia più oscura degli Stati Uniti. In quella gelida giornata invernale, Trump ha tenuto un comizio nella capitale e ha arringato la folla, nonostante, come ha rivelato due settimane fa in questo stesso forum la giovane collaboratrice Cassidy Hutchinson, come un altro testimone, sapeva che alcuni dei suoi sostenitori erano armati. Li incoraggiò ad andare in Campidoglio, che presero con la forza in un atto di estrema violenza, e volle addirittura accompagnarli.

Il tycoon sempre più in difficoltà

I membri dei servizi segreti incaricati della sua sicurezza sono riusciti a convincerlo del contrario.Quel tweet era noto, ma questo martedì il popolo americano ne ha scoperto un altro, che, stranamente per il suo autore, ci ha ripensato e non lo ha inviato. Diceva: “Sto pronunciando un grande discorso alle 10 del 6 gennaio all’Ellisse [situato a sud della Casa Bianca]. Si prega di arrivare presto, sono previste grandi folle. Marceremo al Campidoglio. Fermiamo la rapina!!!”.

Quell’accenno di messaggio, conservato negli Archivi Nazionali e ottenuto dagli inquirenti, mostra che Trump aveva programmato giorni prima di condurre una manifestazione dei suoi sostenitori, ma che voleva che la decisione diventasse spontanea, come corroborato da diverse testimonianze raccolte da la commissione. . L’audizione di martedì è servita anche a stabilire legami tra l‘ex presidente e la sua cerchia con gruppi come gli Oath Keepers (Guardiani del giuramento) oi Proud Boys (Proud Boys).

E per dimostrare ancora una volta che i più vicini al magnate, tra cui sua figlia Ivanka o membri della squadra legale di Giuliani, gli hanno ripetutamente detto che le teorie del furto elettorale erano infondate. Soprattutto, dopo che il 15 dicembre anche il leader dei repubblicani al Senato, Mitch McConnell, ha ammesso la propria sconfitta. Membri delle due organizzazioni estremiste sono stati perseguiti per la loro partecipazione all’assalto alla sede della democrazia americana, nell’ambito dell’indagine parallela condotta dal Dipartimento di Giustizia sugli eventi del 6 gennaio.

Al termine della prima parte della seduta, la commissione ha condiviso con i presenti nella solenne sala Cannon una serie di terrificanti video tratti dagli angoli più bui di Internet, in cui gli estremisti che hanno raccolto il guanto di sfida del celebre tweet di Trump hanno ha parlato apertamente di uccidere i democratici e di andare nella capitale armati e con giubbotti antiproiettile. “Divenne un invito apertamente omicida”.

Uno di loro ha anche parlato di celebrare un ‘matrimonio rosso’, che nella cultura popolare si usa per parlare di un massacro”, ha spiegato Raskin, che ha tenuto un brillante discorso di chiusura ed è stato uno dei membri più attivi del comitato, anche per ragioni tragicamente personali. Suo figlio Tommy, 25 anni, si è suicidato la mattina di Capodanno 2020. Pochi giorni dopo ha dovuto fare uno sforzo per partecipare all’iter di certificazione per il nuovo presidente al Campidoglio il 6 gennaio con la moglie e uno dei suoi altri due figlie.

I tre, con il trauma ancora fresco di vedere partire una persona cara, hanno vissuto alcune ore in prima persona in cui sembrava che la messa stesse per porre fine alle loro vite. “Ho perso un figlio e stavo per perdere una democrazia”.