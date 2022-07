La Cina si avvicina ad una recessione economica

In Cina il Politburo esorta le province più forti a impegnarsi per raggiungere i loro obiettivi di crescita annuale.

I leader cinesi hanno quasi riconosciuto che il paese avrebbe mancato il suo obiettivo di crescita annuale quest’anno, segnalando al contempo che avrebbero mantenuto la rotta sulle misure di prevenzione del Covid a tolleranza zero e avrebbero adottato solo misure caute per sostenere il mercato immobiliare in difficoltà.

Difficile che la Cina raggiunga il suo obiettivo ufficiale di circa il 5,5% di espansione del PIL per il 2022

Il Politburo cinese, il principale organismo decisionale del Partito Comunista, ha dichiarato giovedì in una dichiarazione dopo la sua riunione economica trimestrale che mirerà a mantenere l’economia in “un range ragionevole” nella seconda metà dell’anno. Ha anche esortato le province più forti a sforzarsi di raggiungere i loro obiettivi di crescita annuale, un riconoscimento implicito che altri avrebbero mancato i loro parametri di riferimento.

Pochi economisti si aspettano che la Cina raggiunga il suo obiettivo ufficiale di circa il 5,5% di espansione del prodotto interno lordo quest’anno, soprattutto dopo che Pechino ha annunciato una crescita del secondo trimestre di appena lo 0,4% rispetto all’anno precedente.

Sebbene l’obiettivo del 5,5% fosse già il più basso della Cina in un quarto di secolo di pianificazione economica, un tasso di crescita ancora più lento avrebbe implicazioni per un’economia globale malconcia che negli ultimi anni è arrivata a fare affidamento sulla Cina come vasto mercato e anello chiave nel catene di approvvigionamento.

Negli ultimi mesi, l’economia cinese è stata colpita da una serie di sfide, comprese le interruzioni del commercio dovute alla guerra in Ucraina, la rapida diffusione interna della variante Omicron del coronavirus e un forte rallentamento nel settore immobiliare, un pilastro del dell’economia del paese che secondo alcuni esperti rappresenta un terzo della crescita complessiva.

Contrariamente al precedente incontro economico di aprile, la dichiarazione del Politburo di giovedì non ha menzionato esplicitamente l’obiettivo di crescita del 5,5%, dicendo solo che i leader si sarebbero “sforzati di ottenere i migliori risultati possibili” e avrebbero mantenuto l’economia entro “un intervallo ragionevole”. “L’obiettivo di crescita del 5,5% non è più un must per la Cina”, ha affermato giovedì Iris Pang, capo economista cinese presso ING Bank, descrivendo le misure Covid-19 del Paese come la più grande sfida per l’economia nel resto dell’anno.

Negli ultimi mesi, l’economia cinese è stata colpita da una serie di sfide, come la guerra in Ucraina

La signora Pang ha elogiato la decisione di Pechino di accantonare efficacemente il suo obiettivo di crescita come una mossa saggia che eviterebbe lo spreco e l’inefficienza di una spinta allo stimolo. I politici si sono “implicitamente allontanati dall’obiettivo di crescita originale”, ha detto ai clienti Larry Hu, economista cinese per Macquarie Group Ltd., dopo la riunione del Politburo. “Significa che non considerano più il 5,5%, o anche il 5% realizzabile per quest’anno”, ha affermato.

Mentre il Politburo ha chiesto giovedì ai governi locali di distribuire tutti i fondi di quest’anno raccolti mediante l’emissione di obbligazioni speciali, non ha annunciato nuove quote obbligazionarie o ritirato quote obbligazionarie assegnate per il prossimo anno, come molti economisti si aspettavano, suggerendo che Pechino non sta cercando di stimolare drammaticamente la crescita.

A metà anno, secondo il ministero delle Finanze, i governi locali cinesi avevano già emesso il 93% dell’allocazione di obbligazioni speciali di quest’anno.Tuttavia, il Politburo ha dichiarato giovedì che introdurrà politiche per espandere la domanda interna e concedere più prestiti alle aziende costrette a sospendere la produzione a causa dell’epidemia di Covid-19.

Il Politburo ha anche affrontato direttamente due sfide intrecciate che sta affrontando: uno sciopero dei mutui tra gli acquirenti di case che ha sollevato preoccupazioni per il settore immobiliare e il sistema bancario rurale, che fa molto affidamento sulla vendita di immobili.

In risposta, i massimi leader cinesi hanno affermato che avrebbero lavorato per risolvere il rischio nel sistema bancario rurale e hanno promesso di stabilizzare il mercato immobiliare cinese. Il Politburo ha affermato che i governi locali dovrebbero assumersi la responsabilità diretta di garantire la consegna delle case non finite e di proteggere i mezzi di sussistenza delle persone, sostenendo nel contempo la domanda organica di alloggi.

I leader cinesi, tuttavia, non hanno segnalato alcuna deviazione dal loro obiettivo più ampio di tenere a freno il settore immobiliare strizzando l’attività speculativa e frenando la crescita alimentata dal debito degli sviluppatori. Riaffermando il suo mantra che “le case sono per vivere, non per speculare” nella sua dichiarazione di giovedì, il Politburo ha sfidato le speranze di alcuni economisti che Pechino avrebbe adottato un approccio più proattivo per sostenere le vendite e i prezzi degli immobili.

L’impatto del Covid 19 sull’economia cinese

Separatamente giovedì, il Politburo ha segnalato che avrebbe allentato la campagna di regolamentazione che aveva lanciato contro Ant Group Co. e altre grandi piattaforme Internet quasi due anni fa, affermando che avrebbe approvato una serie di investimenti effettuati dalle società Internet. Quando l’economia cinese ha colpito acque più agitate in primavera e all’inizio dell’estate, i leader senior hanno iniziato a sminuire l’importanza di raggiungere l’obiettivo del 5,5% che avevano fissato a marzo.

La debole performance del PIL della Cina nel secondo trimestre significava che avrebbe dovuto aumentare la crescita economica di circa l’8% nella seconda metà dell’anno per raggiungere questo obiettivo, un risultato non plausibile in assenza di cambiamenti significativi nella politica di Pechino di reprimere il Covid-19 focolai quando emergono.Alla fine di giugno, durante una visita nella città centrale di Wuhan, dove il Covid-19 è esploso per la prima volta all’inizio del 2020, il presidente Xi Jinping ha affermato di preferire che la Cina subisca un temporaneo dolore economico piuttosto che consentire al virus di compromettere la salute pubblica.

Ha anche modificato la sua promessa dicendo che il governo “si sforzerà di raggiungere uno sviluppo economico relativamente buono quest’anno”. Anche il principale vice di Xi, il premier Li Keqiang, la scorsa settimana ha cambiato tono per sminuire la crescita economica, affermando che Pechino non ricorrerebbe a massicce misure di stimolo per raggiungere “un obiettivo di crescita eccessivamente elevato”. Il signor Li ha anche affermato che la priorità del governo sarebbe mantenere stabili l’occupazione e i prezzi e “sforzarsi di raggiungere uno sviluppo economico relativamente buono quest’anno”.