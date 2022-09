La Cina pagherà in yuan o rubli parte del gas che della Russia

La Russia cerca di compensare la perdita di clienti in Occidente con un patto con la Cina, che acquisterà energia in yuan o rubli a un prezzo inferiore rispetto a quello pagato finora.

La Russia guarda a est per i clienti che ha perso a ovest a causa della guerra in Ucraina. I macchinari del Cremlino si nutrono del denaro generato dal suo gas, e la Cina ha raccolto il guanto di sfida per promuovere i gasdotti che attraversano la Siberia fino al colosso asiatico. Uno degli accordi siglati questo martedì è stato quello di sostituire yuan e rubli con i pagamenti dell’energia che fino ad ora erano stati pagati in dollari da uno dei gasdotti che collegano i due territori. Pechino, come la banca, vince sempre: siccome il Cremlino ha bisogno di entrate, il colosso asiatico ne approfitta per procurarsi energia a prezzi stracciati.

“Il nuovo meccanismo di pagamento è una soluzione reciprocamente vantaggiosa, pratica e piena di speranza che arriva al momento giusto. Servirà da esempio per altre società”, ha sottolineato il presidente del monopolio russo Gazprom, Alexei Miller, dopo aver raggiunto questo accordo in videoconferenza con il capo della CNPC statale cinese (China National Petroleum Corporation), Dai Houliang.

Il patto è limitato a un unico gasdotto, il cosiddetto Power of Siberia “Sila sibiri in russo, aperto nel 2019”, e prevede di effettuare “una transizione al pagamento nelle valute nazionali di entrambi i paesi: rubli e yuan”.

Inoltre, sottolinea anche che entrambe le parti “hanno prestato attenzione” ai futuri sviluppi di un altro gasdotto nell’estremo oriente del continente, il Power of Siberia 2 e il Soyuz Vostok, quest’ultimo collegato anche alla Mongolia. Sono tutti progetti, al momento, sulla carta.

L’annuncio avviene giorni dopo che il governo russo ha chiuso a tempo indeterminato il gasdotto Nord Stream, che collega con la Germania, con la giustificazione di alcuni sversamenti di petrolio nella sua unica centrale di compressione attiva, pretesto che il costruttore tedesco Siemens considera “incomprensibile”, secondo raccoglie l’agenzia Reuters.

A causa della guerra, anche la sua seconda parte, Nord Stream 2, di recente costruzione e che era in attesa di ricevere l’autorizzazione per operare da Bruxelles, non funziona. Vladimir Putin insiste da anni sul fatto che il suo sogno è la “de-dollarizzazione” dell’economia internazionale, soprattutto da quando la Russia è stata oggetto di sanzioni dopo l’annessione della Crimea nel 2014.

A fine marzo, quando la punizione per la sua offensiva contro L’Ucraina ha di gran lunga maggiore di quello applicato otto anni fa, ha decretato che i “paesi ostili” devono pagare in rubli per il loro gas.

Di conseguenza, molti paesi europei rifiutarono e un altro gasdotto – lo Yamal, che collega con Polonia e Germania – è oggi un tubo vuoto nel centro del Vecchio Continente. In ogni caso, la Cina non è un mercato in grado di rifornire completamente le esportazioni di gas perse in Europa.

Secondo il dipartimento analisi della banca russa Tinkoff, Pechino ha importato nei primi sei mesi di quest’anno circa 7.500 milioni di metri cubi di idrocarburi russi – il 56% in più – nonostante l’Europa avesse già smesso di acquisire grandi volumi alla fine del 2021, a causa dei tagli che Gazprom ha iniziato a fare con sullo sfondo la tensione sul confine ucraino.

A titolo di confronto, lo scorso anno le importazioni europee hanno rappresentato quel volume in poco più di due settimane: circa 3.000 milioni di metri cubi ogni sette giorni, secondo i dati del centro di analisi di Bruegel. “La Cina è rifornita principalmente da petrolio, carbone e acciaio russi. Le loro aziende stanno acquistando attivamente materie prime perché, a causa delle sanzioni, la Russia è costretta a vendere a forti sconti ciò che vendeva all’Unione Europea”, evidenzia un’analisi di agosto di Tinkoff.

Queste offerte, che raggiungono anche la metà del prezzo di mercato, hanno reso impraticabili alcune esportazioni di metalli. Inoltre, a breve comincerà ad essere applicato l’accordo del G-7 che impone un prezzo massimo al greggio russo ea dicembre entrerà in vigore il divieto occidentale di acquisto del suo carbone.

“Mentre Pechino critica le sanzioni, le sue compagnie trattano con preoccupazione la loro cooperazione con la Russia: il rischio è troppo alto”, ha avvertito Tinkoff. L’ultimo esempio, la multinazionale Huawei, che sposterà i suoi dipendenti dalla Russia al Kazakistan per evitare problemi.