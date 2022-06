La Cina mette una base navale in Cambogia, Stati Uniti in allerta

Funzionari di Washington affermano da anni che Pechino prevede di stabilire un avamposto navale nel sud-est asiatico, più precisamente in Cambogia.

La Cina aiuterà la Cambogia ad espandere e potenziare una base navale nel paese del sud-est asiatico, hanno affermato funzionari di entrambe le parti, aumentando le preoccupazioni che i funzionari statunitensi hanno espresso per anni, sul fatto che Pechino abbia intenzione di stabilire un avamposto navale.

La Cambogia stringe accordi con la Cina

I commenti sono arrivati ​​mercoledì in una cerimonia che ha segnato l’inizio della nuova costruzione finanziata dalla Cina presso la base navale di Ream, alla quale hanno partecipato alti funzionari dell’esercito e della difesa cambogiani, nonché l’ambasciatore cinese in Cambogia.

In due anni, le aziende cinesi e gli esperti tecnici dell’esercito cinese costruiranno e rinnoveranno una serie di strutture, tra cui un’officina di manutenzione, uno scalo di alaggio e un bacino di carenaggio per la riparazione di navi, magazzini, due nuovi moli e infrastrutture elettriche, idriche e fognarie, ha affermato il Gen. Chau Phirun, direttore generale del dipartimento materiali e servizi tecnici del ministero della Difesa cambogiano.

Gli aggiornamenti saranno finanziati da una sovvenzione cinese, ha affermato in un discorso il ministro della Difesa cambogiano, il generale Tea Banh. Ha ringraziato la Cina per il suo sostegno, ma non ha specificato l’entità della sovvenzione.

Il generale Tea ha affermato che il progetto mirava a modernizzare l’esercito cambogiano e rafforzare le sue capacità, e ha negato che la struttura sarebbe stata utilizzata dalle forze cinesi come base navale. Il progetto “non serve alcun interesse che rappresenti una minaccia per i paesi vicini o nella regione”, ha affermato il generale Chau.

La natura e la portata del coinvolgimento della Cina sono state a lungo avvolte nel segreto. Il Wall Street Journal ha rivelato nel 2019 che Pechino aveva firmato un accordo clandestino che permetteva alle sue forze armate di utilizzare esclusivamente una parte della base navale di Ream, che si trova sulla costa meridionale della Cambogia, di fronte al Golfo di Thailandia.

Gli Usa temono avanzata militare cinese nella Regione

Funzionari statunitensi e alleati all’epoca dissero che il sito, pur non essendo una base cinese su vasta scala, avrebbe dato a Pechino la sua prima struttura di allestimento navale dedicata nel sud-est asiatico. Sarebbe servito come il secondo avamposto navale d’oltremare di Pechino, dopo che l’Esercito popolare di liberazione ha iniziato a gestire una “base di supporto” nella nazione dell’Africa orientale di Gibuti nel 2017.

Gli esperti affermano che le forze cinesi sarebbero in grado di utilizzare la struttura cambogiana per affermare ulteriormente le rivendicazioni marittime nel Mar Cinese Meridionale. Pechino sta cercando di stabilire più strutture militari a duplice uso in tutto il mondo, in linea con le ambizioni del leader cinese Xi Jinping di trasformare la Cina in una potenza militare di prim’ordine, in grado di proiettare forza su distanze maggiori e di rivaleggiare con l’Occidente.

Le attività della Cina presso la base cambogiana hanno turbato gli Stati Uniti per molti anni, ma Washington ha poca influenza sulla Cambogia. Phnom Penh ha stretti legami con la Cina e i funzionari cambogiani si risentono per l’attenzione degli Stati Uniti sui diritti umani e sulle questioni di governance.

L’anno scorso gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni contro il funzionario del Ministero della Difesa Gen. Chau, dicendo che aveva cospirato nel 2020 e nel 2021 per trarre profitto dalle attività coinvolte nella costruzione e nell’aggiornamento delle strutture della base navale di Ream.

Durante una visita in Cambogia lo scorso anno, il vicesegretario di Stato Wendy Sherman ha espresso serie preoccupazioni sulla presenza militare cinese alla base e sulla costruzione di strutture. Ha anche chiesto chiarimenti sulla demolizione di due edifici finanziati dagli Stati Uniti, che secondo lei è stata eseguita senza notifica o spiegazione.

La signora Sherman ha osservato che una base militare cinese in Cambogia “minaccerebbe la sua sovranità, minaccerebbe la sicurezza regionale e avrebbe un impatto negativo sulle relazioni USA-Cambogia”, ha affermato il Dipartimento di Stato.

Il primo ministro cambogiano Hun Sen e il suo vice hanno affermato in recenti incontri con funzionari statunitensi, australiani e altri, che la costituzione del loro paese non consente una base militare straniera sul suo suolo.

I cambogiano negano accordi con Pechino

I funzionari hanno ripetuto queste smentite dopo che il Washington Post ha riferito questa settimana che la Cina sta costruendo segretamente una struttura navale in Cambogia, ed entrambe le parti stanno cercando di nascondere l’operazione. Alla cerimonia di mercoledì, le bandiere cinese e cambogiana hanno sventolato fianco a fianco. Grandi pannelli mostravano i disegni delle nuove strutture pianificate.

L’ambasciatore cinese in Cambogia, Wang Wentian, ha parlato entusiasticamente dei legami di Pechino con Phnom Penh e ha sparato su Washington con frasi poco diplomatiche. Il giorno prima, si è unito al ministro della Difesa Gen. Tea per una nuotata nelle acque al largo della costa della provincia di Sihanoukville in Cambogia.

“La cooperazione militare Cina-Cambogia è un forte pilastro nell’amicizia dell’acciaio tra i due paesi”, ha detto il signor Wang in un discorso mercoledì. “L’esercito cinese, come sempre e con i suoi mezzi, fornirà assistenza all’esercito cambogiano”.

L’inviato cinese ha affermato che l’assistenza di Pechino ha lo scopo di aiutare la Cambogia ad aggiornare la sua marina e fornire maggiori “beni pubblici internazionali” e non è diretta verso nessun altro stato. Chiunque affermi che la Cina stia usando la struttura per espandere la sua influenza sta “usando i parametri dei furfanti per giudicare le intenzioni di un gentiluomo”, ha affermato.

Il signor Wang sembrava anche respingere le critiche statunitensi, dicendo ai media cambogiani che una “certa grande potenza” ha messo in dubbio senza fondamento lo scopo del progetto. “Quella che costruisce basi militari in tutto il mondo non è la Cina, e anche quella con il maggior numero di basi militari non è la Cina”, ha detto l’inviato. “Anche la Cina non è quella che danneggia la pace e la sicurezza regionali costruendo cricche regionali”.