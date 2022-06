La Cina avrà 1000 bombe nucleari entro il 2030

By

Rispondendo alle accuse di aggressione degli Stati Uniti, il generale della Cina Wei Fenghe accusa Washington di spingere le due superpotenze mondiali verso lo scontro.

Il ministro della Difesa cinese ha affermato che l’accumulo di armi nucleari nel paese è una risposta appropriata a un ambiente internazionale più minaccioso, un raro riconoscimento ufficiale dell’espansione dell’arsenale nucleare di Pechino.

La Cina aumenta la produzione di testate atomiche

Parlando a una conferenza sulla difesa a Singapore domenica, il generale Wei Fenghe ha anche respinto l’affermazione del Segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin, secondo cui l’esercito cinese è diventato sempre più aggressivo, affermando invece che la strategia statunitense nella regione Asia-Pacifico è responsabile del riarmo cinese nella zona.

Il generale Wei, che in precedenza aveva comandato la forza missilistica cinese, ha affermato che la modernizzazione militare includeva il dispiegamento di tutte le nuove armi mostrate in una parata militare del 2019 a Pechino. Tra questi c’è il missile balistico intercontinentale Dongfeng-41, che può trasportare più bombe nucleari in una testata, che potrebbe essere fatta esplodere (e questa è la prima volta) sulla terraferma degli Stati Uniti.

“La Cina sta sviluppando capacità nucleari a un livello moderato e appropriato”, ha affermato il generale Wei. “Ciò significa essere in grado di proteggere la sicurezza della nostra nazione in modo da poter evitare la catastrofe di una guerra, in particolare la catastrofe di una guerra nucleare”.

Il programma di armi nucleari di Pechino è rimasto indietro per decenni rispetto a quello di Stati Uniti e Russia. Negli ultimi anni, la Cina ha iniziato ad espandere rapidamente il suo arsenale nucleare, secondo le stime dell’intelligence statunitense.

Le persone che hanno familiarità con il pensiero della leadership cinese affermano che l’accumulo è guidato da una valutazione secondo cui gli Stati Uniti potrebbero essere più disposti a sfidarla militarmente, anche in un possibile scontro su Taiwan.

Le tensioni tra Washington e Pechino sulla questione di Taiwan sono esplose a maggio, quando il presidente Biden ha affermato che l’esercito americano avrebbe risposto militarmente per difendere Taiwan se la Cina l’avesse invasa, ed è la terza volta che ha fatto una dichiarazione del genere.

Washington e Pechino ‘discutono’ sulla questione di Taiwan

Le amministrazioni statunitensi hanno da tempo mantenuto una politica di non dichiarare se i suoi militari avrebbero aiutato a difendere Taiwan dagli attacchi, vendendo al contempo le armi dell’isola per difendersi. Il signor Biden in seguito ha affermato che la posizione degli Stati Uniti era invariata.

Un aumento dei voli militari cinesi vicino a Taiwan quest’anno, ha sollevato preoccupazioni tra i funzionari del governo taiwanese e statunitense per le intenzioni di Pechino. La Cina ha anche tenuto esercitazioni militari che simulano un assalto anfibio che, secondo gli esperti militari, sarebbe probabilmente il prodromo di una invasione.

La Cina afferma che l’isola autogovernata fa parte del suo territorio e non ha escluso l’uso della forza per portarla sotto il suo controllo. In un incontro di venerdì dominato dalla questione di Taiwan, il signor Austin ha detto al generale Wei che la politica degli Stati Uniti nei confronti dell’isola non era cambiata, secondo la parte statunitense.

Il ministro della Difesa cinese ha affermato che l’esercito di Pechino si batterà per impedire qualsiasi mossa per l’indipendenza dell’isola, secondo un portavoce, ma entrambe le parti hanno reso resoconti dell’incontro, che hanno suggerito un allentamento degli attriti, e ciascuna delle parti ha sottolineato la necessità di mantenere aperte linee di comunicazione per scongiurare le crisi.

Domenica, il generale Wei ha citato Taiwan nel suo discorso con un messaggio provocatorio che viene spesso utilizzato da Pechino per spingere contro la possibile indipendenza dell’isola. “Nessuno dovrebbe mai sottovalutare la determinazione e la capacità dell’esercito cinese di salvaguardare la propria integrità territoriale”, ha affermato.

La Cina ha rifiutato di fornire chiarezza sul suo programma nucleare e ha rifiutato le iniziative statunitensi per avviare colloqui sul controllo degli armamenti. Il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha criticato il segreto nucleare di Pechino alla conferenza di venerdì, e ha affermato che dovrebbe avviare colloqui con Washington. Il Pentagono prevede che la Cina potrebbe avere circa 1.000 testate nucleari entro la fine di questo decennio, rispetto alle poche centinaia di oggi.

Gli Stati Uniti e la Russia hanno ciascuno circa 4.000 testate nucleari.

Pechino ha anche sviluppato e schierato più missili in grado di trasportare testate nucleari. Le immagini satellitari suggeriscono che la costruzione è accelerata quest’anno su oltre 100 sospetti silos missilistici nella remota regione occidentale della Cina che potrebbero ospitare missili Dongfeng-41.

Alla conferenza di Singapore, il generale Wei non ha risposto a una domanda sui sospetti silos, ma ha riaffermato la posizione di Pechino che non avrebbe avviato un conflitto nucleare. Alcuni funzionari e analisti statunitensi dubitano di queste rassicurazioni.

Intervenendo il giorno prima alla stessa conferenza, Austin ha descritto la Cina come una forza sempre più bellicosa nella regione, citando le incursioni delle flotte pescherecce cinesi nelle acque contese, e un forte aumento degli incidenti di aerei militari cinesi che volavano pericolosamente vicino ad aerei militari statunitensi. e i suoi alleati.

Il generale Wei ha respinto tale rappresentazione delle azioni cinesi e ha avvertito che le mosse strategiche degli Stati Uniti nella regione, inclusa la loro alleanza con Australia, Giappone e India, informalmente nota come Quad, potrebbero creare conflitti incoraggiando i paesi asiatici a prendere di mira la Cina.

Il generale Wei ha anche affrontato la posizione di Pechino sull’invasione russa dell’Ucraina, un altro punto di tensione con gli Stati Uniti, ripetendo le precedenti assicurazioni secondo cui la Cina non sta fornendo armi alla Russia.