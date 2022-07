La Chiesa Ucraina si trova di fronte ad un bivio

In Ucraina infuria una disputa sugli ortodossi fedeli a Mosca. Molte congregazioni si stanno convertendo alla Chiesa ucraina. In alcuni luoghi sono costretti a farlo.

Non sarebbe stato affatto breve e la Chiesa della Santa Intercessione a Hostomel poco tempo fa sarebbe precipitata in un mucchio di macerie, di cui nessuno avrebbe dovuto discutere oggi. I carri armati russi sono avanzati sulla piazza acciottolata vicino alla chiesa a marzo e hanno sparato i loro proiettili verso Kiev.

In Ucraina i russi hanno saccheggiato, terrorizzato e ucciso

Mirarono appena oltre la chiesa azzurra con le cupole a cipolla d’oro. Il comune di Hostomel, 30 chilometri a nord-ovest della capitale ucraina, condivide la notorietà delle città vicine di Bucha e Irpin. Anche i soldati russi si sono infuriati a Hostomel per più di un mese mentre tentavano invano di catturare la capitale.

I russi hanno saccheggiato, terrorizzato e ucciso. Molti dei 16.000 abitanti originari di Hostomel erano fuggiti immediatamente. Coloro che rimasero a malapena osarono lasciare le loro cantine. Durante i primi giorni, solo il sindaco ha guidato per strade deserte con aiutanti volontari per procurarsi cibo e medicine.

Le forze russe hanno sparato agli uomini disarmati. Il corpo del sindaco è rimasto per giorni in un parcheggio davanti a un condominio di dieci piani. Quindi Petro Pavlenko, il sacerdote della Chiesa della Santa Intercessione, si fece coraggio e chiese ai russi il permesso di seppellire il sindaco. Fece salire il morto su una carriola e lo portò in chiesa. Nella dura terra ghiacciata del cimitero, Pavlenko seppellì frettolosamente il sindaco senza bara.

Non fu l’unico morto che il sacerdote portò al riposo eterno nella sua carriola durante quelle settimane. “Non ho mai deluso la mia comunità”, dice Pavlenko oggi, un po’ orgoglioso. Ma più di tre mesi dopo il ritiro russo, non c’è molta gratitudine per gli sforzi di Pawlenko a Hostomel. Il sacerdote 65enne è forse l’uomo più controverso della città, poiché Pavlenko ei suoi seguaci si rifiutano di lasciare la Chiesa ortodossa ucraina del Patriarcato di Mosca (UOK) e di unirsi alla Chiesa ortodossa indipendente dell’Ucraina (OKU).

La chiesa di Pavlenko è formalmente subordinata al patriarca russo Kirill

La chiesa di Pavlenko è formalmente subordinata al patriarca russo Kirill, fedele alleato di Vladimir Putin. Il nome ufficiale del leader della chiesa è “Patriarca di Mosca e di tutta la Rus'”, che include Bielorussia e Ucraina. Il patriarca giustifica l’attacco al paese vicino come una guerra santa per difendere “la comune patria storica” ​​contro la Nato e l’Occidente corrotto.

Il fatto che padre Pavlenko e la Chiesa della Santa Intercessione, almeno formalmente, vedano questo patriarca come il loro leader spirituale è diventato insopportabile per molte persone a Hostomel. Più a lungo dura la guerra, maggiore è l’odio per tutto ciò che è russo in Ucraina. L’invasione di Putin ha anche riacceso le rivalità di 30 anni tra le chiese ortodosse ucraine.

Si tratta di questioni di diritto canonico, pressioni politiche e una profonda sfiducia che cresce ogni giorno di guerra.A Hostomel, alcuni cittadini hanno preso in mano la situazione all’inizio di luglio. Hanno organizzato una votazione sull’affiliazione alla chiesa della congregazione. Tra gli attivisti della transizione c’è l’insegnante Ludmilla Sachnenko, 58 anni. È venuta nella piazza davanti alla chiesa con il marito e due coppie più giovani per raccontare come è andato il referendum spontaneo.

“Abbiamo pubblicato avvisi in tutta la comunità e invitato anche persone su Facebook”, afferma Sachenko. 250 persone sono venute al centro culturale e 200 hanno votato per alzata di mano per aderire all’OKU. “Certo, se ne è anche discusso”, assicura Sachnenko. All’incontro è intervenuto il capo dell’amministrazione militare di Hostomel, come documentato nelle foto. Per Sachenko e i suoi compagni d’armi, il caso sarebbe effettivamente chiuso.

Ma padre Pavlenko ei suoi fedeli fedeli si mettono in mezzo. Pavlenko non si è presentato al voto. Georgi Sachnenko, il marito dell’insegnante, si lamenta di aver resistito categoricamente al riallineamento anche dopo l’occupazione. Pavlenko continua a tenere le sue messe in slavo ecclesiastico, che suona proprio come il russo, Sachnenko continua a lamentarsi. Tutti concordano sul fatto che l’unica chiesa nel centro di Hostomel è sotto il controllo del Patriarcato di Mosca.