Una maggiore integrazione reciproca andrà a beneficio sia della Ucraina che dei paesi europei, e può contribuire a determinare cambiamenti fondamentali nel lungo periodo.

Per una buona ragione, i progressi dell’Ucraina dal 2014 sono stati elogiati e criticati a livello nazionale e internazionale, spesso descritti come due passi avanti e uno indietro. Tuttavia, queste riforme sono state attuate nel contesto dell’occupazione e della crescente militarizzazione della Crimea da parte della Russia, della guerra persistente a est, della costante minaccia alla sicurezza proveniente dalla Russia, della crisi economica del 2014-2015 e della ripresa, dell’instabilità energetica e dei cambiamenti nei cicli politici.

In Ucraina il percorso è verso le democrazie occidentali

Da Euromaidan 2014, l’Ucraina ha tenuto, come previsto, due elezioni presidenziali e due parlamentari, riconosciute come competitive ed eque dagli osservatori internazionali. In altre parole, a differenza di quanto accade in Russia, in Ucraina i presidenti vanno e vengono. La forte spinta della società civile ucraina e la pressione degli ucraini, insieme all’aiuto dei partner internazionali, in particolare dell’UE, sono stati cruciali per queste riforme.

La liberalizzazione dei visti, l’accordo di associazione e le condizioni relative agli aiuti finanziari sono stati strumenti efficaci per promuovere le riforme e con esse la democrazia e un percorso europeo per l’Ucraina. All’inizio del 2022, l’Ufficio nazionale anticorruzione dell’Ucraina (NABU) ha pubblicato il suo rapporto annuale: ha contribuito a recuperare oltre 60 milioni di euro di denaro che lo Stato avrebbe potuto perdere a causa della corruzione nel 2021; ha lavorato su 859 procedimenti penali aperti dalla sua creazione nel 2015; e ha avuto dozzine di funzionari, direttori di società pubbliche, giudici e altri perseguiti o incriminati per corruzione nella sola seconda metà del 2021.

Lo sviluppo istituzionale non è qualcosa che cattura i titoli dei giornali, ma è fondamentale per la trasformazione democratica degli stati. L’Euromaidan del 2014 ha inaugurato una nuova infrastruttura anticorruzione in Ucraina, con agenzie, pubblici ministeri e tribunali creati da zero per affrontare la corruzione politica ad alto livello, un problema endemico in Ucraina. Ora continuano a lavorare. Mentre le bombe piovono sulle città ucraine durante la più grande guerra europea dalla seconda guerra mondiale, la NABU invia i casi in tribunale e i funzionari corrotti vengono incarcerati.

Dal 24 febbraio 2022, l’Alta Corte Anticorruzione, che fa parte di questa nuova infrastruttura anticorruzione, ha emesso otto condanne. Sequestri di beni e cauzioni da casi di corruzione ad alto livello avviati da queste agenzie hanno raccolto oltre 14 milioni di euro, che sono stati inviati alle forze armate ucraine. Per tutto il 2015 e il 2016, il governo dell’Ucraina ha aperto database statali, inclusi documenti immobiliari, di veicoli, terreni e aziendali.

Il lento e opaco sistema di appalti pubblici, una reliquia dell’epoca sovietica e storicamente un terreno di gioco per attori corrotti, è stato sostituito da uno chiamato ProZorro. Una delle sue caratteristiche distintive sono le aste inverse anonime, in cui gli offerenti offrono prezzi più bassi per garantire il massimo risparmio di denaro dei contribuenti. Prima dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia, il sistema ProZorro ha risparmiato fino al 10% dei fondi previsti per ogni acquisto grazie al metodo di offerta del prezzo più basso, alla trasparenza e alla competitività.

Dal 2016, circa un milione di funzionari pubblici ogni anno depositano le proprie dichiarazioni patrimoniali nel sistema di dichiarazione elettronica. Sono tenuti a rivelare il loro reddito e quello dei loro familiari, nonché i loro beni, immobili, oggetti di valore, diritti societari, proprietà effettiva delle società e denaro. Se c’è una grande discrepanza tra il loro stile di vita e il loro reddito, potrebbero essere soggetti a sanzioni amministrative o penali, sebbene questi dati siano stati nascosti dall’inizio della guerra per motivi di sicurezza.

Molti ucraini non si fanno illusioni di quando il Paese entrerà nella Unione Europea

Parallelamente, l’accordo di associazione del 2014 con l’UE ha fornito un quadro per il progresso in campo economico. Gli esempi includono l’armonizzazione delle condizioni dell’Ucraina con quelle dell’UE nel commercio agricolo e alimentare, le infrastrutture di qualità dei beni industriali, l’energia, le dogane e le comunicazioni elettroniche. L’applicazione delle norme europee in questi settori ha aperto la strada ai prodotti alimentari ucraini nei mercati dell’UE e ha aiutato l’Ucraina a introdurre un moderno sistema di sorveglianza nel suo mercato alimentare nazionale.

Le riforme dei mercati ucraini del gas e dell’elettricità hanno consentito il progressivo scambio di gas naturale con le società dell’UE attraverso una complicata infrastruttura di trasporto del gas transfrontaliero e il collegamento riuscito della rete elettrica ucraina alla Rete europea degli operatori delle reti di trasmissione dell’energia elettrica (ENTSO-E). dell’UE, avviando l’esportazione commerciale sincronizzata di energia elettrica nel giugno 2022.

Le normative doganali sono state adeguate agli standard europei, il che ha consentito all’Ucraina di partecipare ai test del New Computerized Transit System (NCTS, per il suo acronimo in inglese) e presto aderire alla Convenzione sul regime di transito comune. I progressi in alcuni segmenti del mercato digitale hanno aiutato l’Ucraina a digitalizzare numerosi servizi pubblici, rendendoli molto più trasparenti ed efficienti.

Andando avanti, la candidatura dell’UE e una tabella di marcia per le riforme in tale quadro daranno il via libera a molte iniziative di integrazione settoriale in stallo che non hanno più spazio nell’ambito dell’accordo di associazione a causa dello status di “associato per sempre” dell’Ucraina e della mancanza di meccanismi specifici per integrare i settori dell’economia ucraina nel mercato unico europeo.

Servirà anche da stimolo per completare le riforme dello Stato di diritto.L’Ucraina ha dimostrato di essere un partner commerciale affidabile in quanto, nel 2021, era il 17° partner più grande per le esportazioni di beni dell’UE e il 15° per le importazioni di beni. È stato un fornitore fondamentale di ferro e acciaio, grano e olio vegetale, apparecchiature elettriche e altri beni per i mercati dell’UE.

Un’ulteriore integrazione reciproca e la concessione della candidatura dell’Ucraina all’UE andranno a beneficio sia dell’Ucraina che dei paesi europei attraverso affari e scambi con l’Ucraina, una migliore copertura contro i rischi per la sicurezza alimentare e le crisi alimentari, i prezzi dell’energia dopo le sanzioni contro la Russia e attraverso opportunità commerciali per il post- ricostruzione bellica di infrastrutture distrutte e distretti industriali.

Molti in Ucraina non si fanno illusioni sul tempo, sul duro lavoro, sulla resistenza e sulla convinzione in patria e all’estero che ci vorrà per trasformare la candidatura dell’UE in realtà. Ma questa è una di quelle volte in cui la visione politica e la previsione strategica possono aiutare a realizzare cambiamenti per il bene pubblico che alcuni potrebbero considerare ingenui a questo punto.

La stessa cosa accade nei tempi in cui molti non potevano prevedere la fine dell’Unione Sovietica, o l’ingresso della Spagna nell’UE come democrazia pochi anni dopo la morte di Franco.