L’Armenia chiede aiuto alla Russia sull’invasione dell’Azerbaigian

In Armenia i combattimenti lungo il confine dei due paesi caucasici continuano per il secondo giorno e le vittime da entrambe le parti superano le 150, mentre sono oltre 2.500 i civili sfollati a causa dell’escalation della guerra.

I combattimenti sono continuati mercoledì lungo il confine tra Azerbaigian e Armenia, con decine di vittime per il secondo giorno consecutivo, in una crescente escalation bellica che minaccia di riportare questi due stati del Caucaso ad aprire la guerra per soli due anni. Il primo ministro armeno, Nikol Pashinián, ha denunciato che le truppe azere “hanno preso il controllo di alcuni territori” internazionalmente riconosciuti come parte della Repubblica di Armenia, e ha stimato le perdite in circa 10 chilometri quadrati.

Il presidente della Armenia ha anche chiesto aiuto al suo “alleato” russo invocando il Trattato di sicurezza collettiva

Il presidente armeno ha anche chiesto aiuto al suo “alleato” russo invocando il Trattato di sicurezza collettiva, un’organizzazione di difesa guidata da Mosca di cui l’Armenia è un membro fondatore. Tuttavia, il Cremlino è stato finora riluttante ad aiutare, a causa della sua situazione in Ucraina e delle importanti relazioni economiche con l’Azerbaigian.

Nonostante nella notte da martedì a mercoledì la situazione al confine sia rimasta calma, all’interno di una certa tensione, con l’arrivo della mattina sono ripresi i combattimenti e lo scambio di colpi di artiglieria, che sono aumentati con le ore. “A partire dall’una del pomeriggio [le undici del mattino nella Spagna continentale], l’avversario ha iniziato un intenso bombardamento di artiglieria e missili lungo il confine da Sotk a Goris, attaccando anche aree civili.

L’avversario usa ampiamente anche droni armati”, ha detto un portavoce del ministero della Difesa armeno durante una conferenza stampa. Da parte sua, il vice segretario stampa del ministero della Difesa azerbaigiano ha accusato le forze armene di “provocazione” e di aver tenuto “intenso il fuoco delle posizioni dell’esercito azerbaigiano”, ma ha aggiunto che “i punti di tiro delle Forze armate degli eserciti armeni furono messi a tacere e le truppe coinvolte nelle provocazioni subirono pesanti perdite e furono costrette a ritirarsi”.

Il sistema FIRMS della NASA, progettato per la sorveglianza antincendio, ma che è diventato anche uno strumento di monitoraggio dei conflitti in quanto rileva incendi e anomalie termiche quasi in tempo reale attraverso immagini satellitari e infrarossi, confermando decine di focolai sul lato armeno del confine, soprattutto nel provincia di Syunik, rispetto a meno di una dozzina sul versante azerbaigiano, nelle province di Lachin e Kalbayar.

L’Azerbaigian, una potenza di idrocarburi, ha aumentato le sue spese per la difesa negli ultimi due decenni per modernizzare il suo esercito e superare il suo vicino e rivale, contro il quale ha perso una guerra non appena è diventato indipendente dall’Unione Sovietica. Gli account dei social media collegati al governo di Baku hanno pubblicato video di droni armati che colpiscono sistemi missilistici armeni di fabbricazione russa e il presidente del parlamento armeno, Alen Simonyan, ha riconosciuto che il suo paese ha subito “significative perdite di equipaggiamento militare”.

Mercoledì l’Armenia ha portato a 105 il numero delle sue vittime militari

Anche le vittime da entrambe le parti non hanno smesso di aumentare. Mercoledì l’Armenia ha portato a 105 il numero delle sue vittime militari, mentre l’Azerbaigian ha ammesso che le vittime superano le 50 del giorno precedente, ma senza specificarne il numero. Su entrambi i lati del confine ci sono anche almeno una dozzina di civili feriti e anche Yerevan ha confermato che ci sono morti, anche se senza specificare quanti. Il media armeno Civilnet ha mostrato immagini di veicoli e case presumibilmente colpiti dall’artiglieria azerbaigiana nei villaggi vicino al confine.

Più di 2.500 civili sono stati sfollati da questa zona, secondo il difensore dei diritti umani dell’Armenia, Kristinne Grigorián: “La stragrande maggioranza degli sfollati sono donne, bambini e anziani”. Il viceministro degli Esteri armeno, Paruyr Hovhannisian, ha lamentato che esiste un “chiaro rischio” che l’attuale conflagrazione porti a una guerra aperta e, infatti, il governo ha pronto il testo della legge marziale per la sua approvazione nel caso approvato lo ritiene necessario (l’opposizione insiste affinché venga avviata).

L’ultima volta in cui è stata applicata la legge marziale risale a due anni fa, quando l’Azerbaigian lanciò un’offensiva per riprendere il controllo del Nagorno-Karabakh (regione del territorio azerbaigiano popolata principalmente da armeni che insorse in armi con l’appoggio di Yerevan all’inizio del decennio 1990), e quel conflitto si è concluso con una clamorosa sconfitta armena e la morte di oltre 6.500 persone tra i due paesi, che ammontano a malapena a 13 milioni di abitanti.

Nel frattempo, le grandi potenze si sono mobilitate per cercare di fermare l’escalation. Il rappresentante dell’Unione europea per il Caucaso meridionale, Toivo Klaar, ha incontrato questo mercoledì il presidente dell’Azerbaigian, Ilham Aliyev, e il suo ministro degli esteri, Jeyhun Bayramov. Francia e Stati Uniti hanno chiesto a entrambe le parti di fermare le violenze, ma hanno insistito sul fatto che l’Azerbaigian deve fermare gli attacchi al territorio armeno.

“Il fatto è che abbiamo visto prove evidenti di bombardamenti azeri all’interno dell’Armenia e danni significativi alle infrastrutture armene”, ha affermato il segretario di Stato americano Antony Blinken. La Russia, invece, è stata più contenuta nelle sue dichiarazioni, nonostante sia il principale sostenitore militare dell’Armenia e mantenga due basi militari sul suo territorio, oltre a 2.000 soldati dispiegati nel Nagorno-Karabakh come forza di mantenimento della pace.

Secondo i media armeni, un convoglio di guardie di frontiera del servizio di sicurezza russo dell’FSB è stato colpito in Armenia mentre si stava dirigendo verso quella zona, cosa di cui Yerevan ha accusato l’esercito azerbaigiano, ma che il ministero della Difesa azero ha negato. Giovedì arriverà in Armenia la missione dell’Organizzazione del Trattato di sicurezza collettiva per raccogliere informazioni. Per il momento, questo è tutto ciò che Yerevan ha ottenuto dalla Russia, nonostante abbia chiesto un sostegno più fermo per consentirle di contrastare la superiorità dell’Azerbaigian.