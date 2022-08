KFOR: la missione NATO pronta ad intervenire in Kosovo

La minoranza serba blocca due valichi di frontiera a causa della richiesta kosovara di cambiare le targhe e la documentazione di accesso. La NATO si dice “pronta ad intervenire” con il KFOR se l’instabilità aumenta.

La decisione del governo kosovaro di vietare i documenti e le targhe serbe, che da questo mese dovranno essere sostituiti da documenti kosovari, ha suscitato l’indignazione della Serbia e della minoranza serba kosovara. Questa comunità è la maggioranza nel nord dell’ex provincia serba che nel 2008 ha proclamato la sua indipendenza. Belgrado ancora non riconosce l’indipendenza di Pristina.

Da domenica camion e macchinari pesanti di cittadini serbi bloccano il traffico sulle strade che portano ai valichi di Brnjak e Jarinje per protestare contro il veto dei documenti emessi da Belgrado, che ha costretto alla chiusura di quei due punti di confine tra Entrambi i paesi. Tra i reciproci rimproveri della Serbia e del Kosovo, la Forza di sicurezza internazionale per il Kosovo (KFOR) della NATO ha avvertito questa domenica in una dichiarazione di essere pronta a intervenire “se la stabilità è compromessa” nel territorio.

Pristina aveva annunciato a giugno che non avrebbe più accettato carte d’identità e targhe serbe da agosto. Le autorità di questa regione —riconosciuta come Stato indipendente da più di 100 paesi, molti dell’Unione Europea, ma non da Serbia, Russia, Cina, Brasile e Spagna, tra gli altri— assicurano che si tratta di una misura di reciprocità, poiché anche Belgrado non accetta le loro targhe o documenti.

Secondo le nuove misure, le persone che entrano in Kosovo con carte d’identità serbe riceveranno un documento kosovaro temporaneo valido per 90 giorni. Anche le targhe serbe emesse dalle città kosovare in cui i serbi sono in maggioranza dovranno essere sostituite da targhe ufficiali del Kosovo. Dopo essersi consultata con gli ambasciatori degli Stati Uniti e dell’Unione Europea, Pristina aveva annunciato domenica che il veto sui documenti serbi, che doveva entrare in vigore lunedì 1 agosto, era stato posticipato al 1 settembre.

Il governo del premier Albin Kurti, nazionalista di sinistra critico su come sono stati gestiti in passato i rapporti con Belgrado, aveva condizionato questa moratoria alla rimozione delle barricate e allo sblocco dei valichi di frontiera chiusi. Tuttavia, questa mattina, i camion pieni di ghiaia e i pesanti macchinari dei cittadini serbi del Kosovo hanno continuato a bloccare il traffico, quindi Pristina ha iniziato a rilasciare i suoi documenti al più grande valico di frontiera della regione, Merdare, secondo l’agenzia Reuters.

“Questa decisione [l’emissione di nuovi documenti] continuerà ad applicarsi fino a quando tutte le barricate non saranno rimosse e sarà garantita la libertà di circolazione di persone e merci”, ha affermato il ministro dell’Interno kosovaro Xhelal Svecla. Il blocco e le barricate di cittadini serbi sulle strade avevano portato domenica la polizia kosovara a dispiegare le proprie pattuglie sulle strade vicino alla città settentrionale di Mitrovica.

Gli elicotteri della KFOR hanno anche sorvolato il Kosovo settentrionale, popolato principalmente da serbi ed è direttamente collegato alla Serbia. Il rifiuto di adottare documenti kosovari è un modo per questa minoranza di rifiutare di riconoscere l’indipendenza del territorio. Il divieto di guidare in Kosovo con targhe serbe ha già causato blocchi stradali nel settembre 2021 da parte della minoranza serba del Kosovo.

Il Kosovo ha quindi reagito schierando forze speciali, con armature e soldati armati di fucili automatici. La Serbia, da parte sua, ha alzato il livello di allerta delle sue truppe vicino al confine e ha inviato aerei da combattimento vicino alla sua demarcazione con la sua ex provincia. Il governo serbo sostiene che l’obiettivo di Pristina nell’adottare tali misure è di espellere i serbi dal nord del Paese.

La KFOR, la missione NATO con 3.770 soldati sul campo in Kosovo, ha il compito di mantenere la fragile pace in questo territorio. Domenica, le forze di pace italiane erano visibili dentro e intorno alla città settentrionale di Mitrovica. Nel 2013 i due paesi si sono impegnati in un dialogo sponsorizzato dall’Unione Europea per cercare di risolvere le questioni in sospeso, ma da allora sono stati fatti pochi progressi.