Israele firma un accordo di libero scambio con gli Emirati Arabi Uniti

Israele per la prima volta nella storia firma un accordo con un Paese arabo. La misura riduce o elimina le tariffe sul 96% delle merci scambiate tra le nazioni e viene annunciata quasi due anni dopo l’instaurazione delle relazioni diplomatiche.

Israele fa accordi economici con i paesi arabi

Israele e gli Emirati Arabi Uniti hanno firmato oggi un accordo di libero scambio, che copre praticamente tutti gli articoli negoziati commerciali tra le due nazioni e, che sarà contrassegnato come il primo del suo genere tra il governo israeliano e quello di un paese arabo.

Secondo il piano, le tariffe sulle importazioni e sulle esportazioni del 96% delle merci scambiate tra i paesi saranno ridotte ed eliminate: tra i prodotti ci sono cibo, medicinali, gioielli, fertilizzanti e sostanze chimiche. La maggior parte dei tagli sarà adottata immediatamente, mentre alcuni articoli attraverseranno un periodo di transizione fino a cinque anni.

L’accordo è uno dei principali risultati della normalizzazione dei legami tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti, iniziati a settembre 2020, attraverso i cosiddetti Accordi di Abraham, patrocinati dalla Casa Bianca e che includevano anche il Bahrain. Da allora, le nazioni hanno iniziato ad aumentare i loro legami politici e, soprattutto, economici, cosa che si percepisce nei numeri degli scambi bilaterali.

Secondo il Ministero dell’Economia e dell’Industria israeliano, gli scambi sono stati pari a 1,2 miliardi di dollari nel 2021, un notevole balzo in avanti rispetto agli anni precedenti alla normalizzazione delle relazioni, come nel 2020 (120 milioni di dollari) o nel 2010, quando il totale era di appena 1 milione di dollari. Ora i due governi si aspettano che i valori aumentino ancora di più.

L’accordo ‘vale’ 10 miliardi di dollari in 5 anni

“Oggi abbiamo firmato un accordo di partenariato economico globale con Israele che si basa sulle solide basi create dagli accordi di Abraham. Ciò porterà il valore [annuale] del nostro commercio bilaterale, petrolio escluso, oltre i 10 miliardi di dollari in cinque anni”, ha scritto su Twitter il ministro del Commercio degli Emirati Arabi Uniti Thani al-Zeyoudi.

Per lui si tratta di “un nuovo capitolo nella storia del Medio Oriente”, che creerà una “nuova era di pace, stabilità e prosperità per la regione”. In una serie di post su Twitter, il primo ministro israeliano Naftali Bennett ha celebrato il fatto che si trattava del primo accordo di questo tipo, concluso tra il suo paese e uno Stato arabo e, ha rivelato di aver concordato con il leader Mohammad bin Zayed i modi per accelerare i processo, fino alla stesura e all’approvazione del testo definitivo.

Questa conversazione ha avuto luogo durante un vertice tra i leader di Israele, Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Marocco ed Egitto nella città turistica di Sharm el-Sheikh a marzo. Hanno partecipato anche gli Stati Uniti, rappresentati dal Segretario di Stato Antony Blinken. “[Noi] abbiamo convenuto che ‘ciò che richiede cinque anni può essere fatto anche in poche settimane’ e abbiamo incaricato i team di lavorare ad alta velocità. Ed è esattamente quello che è successo”, ha scritto Bennett su Twitter.

In una dichiarazione, Dorian Barak, presidente dell’Emirates-Israel Business Council, ha affermato di aspettarsi che fino a 1.000 società israeliane stabiliscano uffici in città come Dubai e Abu Dhabi e, utilizzino quella presenza lì come un modo per espandere le loro operazioni oltre il Medio Oriente.

Sempre tesi rapporti tra israeliani e palestinesi

“Dubai sta rapidamente diventando un hub per le aziende israeliane che guardano all’Asia meridionale, al Medio Oriente e all’Estremo Oriente come mercati per i loro beni e servizi”, ha affermato Barak. Annunciati come uno dei grandi successi della diplomazia della Casa Bianca sotto Donald Trump, gli Accordi di Abraham sono serviti come strumento per Israele per rafforzare i legami con altre nazioni arabe, come Emirati, Bahrain e, successivamente, con il Marocco: c’è anche un processo per la normalizzazione dei rapporti con il Sudan, ma il ritmo dei negoziati e delle azioni è ancora lento.

L’iniziativa non è stata però immune da critiche: la principale riguarda i negoziati di pace tra israeliani e palestinesi, congelati dal 2014, e che non sono stati menzionati negli accordi firmati tra le nazioni arabe e Israele. In aggiunta, le amministrazioni Trump e, finora, anche Biden non hanno mostrato l’intenzione di agire direttamente per forzare una ripresa dei colloqui.

Nelle ultime settimane, c’è stato un aumento del numero di incidenti violenti che coinvolgono palestinesi e israeliani, che ha provocato più di 50 morti, tra cui la giornalista di al-Jazeera, Shireen Abu Akleh, uccisa mentre seguiva un’operazione israeliana nel campo profughi di Jenin, in Cisgiordania, l’11 maggio, in un caso che ha suscitato una forte reazione internazionale.

Nell’episodio più recente, domenica, migliaia di ebrei ultranazionalisti hanno marciato attraverso la Città Vecchia di Gerusalemme per celebrare l’annessione della parte orientale della città nel 1967, una mossa mai riconosciuta dalla comunità internazionale. Alcuni sono entrati nella Moschea Esplanade, un luogo sacro a musulmani ed ebrei (che lo conoscono come il Monte del Tempio), e hanno sfidato il divieto ufficiale di pregare lì.

C’è stato uno scontro e decine di palestinesi sono stati arrestati.Poco dopo le nuove scene di violenza, il ministero degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti ha dichiarato in una dichiarazione che la Moschea Esplanade è stata invasa “da coloni estremisti protetti dalle forze israeliane” e ha chiesto alle autorità israeliane di agire per ridurre le tensioni e agire con cautela “per evitare ulteriore instabilità” .