Israele e Turchia si ‘riparlano’ dopo anni di tensione sui palestinesi

Israele e Turchia hanno dichiarato mercoledì di aver accettato di ristabilire pieni rapporti diplomatici riconfermando ambasciatori ad Ankara e Tel Aviv, dopo una pausa di quattro anni, nell’ultima dimostrazione del riscaldamento delle relazioni tra gli ex rivali.

La Turchia ha richiamato il suo ambasciatore in Israele nel 2018 nel mezzo di una micidiale repressione israeliana sui manifestanti al confine tra Israele e Gaza che protestavano contro la decisione degli Stati Uniti di spostare la propria ambasciata a Gerusalemme da Tel Aviv. Israele ha affermato che le manifestazioni hanno minacciato la sua sicurezza e ha ritirato il suo ambasciatore da Ankara.

I due paesi affermano che ripristineranno i loro ambasciatori ad Ankara e Tel Aviv

“La ripresa delle relazioni con la Turchia è una risorsa importante per la stabilità regionale e notizie economiche molto importanti per i cittadini di Israele”, ha affermato il primo ministro israeliano Yair Lapid. La mossa arriva dopo un anno di miglioramento delle relazioni tra le due parti, inclusa una visita del presidente israeliano Isaac Herzog ad Ankara a marzo, seguita da viaggi dei loro ministri degli esteri in entrambi i paesi.

“Le buone relazioni di vicinato e lo spirito di partenariato in Medio Oriente sono importanti per tutti noi. I membri di tutte le fedi – musulmani, ebrei e cristiani – possono e devono vivere insieme in pace”, ha twittato Herzog dopo l’annuncio. Viene anche nel mezzo di un ampio sforzo del presidente turco Recep Tayyip Erdogan per normalizzare le relazioni con una serie di ex rivali in tutto il Medio Oriente.

Il signor Erdogan ha visitato gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita all’inizio di quest’anno nel tentativo di ristabilire i legami con i paesi del Golfo, facendo anche sforzi per migliorare le relazioni con l’Egitto. Il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha affermato che lo scambio di ambasciatori è stato un passo positivo dopo gli sforzi reciproci di entrambi i governi negli ultimi mesi.

“I passi che faremmo per normalizzare le relazioni includono la riconferma reciproca degli ambasciatori”, ha detto mercoledì Cavusoglu, secondo l’agenzia di stampa statale turca. “Continueremo a difendere i diritti di Palestina, Gerusalemme e Gaza ed è anche importante poter trasmettere i nostri messaggi su questo problema direttamente a Tel Aviv, a livello di ambasciatori”, ha affermato.

I buoni rapporti tra Israele e Turchia sono importanti per tutto il Medio Oriente

Sebbene la Turchia sia stata la prima nazione a maggioranza musulmana a riconoscere Israele nel 1949, i due paesi hanno avuto una relazione difficile negli ultimi anni dopo l’operazione militare israeliana del 2008-2009 nella Striscia di Gaza. Il signor Erdogan, il leader di un partito politico islamista, è stato aspramente critico nei confronti dell’offensiva, in cui sono morti 1.400 palestinesi e 13 israeliani.

La relazione ha sofferto ulteriormente in seguito a un raid di un commando israeliano nel 2010 che ha ucciso nove attivisti turchi a bordo di una nave che trasportava aiuti umanitari a Gaza. L’ex primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in seguito si è scusato per l’incidente e ha pagato alla Turchia 20 milioni di dollari di risarcimento per il raid, avvenuto in acque internazionali.

La Turchia e Israele condividono una serie di interessi tra cui il desiderio di contenere il nemico di Israele, l’Iran. La Turchia ha pieni legami economici e diplomatici con l’Iran ma ha interessi contrastanti con Teheran nei conflitti in Siria e Iraq. A giugno, Israele ha affermato che agenti iraniani stavano cercando di uccidere o assassinare israeliani in Turchia.

A quel tempo, i funzionari israeliani hanno elogiato la Turchia per quello che hanno detto essere uno stretto coordinamento per arrestare la cellula iraniana e proteggere i turisti israeliani lì. La Turchia è stata la destinazione numero 1 per gli israeliani che volano all’estero a giugno e poi di nuovo a luglio, secondo i dati dell’Autorità aeroportuale israeliana.