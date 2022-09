Israele e tre paesi arabi rafforzano i loro legami militari e commerciali

A due anni dalla firma degli Accordi di Abraham, Israele ha stipulato un accordo di libero scambio senza precedenti con gli Emirati Arabi Uniti e un altro militare con il Marocco.

L’uomo che ha dichiarato la creazione dello Stato di Israele, David Ben Gurion, si è lamentato negli anni ’50 del fatto che la Turchia trattasse il suo Paese “come un’amante” piuttosto che una “coppia in un matrimonio ufficiale e riconosciuto”, cioè con incontri segreti e tanto zelo nel non sapere. Il 15 settembre 2020, due Paesi del Golfo, Emirati Arabi Uniti (UAE) e Bahrain, si sono fatti vedere mano nella mano con Israele, dopo anni di subdola cooperazione, firmando alla Casa Bianca i cosiddetti Accordi di Abraham, per coloro che stabilirono relazioni diplomatiche con lo Stato ebraico.

Il 15 settembre 2020, due Paesi del Golfo, Emirati Arabi Uniti e Bahrain, si sono fatti vedere mano nella mano con Israele

Sono stati i primi paesi arabi a farlo dopo la Giordania (1994), rompendo un paradigma fondamentale in Medio Oriente, evidenziato nell’Iniziativa di pace araba del 2002: senza un accordo di pace con i palestinesi non ci sarebbe riconoscimento. La fine del tabù ha aperto le porte ad altri: il Sudan si è unito un mese dopo e il Marocco a dicembre. Gli accordi, ideati dall’amministrazione Trump, non sono rimasti lettera morta: la cooperazione militare è stata rafforzata, il commercio è in rapida crescita e fino a 450mila israeliani sono volati negli Emirati.

Lo scorso maggio Israele ha firmato il suo primo accordo di libero scambio con un Paese arabo con gli Emirati, che esenta dalle tariffe il 96% del suo commercio. Le aziende israeliane lo vedono soprattutto come una piattaforma per l’Asia. Gli scambi sono cresciuti del 117% nella prima metà dell’anno e gli Emirati sono già l’undicesimo partner commerciale di Israele, secondo il suo ambasciatore negli Emirati Arabi Uniti, Hayek Amir.

I due Paesi e il Bahrain hanno partecipato lo scorso novembre a un’esercitazione navale guidata dagli Usa nel Mar Rosso. Nello stesso mese Israele e Marocco hanno firmato un accordo di cooperazione militare senza precedenti nel mondo arabo che apre le porte alla vendita di armi. I ministri degli Esteri di Israele, Usa, Egitto, Emirati Arabi Uniti e Marocco hanno fatto un ulteriore passo lo scorso marzo con la creazione dell’embrione di una sorta di alleanza difensiva regionale contro l’Iran.

Tre mesi dopo, Naftali Bennett è stato ricevuto dallo sceicco e presidente degli Emirati, Mohamed Bin Zayed, nella sua residenza privata ad Abu Dhabi. È stato il primo capo del governo israeliano a mettere piede negli Emirati, dove hanno aperto diversi ristoranti kosher e una sinagoga. Ci sono già voli diretti tra Tel Aviv e Abu Dhabi, Dubai, Manama, Casablanca e Marrakech.

“Sono passati due anni a velocità di crociera”, dice al telefono Shlomo Ben Ami, ex ministro degli Esteri israeliano e vicepresidente del Centro internazionale per la pace di Toledo, che confronta “l’intensità” dei nuovi legami con la “pace fredda” che regna con Egitto e Giordania, i primi Stati arabi a riconoscere Israele, nel 1979 e nel 1994.

“Gli accordi sono stati una battuta d’arresto strategica di dimensioni storiche per la causa palestinese […] Dovrà essere la parte araba a condizionare l’alleanza a cui, in qualche modo, si è fatto qualcosa con la questione palestinese”, aggiunge. Gli accordi hanno anche superato la prova della violenza. I firmatari arabi hanno criticato l’offensiva israeliana a Gaza nel 2021, in cui 252 persone sono morte nella striscia e 11 in Israele, ma la rottura non è mai stata toccata.

Gli Emirati e il Bahrain sottolineano spesso che la firma ha fermato l’annunciata annessione israeliana di parte della Cisgiordania

Gli Emirati e il Bahrain sottolineano spesso che la firma ha fermato l’annunciata annessione israeliana di parte della Cisgiordania. Gli Stati Uniti hanno premiato la loro firma con la vendita di tecnologie armate all’avanguardia; al Marocco, con il riconoscimento della sua sovranità sul Sahara occidentale; e al Sudan, con la cancellazione dell’elenco dei paesi che promuovono il terrorismo.

La normalizzazione con il Sudan è ostacolata dall’instabilità (ha subito un colpo di stato militare lo scorso ottobre) e l’opinione pubblica è ora più critica, secondo un sondaggio di marzo del Washington Institute for Near East Policy. Quasi l’80% dei bahreiniti e il 71% degli Emirati considerano gli accordi negativamente o molto negativamente, mentre rispettivamente il 45% e il 47% li ha sostenuti nel novembre 2020. Il governo Biden mantiene anche paralizzata la vendita di caccia F-35 ad Abu Dhabi, che è stata la chiave del suo sì.

In Medio Oriente li ha solo Israele, dal momento che Washington modula le sue vendite di armi in modo tale che il suo principale alleato non perda mai la superiorità tecnologica militare. Gli Usa temono che la Cina – che ha rafforzato i suoi legami con gli Emirati durante la pandemia – raccolga dati grazie alla rete 5G della compagnia Huawei che vi opera, ha riportato lunedì il quotidiano israeliano Haaretz.

Gli Emirati si sono avvicinati allo Stato ebraico per mano dello sceicco Mohamed Bin Zayed, presidente da maggio e, prima, suo sovrano de facto. Condividono la sfiducia nei confronti dell’Iran, ma non il tono minaccioso riguardo al suo programma nucleare. Tre anni fa, infatti, Abu Dhabi ha deciso di riconfigurare le proprie alleanze e di avvicinarsi a Teheran, dopo aver percepito i limiti dell’ombrello statunitense, che – più preoccupato per Cina e Russia che per Medio Oriente – lasciava attaccare le petroliere al largo degli Emirati coste e impianti petroliferi sauditi.

La vicinanza geografica dell’Iran e degli Emirati, che Israele vede come un’opportunità per un ipotetico attacco all’Iran, è proprio ciò che porta gli Emirati Arabi Uniti a badare a se stessi nella cooperazione militare, affermano i ricercatori Leonardo Jacopo Maria Mazzucco e Kristian Alexander in un articolo su il think tank spagnolo Real Instituto Elcano. “Dal punto di vista israeliano, l’accesso alle strutture negli Emirati ridurrebbe la distanza tra Israele e l’Iran […]

Dal punto di vista degli Emirati, consentire a Israele di bombardare l’Iran dal suo territorio esporrebbe il paese a potenziali attacchi di ritorsione”. Il promotore dei patti, il genero e consigliere di Trump Jared Kushner, ha assicurato lunedì in un evento a Washington di aver negoziato “attivamente” con altri sei paesi, a cui non ha specificato, per aderire. Gli accordi hanno rivelato la solitudine dei palestinesi, già rassegnati alla perdita di uno dei pochi elementi di pressione che avevano lasciato: l’unità araba intorno al prezzo del riconoscimento.

Né hanno contribuito a rilanciare il dialogo di pace, interrotto dal 2014.”L’obiettivo di Israele nel firmarli era di distogliere l’attenzione del mondo dalla sua occupazione militare, non di metterla fine”, hanno criticato Zaha Hassan, analista ed ex consigliere della squadra negoziale palestinese, e Marwan Muasher, in un articolo sulla rivista Foreign Policy lo scorso giugno, ex ministro degli Esteri giordano. “Dare priorità agli accordi di Abraham mentre si rimandano i diritti dei palestinesi invia messaggi chiari a entrambe le parti. Agli israeliani: avete mano libera per conquistare la Cisgiordania. Ai palestinesi: siete soli”.