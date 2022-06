Israele accusa invio di aiuti ‘illegali’ ad Hamas per 50 milioni di euro

Israele fornisce prove di aiuti alla Palestina. Halabi, direttore di una ONG internazionale a Gaza, è stato accusato di aver dirottato fondi ad Hamas. Un audit dell’organizzazione invece ha dichiarato che non mancavano soldi.

L’ingegnere palestinese Mohamed Halabi, 45 anni, direttore della ONG internazionale World Vision a Gaza, è stato arrestato nel 2016 dalle forze di sicurezza israeliane al valico di frontiera di Erez, mentre tornava nella Striscia, dopo aver partecipato a un incontro di lavoro a Gerusalemme.

Israele: lo Shin Bet accusa Halabi di aver ‘dirottato’ milioni di euro da una Ong per Hamas

Lo Shin Bet, il servizio di intelligence interno israeliano, accusa Halabi di aver dirottato dall’organizzazione umanitaria fondi per oltre 50 milioni di euro a favore delle milizie di Hamas, il movimento islamista che di fatto governa l’enclave costiera dal 2007. Dopo sei anni di detenzione senza processo, un tribunale di Beersheva (sud di Israele) lo ha ritenuto colpevole questo mercoledì di collaborazione con un gruppo terroristico, senza ancora emettere una sentenza – che sarà annunciata il prossimo mese -, che può portare fino a 20 anni di carcere.

Organizzazioni come Human Rights Watch hanno messo in dubbio la validità del lungo processo contro Halabi, “basato soprattutto su prove segrete” presentate al tribunale dai servizi di intelligence e che non sono state rese pubbliche “per ragioni di sicurezza nazionale”. Jalil Halabi, 67 anni, padre dell’operatore umanitario di Gaza imprigionato in Israele, ha condotto una campagna per il rilascio di suo figlio in cui ha invitato leader e diplomatici di tutto il mondo a intervenire in suo favore per fermare un “processo kafkiano”.

“Mohamed è innocente e non accetta le accuse, per questo ha respinto tutti gli accordi con la Procura che potrebbero liberarlo in cambio dell’ammissione della sua colpevolezza”, ha dichiarato il mese scorso a EL PAÍS nella sua casa nella capitale del Gaza, trasformata in una specie di santuario, con fotografie, manifesti e messaggi di quello che per un decennio è stato a capo di una delle principali ONG internazionali operanti in Palestina.

La paura di subire l’interminabile detenzione dell’ingegnere Halabi ha portato l’operatrice umanitaria spagnola Juana Ruiz, 63 anni, che ha trascorso 10 mesi in prigione prima di essere rilasciata lo scorso febbraio, ad accettare di dichiararsi colpevole di “collaborazione con un’organizzazione illegale” e “traffico di valuta in Cisgiordania”, nonostante sia considerato “del tutto innocente”.

Dopo aver trascorso i restanti tre mesi della sua condanna agli arresti domiciliari nella sua casa di famiglia vicino a Belén, Juana Ruiz è in Spagna da questo mese. La ONG World Vision, specializzata in aiuti umanitari ai bambini e presente in un centinaio di paesi, ha effettuato nel 2017 un audit esterno dei conti della sua delegazione a Gaza, senza aver riscontrato fondi mancanti in nessuno degli elementi gestiti da Halabi.

Per 10 anni l’ingegnere palestinese ha gestito 22,5 milioni di dollari (21,6 milioni di euro). I revisori hanno sottolineato che era “difficile conciliare” quella somma con l’importo di denaro deviato descritto nell’atto d’accusa Shin Bet. Anche l’indagine ordinata dal governo australiano, uno dei principali donatori di World Vision, non ha riscontrato irregolarità.

L’uomo condannato per appartenenza ad una organizzazione terroristica

Dopo essere stato formalmente rimproverato dalla Corte suprema israeliana per la lentezza del processo di Halabi, il tribunale di Beersheva lo ha condannato con l’accusa di appartenenza a un’organizzazione terroristica, con la quale ha collaborato e alla quale ha fornito informazioni; per aver partecipato a esercitazioni militari vietate e per porto illegale di armi.

Maher Hanna, l’avvocato di Halabi, ha confermato che il suo cliente aveva ricevuto diverse offerte per accettare di scarcerarlo dall’accusa, ma le ha respinte tutte perché non riconoscevano la sua innocenza.”World Vision è insoddisfatta della sentenza di Beersheva contro Halabi, e per questo appoggerà l’appello che intende presentare alla Corte Suprema”, ha citato da Reuters Sharon Marshall, direttore delle pubbliche relazioni della Ong.

“In considerazione delle prove che abbiamo, crediamo nella sua innocenza”, ha aggiunto. Il governo israeliano, allora guidato dal conservatore Benjamin Netanyahu, ha approfittato dell’arresto dell’operatore umanitario palestinese nel 2016 per mettere in discussione le attività delle ONG internazionali nei territori palestinesi occupati da Israele dal 1967.

Un portavoce del ministero degli Affari esteri ha assicurato ora che “qualsiasi allocazione di fondi umanitari per scopi terroristici è un atto riprovevole a scapito del benessere degli abitanti di Gaza”. “Israele continuerà a utilizzare gli strumenti a sua disposizione per prevenire tali crimini”, ha aggiunto la stessa fonte diplomatica. Le organizzazioni umanitarie che operano in Palestina hanno messo in dubbio l’uso abusivo da parte di Israele di informatori e informatori anonimi per sporgere denuncia contro le ONG internazionali e palestinesi.

Queste critiche sono coerenti con i dati contenuti nelle informazioni che lo stesso ministero degli Esteri israeliano ha fornito a diversi paesi europei, quando nel 2021 sono state bandite diverse organizzazioni della società civile palestinese, tra cui i Comitati di lavoro per la salute, a cui Juana Ruiz apparteneva. L’ONG Human Rights Watch, con sede a New York, ha descritto il verdetto di colpevolezza contro Halabi come “un errore giudiziario, dopo sei anni di detenzione, basato principalmente su prove dichiarate segrete e presentate a porte chiuse, il che rappresenta una presa in giro del giusto processo legale”.

Confessione ottenuta ‘forse’ dopo maltrattamenti e senza avvocato difensore

James Heenan, direttore dell’Ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite per la Palestina, ha anche espresso dubbi sul fatto che il processo contro l’ex direttore di World Vision a Gaza sia stato condotto in conformità con gli standard di procedura penale internazionale. Il verdetto di colpevolezza si basa in gran parte su una confessione del detenuto, presumibilmente ottenuta in un interrogatorio da agenti dello Shin Bet senza assistenza legale, sotto pressione e maltrattamenti, secondo la difesa di Halabi, che ha già annunciato che farà appello alla decisione giudiziaria davanti alla Suprema Corte.

Il tribunale di Beersheva ritiene che la confessione di Halabi “è coerente, specifica e offre dettagli unici non conosciuti in precedenza”, riporta il Jerusalem Post. Lo stesso giornale, che fornisce un resoconto dettagliato delle accuse presentate dall’accusa e ammesse dal tribunale, riporta anche che l’avvocato dell’imputato dubita che la risoluzione non contenga né l’origine dei fondi dirottati ad Hamas né i loro movimenti.

Lo stesso giudice ha emesso un’ordinanza che dichiara segreto il contenuto di gran parte della sentenza “per motivi di sicurezza nazionale”, che ne impedisce la divulgazione al pubblico. “Mio figlio ha avuto 170 udienze in sei anni e 25 accuse sono state presentate contro di lui”, ha spiegato Jalil Halabi, un impiegato in pensione dell’Unrwa, l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, a Gaza, disperato per le tribolazioni del detenuto dal 2016, sposato con cinque figli.

Poche settimane prima del processo ha mostrato a EL PAÍS migliaia di e-mail a ONG, lettere ad ambasciatori europei o membri del Congresso degli Stati Uniti a favore di suo figlio. “E’ stato tenuto incarcerato per 52 giorni, sottoposto a tortura”, ha denunciato. “Nell’infermeria del carcere gli hanno somministrato un antidolorifico solo dopo aver sofferto per settimane un dolore insopportabile”, ha aggiunto.

“Lo hanno accusato di collaborare con Hamas, ma in questa famiglia siamo tutti di Fatah (il partito nazionalista che controlla l’Autorità Palestinese), e sono stati loro (gli islamisti) a cacciarci dal potere a Gaza 15 anni fa, ha detto il padre di Halabi.