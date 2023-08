Inviò una lettera con veleno mortale a Trump, donna condannata a 22 anni

Una donna di franco-canadese è stata condannata a 22 anni per aver inviato una lettera con del veleno a Trump.

Si chiama Pascale Ferrier la 56enne che sconterà la pena a Washington. La missiva minacciosa conteneva del veleno prodotto in casa proprio da lei, che poi aveva spedito il tutto direttamente alla Casa Bianca. A suo carico c’è l’accusa di violazione dei divieti sulle armi biologiche.

Condannata la donna che inviò veleno a Trump

In politica si sa, si hanno gusti diversi ma niente consente di mettere in pericolo gli altri. Purtroppo la 56enne Pascale Ferrier è riuscita nel suo intento di minacciare Trump, inviando direttamente alla Casa Bianca una lettera chiusa in una busta che non solo conteneva intimazioni verso il tycoon ma anche del veleno ricina prodotto da lei nella sua abitazione in Quebec.

“Ritira la candidatura per le elezioni” questo c’era scritto nel messaggio indirizzato al 1600 di Pennsylvania Avenue a Washington e per fortuna non è mai arrivato negli uffici di Donald Trump. Qualcuno lo ha bloccato prima, la missiva infatti ha passato diversi controlli e negli uffici di smistamento della posta si sono accorti che all’interno della busta c’era la pericolosa sostanza.

Con una breve indagine si è risaliti alla mittente Pascale Ferrier che appunto oggi è stata condannata alla pena di 22 anni di carcere, che sconterà a Washington. Il reato è quello di aver violato i divieti sulle armi biologiche, addirittura producendo il veleno da recapitare a Trump.

L’intercettazione della posta è avvenuta nel settembre del 2020, pochi mesi prima dell’assalto a Capitol Hill che segnò la fine del mandato ma anche l’inizio delle incriminazioni per il 45esimo presidente degli Stati Uniti rimasto in carica appunto dal 2017 al 2021.

In quegli anni tanti lo hanno sostenuto e tanti erano contrari alla sua idea di politica, fra cui di certo la 56enne che si è spinta troppo oltre e poteva uccidere qualcuno con l’effetto letale della ricina, per fortuna però non ha raggiunto la Casa Bianca.

Il procuratore Michael Friedman ha commentato la sentenza, parlando di una punizione adeguata che ha lo scopo di dare un messaggio chiaro. “Non ci sono scuse per minacciare funzionari pubblici o prendere di mira i dipendenti pubblici” ha detto.

La ricina

A rendere questa tossina famosa è stata la serie tv Breaking Bad, in cui un insegnante di chimica è costretto a diventare produttore di droga per salvare il figlio malato. Tuttavia, questo il potente veleno che è la ricina era già popolare fra le spie russe e i terroristi islamici.

Ne basta una piccola quantità per avere effetti letali e questa caratteristica, oltre al fatto di essere difficilmente rintracciabile durante gli esami autoptici, ha portato molte persone a interessarsi della ricina al punto che qualche anno fa alcuni ragazzi di Torino la usarono per fare fuori i rivali in amore.

La ricina viene molto usata e nominata nei film ma è un elemento fin troppo reale, che uccide legandosi alle cellule umane e bloccandone l’attività. Molti appunti sulla fabbricazione della tossina vennero trovati nel covo di Saddam Hussein dagli ispettori dell’Onu. Nel 2003 alcuni terroristi legati ad Al Qaeda se ne servirono.

Ci furono poi vari fatti di cronaca in cui tanti hanno provato – non sempre con successo – questa tossina per uccidere qualcuno, ma abbiamo anche un altro episodio legato alla casa Bianca, come quello di cui abbiamo parlato in questo articolo. Infatti, nel 2013 l’allora presidente americano Barack Obama fu il destinatario di una lettera contenente ricina, intercettata dagli uffici postali, come stavolta.

Un’inquietante replica del gesto, con cui la Ferrier si è rimediata una lunga vacanza in un istituto penitenziario.