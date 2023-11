Incinta a 13 anni, la madre della ragazza indagata per istigazione alla violenza sessuale: “Dovevo chiuderla in casa?”

La 13enne ha avuto una bambina, che oggi ha quasi due anni, dal fidanzato, all’epoca 18enne. La segnalazione sarebbe partita dagli insegnanti della ragazza, e il caso è arrivato in Procura.

Ora la madre della 13enne rischia un’accusa di istigazione alla violenza sessuale, mentre il compagno è indagato per violenza sessuale e rischia il carcere fino a sei anni.

Tredicenne incinta: indagata la madre

A Mantova una ragazza di 13 anni è rimasta incinta e la madre rischia ora un processo per istigazione alla violenza sessuale. Dalla relazione tra la ragazza e il fidanzato è nata una bambina che oggi ha quasi 2 anni. La storia tra i due ragazzi inizia nel 2021, quando i due, che sono cognati (la sorella della 13enne è sposata con il fratello del fidanzato) iniziano a frequentarsi.

I familiari inizialmente non sospettano di una relazione tra i due, tanto che la ragazzina viene mandata in vacanza con la sorella e il marito. È lì che probabilmente scatta qualcosa e al ritorno dalle vacanze, la ragazza scopre di essere incinta. A quel punto, che anche il cambiamento fisico diventa evidente, la scuola invia una segnalazione ai servizi sociali. Il caso arriva in Procura. La madre della ragazza, che attualmente vive a casa dei genitori del suo compagno, con la bambina e il fidanzato, è stata rinviata a giudizio per istigazione alla violenza sessuale.

“L’ho messa in guardia, o almeno ho provato a farlo. Gliel’ho detto in tutti i modi. Le ho detto anche che, se proprio fosse stato inevitabile, avrebbe dovuto usare delle precauzioni. Come avrei potuto evitarlo? Dovevo chiuderla in casa? Io credo che avrebbero trovato qualsiasi altro modo per stare insieme” ha riferito la donna a Tgcom24.

Il fidanzato della 13enne è indagato per violenza sessuale e rischia il carcere fino a sei anni.