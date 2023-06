Incidente Casal Palocco, ipotesi doppio sorpasso: “Il Suv viaggiava a 160 chilometri orari”

La chiave dell’incidente di Casal Palocco nelle telecamere Atac

È nelle immagini catturate da alcune telecamere di sorveglianza presenti su un bus Atac la chiave per risolvere e chiarire la dinamica del drammatico incidente avvenuto il 14 giugno scorso a Casal Palocco e costato la vita al piccolo Manuel, cinque anni. Come riferisce Tgcom24, infatti, gli inquirenti sarebbero entrati in possesso di alcune immagini, che avrebbero immortalato l’esatto istante in cui la Lamborghini guidata da Matteo Di Pietro ha travolto la Smart Fourfour, a bordo della quale viaggiava la giovanissima vittima, insieme alla madre e alla sorellina di quattro anni.

L’ipotesi è che il Suv su cui viaggiava il gruppo di youtuber abbia tentato un doppio sorpasso, a un autobus e a una Mercedes, viaggiando a 160 Km orari. Alle prime immagini, riprese dalle telecamere esterne a un bus dell’Atac, potrebbe anche aggiungersi un video ripreso da un altro bus che si trovava dietro la Smart. Come riportato da Il Giornale, il calcolo della velocità a cui viaggiava il Suv è stato ottenuto grazie al calcolo dalla distanza percorsa da un punto all’altro del quartiere nei pochi secondi che hanno preceduto l’impatto con l’altra vettura.

Gli indagati

Al momento, stando a quanto riferito da Paolo Capresi a Mattino Cinque, non risulterebbe indagato soltanto Matteo Di Pietro, che era alla guida della supercar, ma anche gli altri occupanti della vettura, fatta eccezione per la ragazza salita a bordo dell’auto appena un chilometro prima dello schianto. I giovani erano a bordo della potente vettura perché pare stessero affrontando una challenge, una sfida, che consisteva nel rimanere alla guida il più a lungo possibile, 50 ore per l’esattezza, dandosi il cambio di volta in volta.