In Rai si apre il caso della pubblicità occulta su Instagram

By

A pochi giorni dalla chiusura del Festival di Sanremo spuntano dei dettagli sulla possibile pubblicità occulta dei Ferragnez.

Il successo dell’evento non cancella le criticità legate alla gestione e ora sotto la lente di ingrandimento del Consiglio di Amministrazione c’è il caso di una possibile pubblicità occulta da parte della coppia di influencer, che su Instagram si sarebbe spinta più in là per quanto riguarda la sponsorizzazione, traendo forse anche un profitto non da poco.

Pubblicità occulta?

Possiamo parlare di pubblicità occulta? Dopo che gli organi di stampa hanno evidenziato il problema, questo è arrivato anche in Consiglio di Amministrazione, che ieri hanno chiesto alla governance alcune spiegazioni del ruolo che Chiara Ferragni e Fedez hanno giocato con Instagram.

Si parla di questo argomento per capire se la coppia forse più seguita dei social e anche Amadeus, abbiano tratto profitto da questo, visto che i loro profili privati sono stati rafforzati.

È stato quindi chiesto come mai non si sia pensato a un accordo commerciale con Instagram e se ci siano margini per parlare veramente di pubblicità occulta.

Quello relativo a Instagram rimane un argomento molto delicato perché ovviamente il Festival ha la necessità di raggiungere il pubblico sfruttando le piattaforme ma un’altra cosa è l’uso estremo che se ne è fatto, a tal punto da comparire nella scaletta. Questo pone un problema relativo al trattamento di dati da parte di una piattaforma terza.

Ferragnez spariti dal Dietrofestival

Il Consiglio di Amministrazione ha chiesto in maniera esplicita di visionare i contratti verso i due per capire se ci siano accordi riferiti alla presenza di Instagram. Si è parlato molto anche di un altro aspetto molto curioso.

Una troupe Amazon ha seguito Chiara e Fedez per una settimana e questo potrebbe essere compatibile con la preparazione della seconda stagione della serie che racconta la loto vita e la loro quotidianità.

Sembra che la coppia abbia ceduto solo parzialmente i diritti di immagine ma questo si è capito facilmente guardando il Dietrofestival, lo speciale che approfondisce il dietro le quinte dell’evento, dove loro non compaiono mai.

Non ci sarebbe nulla di strano se gli accordi prevedevano ciò, tuttavia si tratterebbe di una penalizzazione non da poco per la Rai e il suo evento più rappresentativo.

Roberto Laganà, consigliere d’amministrazione Rai, ha dichiarato che ha fatto richiesta di istituire un presidio editoriale per la prossima edizione del Festival perché quella che è appena terminata è stata gestita non bene proprio per due poli molto ingombranti quali la direzione artistica e la coppia Ferragni-Fedez.

I casi del cast Suzuki Stage e Costa Crociere

Sul tavolo del Consiglio di Amministrazione sono finiti anche altri elementi, ad esempio il caso del Suzuki Stage esterno, ovvero il palco allestito fuori dall’Ariston e anche quello di Costa Crociere.

Sono due partnership il cui cast artistico è stato gestito da Rai Pubblicità e i consiglieri vogliono capire se le procedure seguite abbiano fatto venir meno le regolamentazioni sul numero di artisti per singola agenzia che possono esserci nelle produzioni della Rai.

In conclusione quindi, Carlo Fuortes paradossalmente è uscito rafforzato dal Festival perché ha portato numeri importanti ma questi hanno creato dei problemi ed è legittimo chiedersi come mai si è arrivati a questo punto.