In Giappone, un uomo ha ucciso quattro persone tra cui due agenti di polizia

In Giappone è stato arrestato un uomo che vestiva abiti mimetici, una maschera e portava con sé un coltello lungo 30 centimetri, è il principale sospettato dei quattro omicidi avvenuti in queste ore.

Tra le vittime ci sono anche due agenti di polizia giapponese che sono morti durante un attacco con coltello e arma da fuoco. L’uomo, sospettato degli omicidi, si era rintanato all’interno di un edificio. La notizia è stata diffusa sia dall’agenzia di Kyodo che dall’emittente Nhk.

In Giappone un uomo ha ucciso 4 persone tra cui due agenti di polizia

Il Giappone è una delle nazioni più sicure al mondo è infatti una delle prime con il tasso di omicidi più bassi, inoltre ha delle leggi sulle armi severissime e proprio per questo è molto raro intercorrere in avvenimenti come quelli che sono accaduti in queste ultime ore.

Nelle ultime ore sono morte quattro persone a causa di un uomo che le ha assassinate, tra di loro ci sono anche due agenti di polizia l’ispettore Yoshiki Tamai di 46 anni e il sergente Takuo Ikeuchi di 61 anni, entrambi raggiunti da colpi di arma da fuoco durante l’attacco dell’aggressore.

Secondo quanto riportato dall’agenzia Kyodo e dall’emittente Nhk, la polizia giapponese ha annunciato di aver arrestato un sospettato che si era rintanato all’interno di un edificio e che è accusato di aver ucciso le quattro persone utilizzando armi da fuoco e un coltello di 30 centimetri.

L’attacco è avvenuto nel centro della nazione, più precisamente nella regione di Nakano, la ricostruzione dei fatti su quanto è avvenuto è stata possibile grazie alla presenza di alcuni testimoni sulla zona dell’aggressione.

Lo svolgimento dell’aggressione

Secondo quanto riportato da un testimone presente sulla prima scena del crimine, un uomo con indosso abiti mimetici, una maschera, un cappello e degli occhiali da sole, probabilmente per non farsi riconoscere, circa mezz’ora prima dall’aggressione era stato visto inseguire una donna che correva nella strada gridando aiuto.

Al momento dello svolgimento dei fatti il testimone era a lavoro nei campi in prossimità del luogo dell’aggressione. In seguito a quest’avvenimento l’aggressore ha trovato la sua prima vittima ed è stato visto afferrarla per un braccio e poi colpirla.

La donna di 66 anni è stata colpita alla schiena con un coltello dalla lama lunga circa 30 centimetri. Dopo la prima coltellata, ha sferrato una seconda coltellata al petto della donna mentre giaceva a terra sulla schiena.

In seguito a questo attacco è scappato a piedi mentre i testimoni presenti sul luogo si apprestavano a chiamare i soccorsi. Uno dei testimoni ha condotto gli agenti di polizia in un parcheggio che si trova vicino al luogo dell’accoltellamento.

Qui l’aggressore è nuovamente apparso e mentre la polizia giapponese stava parcheggiando ha aperto il fuoco utilizzando un’arma che è simile ad un fucile da caccia.

È in questo momento che ha colpito i due agenti di polizia uccidendoli. L’aggressore è scappato ancora e si è rintanato all’interno della sua casa di famiglia per molte ore prima di essere stato arrestato.

In seguito all’arresto la polizia giapponese ha confermato la presenza di una quarta vittima, una donna anziana che è stata ritrovata sulla scena del primo attacco gravemente ferita e in seguito è deceduta.

L’uomo sospettato di aver commesso i quattro omicidi è ora in arresto presso le autorità giapponesi, sono ancora ignote le cause che lo hanno spinto a questa aggressione.