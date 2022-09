Il vaccino di Oxford contro la malaria ha il 75% di efficacia sui bambini

Una sperimentazione del vaccino con 450 partecipanti in Burkina Faso ha ottenuto risultati che soddisfano la tabella di marcia dell’OMS per un siero contro la malaria con almeno il 75% di efficacia.

I ricercatori dell’Università di Oxford hanno riportato i risultati di uno studio di fase 2b a seguito della somministrazione di una dose di richiamo del loro candidato al vaccino contro la malaria, R21/Matrix-M™. Questo vaccino aveva precedentemente mostrato un’efficacia del 77% in uno studio del 2021 su bambini piccoli in Burkina Faso, nell’Africa occidentale.

Nelle loro conclusioni, pubblicate su The Lancet Infectious Diseases, il team ha dimostrato che una dose extra all’anno, dopo un regime primario di tre dosi, mantiene un’elevata efficacia contro la malaria, che rispetta la roadmap tecnologica definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità ( OMS) di un vaccino con un’efficacia di almeno il 75%.

Secondo l’università britannica in un comunicato, i dati corrispondono a uno studio di fase 2b, randomizzato, controllato e in doppio cieco, condotto presso la Nanoro Clinical Research Unit, dell’Institute for Research in Health Sciences (IRSS, dal suo acronimo in francese) del Burkina Faso. In esso sono stati reclutati nel bacino di Nanoro un totale di 450 bambini di età compresa tra i cinque ei 17 mesi, di cui 409 hanno ricevuto il booster.

I partecipanti sono stati assegnati in modo casuale a tre gruppi, i primi due hanno ricevuto il vaccino R21/Matrix-M, con una dose bassa o alta di adiuvante o sostanza che aumenta o modula la risposta immunitaria, come richiamo, e il terzo ha ricevuto un anti- vaccino contro la rabbia come gruppo di richiamo. Ogni bambino ha ricevuto la stessa dose di richiamo della serie principale di iniezioni.

Le dosi sono state somministrate a giugno 2020, prima del picco della stagione malarica. I ricercatori riportano un’efficacia del vaccino dell’80% nel gruppo adiuvante a dose più alta e del 70% nel gruppo a dose più bassa, durante 12 mesi di follow-up. La presenza di anticorpi è stata ripristinata a livelli simili a quelli dei vaccini primari 28 giorni dopo la somministrazione delle dosi di richiamo.

Non sono stati osservati effetti avversi gravi correlati. Halidou Tinto, Direttore Regionale dell’IRSS presso Nanoro e Principal Investigator dello studio, ha dichiarato: “È fantastico vedere di nuovo un’efficacia così elevata dopo una singola dose di richiamo. Attualmente siamo parte di un ampio studio di Fase 3, che mira a concedere in licenza questo vaccino per un uso diffuso il prossimo anno”.

Da parte sua, Adrian Hill, direttore del Jenner Institute dell’Università di Oxford e coautore dell’articolo, ha espresso soddisfazione per i risultati che mostrano che “un regime di immunizzazione standard a quattro dosi può ora, per la prima volta, raggiungere l’alto livello di efficacia in due anni che è stato l’obiettivo dei vaccini contro la malaria per così tanti anni”.

Il candidato vaccino contro la malaria R21/Matrix-M™, sviluppato dall’Università di Oxford, include l’adiuvante a base di saponina brevettato di Novavax Matrix-M ed è autorizzato dal Serum Institute of India. La sperimentazione è finanziata dal programma EDCTP2, sostenuto dall’Unione Europea, nonché dal Welcome Trust e dal NIHR Oxford Biomedical Research Centre.

Ed è stato prorogato per altri due anni, al fine di valutare se saranno necessarie più dosi di richiamo per mantenere un’elevata efficacia nel tempo. Entro la fine dell’anno sono attesi anche i risultati dello studio chiave di Fase 3 in corso per valutare la sicurezza e l’efficacia su larga scala in 4.800 bambini di età compresa tra 5 e 36 mesi in quattro paesi africani. L’OMS stima che la malaria abbia causato più di 640.000 morti nel 2020 e che i progressi nella riduzione della mortalità per questa malattia si siano bloccati negli ultimi anni.

La maggior parte dei decessi si verifica tra i bambini in Africa, dove in molti paesi vengono segnalati tassi di trasmissione molto elevati. Nel 2020 sono stati registrati circa 240 milioni di casi di malaria clinica. Le attuali misure di controllo della malaria includono l’uso di zanzariere trattate con insetticidi, la fumigazione e la prevenzione stagionale della malaria, somministrando farmaci mensili ai bambini al momento del picco di trasmissione.

Finora, nessun vaccino è stato autorizzato per un uso diffuso, sebbene gli sforzi di sviluppo siano durati più di 50 anni. Negli ultimi decenni, più di 100 candidati al vaccino sono stati sottoposti a studi clinici, ma finora nessuno ha mostrato un’efficacia maggiore del 75% previsto nella tabella di marcia del vaccino contro la malaria dell’OMS.