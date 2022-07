Il Sudan tra la debolezza dell’esercito e i sospetti dei leader della protesta

In Sudan i militari si dimettono per partecipare alla formazione del nuovo governo prima che scoppino tumulti nelle strade. L’instabilità del Paese ha aumentato il flusso di immigrati che cercano di raggiungere la Spagna.

Il comandante dell’esercito e leader del Sudan dal colpo di stato dello scorso ottobre, il generale Abdel Fattah Al Burhan, ha annunciato lunedì sera che i militari si ritireranno finalmente dai negoziati per formare un nuovo governo e cederanno l’iniziativa alle forze armate, anche se ha avanzato che in cambio istituiranno un consiglio militare senza supervisione civile e con poteri ancora da definire.

In Sudan l’esercito cerca di preservare il potere

La sua proposta arriva dopo che l’opposizione ha aumentato le mobilitazioni nei giorni scorsi contro la giunta golpista, incapace di consolidare la sua autorità, ma è stata ampiamente respinta dall’opposizione come stratagemma dei generali per preservare il proprio potere e privilegi. L’annuncio arriva anche dopo l’incapacità della comunità internazionale di stringere un accordo tra militari e civili a causa del netto rifiuto di questi ultimi di impegnarsi in qualsiasi tipo di trattativa.

In un breve messaggio alla televisione di stato, Al Burhan ha affermato che la sua offerta cerca di consentire alle forze civili di “sedersi e formare un governo indipendente con poteri nazionali per soddisfare tutte le richieste del periodo di transizione”. Ha inoltre assicurato che dopo la formazione dell’Esecutivo scioglierà il Sovrano Consiglio, che attualmente assume le responsabilità del Capo dello Stato e di cui lui stesso è a capo.

E ha anticipato che formerà un Consiglio Superiore delle Forze Armate che sarà responsabile della sicurezza e della difesa, oltre ad altre prerogative che saranno concordate con il futuro Gabinetto. La mossa del leader sudanese è stata ampiamente interpretata come un segno di debolezza per la giunta golpista, che da gennaio non riesce a sostenere un premier e deve affrontare da sola una grave crisi economica e livelli allarmanti di violenza nel Paese. la periferia del paese.

La decisione rappresenta un’inversione delle sue promesse iniziali di nominare un esecutivo tecnocratico alla guida del Paese fino alle elezioni del luglio 2023 sotto la supervisione dell’esercito. I principali gruppi di opposizione guardano con scetticismo anche alla formazione di un consiglio militare non responsabile e alla riabilitazione negli ultimi mesi degli islamisti che hanno costituito la base di appoggio del regime del dittatore Omar Al Bashir, deposto nell’aprile 2019.

Il colpo di stato militare perpetrato dall’esercito lo scorso ottobre ha posto fine alla transizione democratica iniziata in Sudan poco dopo la deposizione di Al Bashir dopo tre decenni al potere dopo mesi di massicce manifestazioni. Il colpo di stato ha rappresentato una grave battuta d’arresto per le aspirazioni popolari di continuare a smantellare il vecchio regime islamista, gettare le basi per un governo civile e democratico nel quadro di uno stato di diritto e consolidare il ritorno del Paese alla comunità internazionale.

Questa instabilità è alla base dell’aumento del numero di persone che lasciano il paese, molte delle quali si dirigono a nord verso il Marocco da dove cercano di attraversare la Spagna, come ha mostrato il tentativo di scavalcare Melilla il 24 giugno. almeno 23 migranti morti. L’80% delle 133 persone che sono riuscite a raggiungere la città autonoma era di nazionalità sudanese.

Questo lunedì, il commissario europeo per l’Interno, Ylva Johansson, ha ritenuto “inaccettabile che le persone muoiano in questo modo al nostro confine dell’UE” e ha chiesto un’indagine su quanto accaduto. In Sudan, da allora, i militari si sono scontrati con la mobilitazione costante che l’opposizione democratica civile è stata in grado di articolare e mantenere per più di otto mesi.

La repressione delle forze di sicurezza ha ucciso più di 100 persone. In centinaia sono stati feriti o arrestati. In prima linea in questo impulso ci sono i cosiddetti comitati di resistenza, un’estesa rete di gruppi decentralizzati di rivoluzionari profondamente radicati nei quartieri che hanno mostrato una grande capacità di schivare le tattiche repressive e cooptatrici del regime.

Giovedì scorso, nel terzo anniversario della massiccia protesta che ha finito per costringere i militari a concordare con le forze politiche civili sulla fragile transizione iniziata nel 2019, si sono tenute grandi mobilitazioni in tutto il Sudan, in una nuova dimostrazione di forza da parte dell’opposizione. Le proteste sono state nuovamente represse dalle forze di sicurezza, che hanno ucciso nove manifestanti e ferito più di 600, secondo un conteggio del Comitato centrale dei medici sudanesi.