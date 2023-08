Il presidente cinese Xi parteciperà al summit Brics

Il presidente cinese Xi prenderà parte al prossimo summit Brics che si terrà a Johannesburg e che arriva alla sua 15esima edizione. Al vertice prenderanno parte i leader anche di Brasile, India e Sudafrica, mentre per la Russia ci sarà il ministro degli esteri Serghei Lavrov. Putin non parteciperà perché ricercato dalla Corte Penale Internazionale per il ruolo chiave che ha avuto nella guerra iniziata contro l’Ucraina.

Il presidente cinese ha anche confermato, attraverso una nota diffuso dal portavoce del ministero degli Esteri della Cina, che prenderà parte ad una visita di Stato in Sudafrica dal 21 al 24 agosto. L’ultima visita di Stato nella nazione si era svolta nel 2018. In questa occasione si occuperà anche di prendere il ruolo di copresidente del Dialogo dei leader Cina-Africa con Ramaphosa.

Il summit si terrà dal 22 agosto al 24 agosto 2023 e permetterà agli Stati membri di affrontare varie problematiche e temi importanti tra cui la transazione ecologica, il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030, la possibilità di rafforzare la collaborazione interna e la possibilità di introdurre una moneta comune.

Il Brics è arrivato al suo 15esimo vertice, e a questo summit prendono parte i Paesi del Brasile, India, Cina, Sudafrica e Russia.

Per Xi questa visita di Stato sarà la seconda a livello internazionale in questo 2023, la prima visita di Stato ufficiale di quest’anno era stata quella di marzo in Russia in cui aveva incontrato personalmente il presidente Vladimir Putin.

Durante il vertice ci saranno tutti i leader dei Paesi invitati tranne Putin, a rappresentare la Russia ci sarà il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, lo ha reso noto a inizio agosto Naledi Pandor, ministra degli Esteri sudafricana.

Putin non presenzierà perché risulta ricercato dalla Corte Penale internazionale per il ruolo che ha svolto nella guerra che si sta svolgendo da mesi in Ucraina, e il Sudafrica è un Paese firmatario della Cpi.

La prima visita di Stato in Africa dal 2018

Per il presidente cinese invece sarà la prima visita in questa nazione dal 2018, in questa occasione si recò in Sudafrica per consolidare i legami diplomatici e per instaurare e consolidare i legami economici bilaterali, anche tra Pechino e Africa.

Inoltre per il presidente cinese sarà la prima occasione pubblica a cui parteciperà da settimane.

Nelle ultime settimane è infatti stato assente e non ha preso parte neanche alle ispezioni sul campo in seguito alle alluvioni e al maltempo che hanno duramente colpito la Cina.