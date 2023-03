Il peggior ospedale in Italia, il primo posto è tutto suo: la classifica

Qual è il peggior ospedale d’Italia. Vi sveliamo qual è quello più rischioso in cui recarsi. Ce lo rivela una classifica.

Ecco qual è il peggior ospedale d’Italia secondo questa classifica stilata da un ente molto conosciuto. Soltanto in pochi si aspettavano che si trattasse proprio di questo.

La sanità pubblica in Italia, una delle migliori

Tutto il mondo invidia la sanità pubblica italiana. Spesso i cittadini del nostro Paese non sono coscienti del fatto che la sanità pubblica italiana sia una delle più rinomate al mondo.

È costituita da medici davvero preparati e specializzati in alcune delle patologie maggiormente trattate nel mondo. Arrivano persone provenienti da ogni Paese per farsi curare in Italia.

Un altro dato che la rende tra migliori del mondo è il fatto che sia pubblica. Ogni cittadino, senza tenere conto del suo reddito annuale, viene trattato allo stesso modo di fronte alla sanità. Tutti, infatti, abbiamo il diritto di essere curati allo stesso modo indipendentemente dallo strato socio economico a cui apparteniamo.

Alcuni fattori, invece, che rendono la sanità pubblica davvero carente è il fatto che il nostro stato non investe i suoi fondi nella sanità. Abbiamo potuto riscontrare la veridicità di questa affermazione durante la pandemia Quando il Governo ha deciso di stanziare alcune milioni di euro proprio per compensare di Fondi precedente.

Nonostante ciò, gli ospedali italiani arrancano grazie anche alla professionalità di medici ed infermieri che ogni giorno lavorano sul campo con grande impegno e devozione.

L’esistenza di grandi ospedali di grande qualità fa Sì però che esistano anche quelli considerati a rischio. Oggi parliamo proprio di questi riportando alcuni dati classifica derivata da un ente rinomato. Ecco che ve la sveliamo di seguito.

Ecco qual è l’ospedale peggiore d’Italia

Qualche tempo fa, il Programma Nazionale Valutazione Esiti (Pne), gestito da Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), per conto del Ministero della Salute, ha stilato una classifica che riporta quali sono gli ospedali migliori e peggiori del nostro Paese.

I dati sono stati raccolti tenendo in considerazione un criterio in particolare, che altro non è che il tasso di mortalità dei pazienti fino a 30 giorni dal momento del ricovero.

I dati sono stati racconti tenendo in considerazione anche fattori come l’età di ciascun paziente, il suo sesso e le malattie da cui è interessato.

In base a questi criteri, i peggiori ospedali sul nostro territorio sono risultati essere nella provincia di Napoli. In generale, però, l’ospedale peggiore è risultato il Castelli di Verbania, con una percentuale esorbitante di morti, ben il 25,08%, entro i 30 giorni dal momento in cui si è intervenuti per via dell’infarto. Nessuno si aspettava fosse proprio lui.

Naturalmente, l’ospedale in questione è risultato ultimo in base alle statistiche raccolte dall’ente. Esistono online molte altre statistiche che mettono in lista altri ospedali, che possono dare vita a risultati davvero differenti tra loro.