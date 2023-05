Il caffè nella moka si deve pressare oppure no? La risposta dagli esperti di cucina

Ci sono vari metodi per bere questa bevanda, ma il caffè nella moka si pressa oppure è sbagliato? Rispondono gli esperti.

Il caffè nella moka non è solo un metodo di preparazione, ma un qualcosa che mette l’accento ad una abitudine e un momento di relax molto interessante. Non tutti sanno se quando si prepara la bevanda con la caffettiera, questa debba essere pressata oppure no. Gli esperti hanno voluto rispondere alla domanda, dando finalmente una interpretazione valida e risolutiva.

Come fare un buonissimo caffè con la moka?

Una buonissima tazza di caffè nero cremoso e profumato, al mattino presto oppure come pausa durante il giorno? È una abitudine irrinunciabile per la maggior parte delle persone. C’è chi usa la macchinetta e chi, invece, preferisce la tradizione continuando a fare il caffè con la moka classica.

Il suono del caffè che sta uscendo dalla caffettiera è un must delle case italiane, con il risveglio accarezzato dal suo aroma e la sua forza che aiuta a ritrovare la vitalità. Secondo gli esperti, se bevuto nella giusta quantità questa è una bevanda che può donare non pochi benefici e proprietà. Aumenta la concentrazione e il benessere, inoltre aiuta a digerire diminuendo la sensazione di fame nervosa durante il giorno.

Il caffè in polvere si pressa o no? Il metodo spiegato dagli esperti

A questo punto la domanda nasce spontanea: il caffè nella moka si deve pressare oppure si lascia la montagnola classica? Gli esperti di cucina hanno voluto rispondere a questo quesito una volta per tutti.

Si considera che il caffè per gli italiani sia una vera e propria istituzione, per questo motivo la sua preparazione deve essere perfetta. Se si usa la moka classica, ci sono delle regole che si tramandano da generazioni e mettono l’accento sulla bontà di questo prodotto.

Prima di tutto, l’acqua non dovrebbe mai superare la valvola interna e non dovrebbe comunque mai raggiungere il filtro. Un’acqua poco calcarea è l’ideale proprio per non avere dei retrogusti particolari quando è pronto.

La temperatura è poi un fattore importante da considerare, cercando di non tenere il fuoco alto e neanche basso: una via di mezzo, così che possa prepararsi con la giusta calma e il gusto perfetto.

La montagnetta di caffè nella caffettiera deve essere pressata oppure no? Se si preme, l’acqua presente si scontra con la massa dura del caffè e non può fare il suo lavoro. Il metodo ideale del bar è quello di lasciare la montagnola, cercando di distribuire il contenuto all’interno del filtro. È l’unico modo per ottenere qualità e quantità allo stesso tempo.

Una volta che il caffè è pronto, ricordarsi di pulire bene la moka completamente con sola acqua corrente e mai il detersivo.