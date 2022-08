I serbi rimuovono le barricate a due valichi di frontiera

Per protestare contro le nuove modalità di controllo delle frontiere, i serbi kosovari hanno bloccato tutte le strade di accesso.

Ora la situazione è più rilassata anche se le tensioni permngono. In Germania, invece, la regione è vista con preoccupazione. I serbi militanti hanno iniziato questa mattina a rimuovere le barricate stradali nel Kosovo settentrionale che avevano eretto il giorno prima.

I serbi kosovari stanno cercando di trovare una via ‘diplomatica’

Lo ha riferito la televisione di stato serba RTS. Bloccando le strade di accesso a due valichi di frontiera con la Serbia, i serbi kosovari avevano protestato contro le nuove modalità di controllo delle frontiere in Kosovo.

Secondo questo, le persone che si identificano al confine con documenti di identità serbi devono avere un certificato aggiuntivo rilasciato dalla polizia di frontiera kosovara da lunedì. Anche le targhe serbe non vengono più riconosciute.

Pristina vede questo come una contromisura al fatto che la vicina Serbia non ha riconosciuto i documenti kosovari per diversi anni. La tensione è aumentata domenica a causa delle nuove regole di confine nel Kosovo settentrionale, abitato prevalentemente da serbi.

Attivisti militanti hanno barricato le strade per Jarinje e Brnjak con pesanti macchinari da costruzione. Gli agenti di polizia kosovari sono stati colpiti. Lunedì sera sono intervenuti diplomatici internazionali. Il primo ministro kosovaro Albin Kurti ha poi dichiarato che l’attuazione del nuovo regolamento sarebbe stata sospesa per un mese non appena i militanti serbi avessero rimosso le barricate stradali.

Oggi abitato quasi esclusivamente da albanesi, il Kosovo apparteneva alla Serbia. Nel 2008 si è dichiarata indipendente. La Serbia non riconosce la statualità del Kosovo e rivendica il proprio territorio. La Bundeswehr è anche di stanza in Kosovo dal 1999 come parte della missione internazionale.

La situazione è vista con grande preoccupazione anche in Germania. “È positivo che il governo kosovaro abbia ora reagito con calma e stia così contribuendo al rilassamento”, ha affermato il ministro della Difesa Christine Lambrecht. Anche la missione NATO KFOR sta monitorando da vicino la situazione ed è pronta ad intervenire qualora la stabilità fosse minacciata, come prevede il suo mandato.

“La Bundeswehr rimane impegnata nella NATO e con la KFOR al fine di garantire un ambiente sicuro e libertà di movimento per tutte le persone in Kosovo”, ha affermato Lambrecht. Ora non si aspetta che le istituzioni assicurino una via diplomatica per risolvere questa spinosa questione.