I russi mangiano di meno e comnciano a stringere la cinghia

La guerra con l’Ucraina, le sanzioni occidentali e la massiccia inflazione stanno costringendo i consumatori russi a stringere la cinghia in massa.

Dopo essere stati presi dal panico per la mancanza del grano saraceno e altri beni di prima necessità nelle prime settimane di guerra, i russi spendono sempre meno nei negozi.

L’uscita dei marchi esteri e la chiusura dei mass store hanno determinato un calo del 17,2% delle vendite al dettaglio no food. Le persone hanno anche iniziato a risparmiare sul cibo in massa dopo che i prezzi della carne bovina sono aumentati del 14%, del riso del 30%, dello zucchero del 40% e delle carote del 50% dall’inizio dell’anno. Secondo Rosstat, le vendite di cibo a maggio sono diminuite dell’1,8%.

Parliamo di numeri reali, ovvero tenendo conto dell’inflazione alimentare, che è balzata a quasi il 20 per cento. I russi acquistano meno cibo da un mese: ad aprile la spesa alimentare è scesa del 5,3%. rispetto a marzo, e a maggio gli acquisti sono diminuiti di un altro 0,1 per cento rispetto ad aprile, stima Stanisław Muraszow, analista della Raiffeisenbank. Nel complesso, la spesa effettiva dei consumatori è diminuita di circa l’8% se si considerano le vendite al dettaglio di prodotti non alimentari.

I consumatori russi hanno trascorso il primo trimestre “a intaccare molto i loro risparmi”: il loro importo totale, secondo Rosstat, è diminuito di 1,2 trilioni di rubli. Aprile e maggio hanno visto una nuova ondata di calo dei redditi: i salari reali sono scesi del 7,2% (il massimo dal 2015), e le pensioni – corrette per l’inflazione – sono crollate del dell’8,2%. Dati storici più datati non ce ne sono, visto che questo tipo di statistiche sono cominciare ad essere fatte dalla fine degli anni ’90.

Un sondaggio condotto a giugno da HeadHunter ha mostrato che il 39 per cento dei cittadini lamentano che non ci sono soldi nemmeno per coprire i costi di base della vita. Un altro 38 per cento ha ammesso di avere difficoltà a far quadrare i conti. Quando cercano denaro, le persone devono utilizzare microprestiti che offrono denaro a un tasso di interesse superiore al 300% per anno.

Secondo il National Credit History Bureau, la domanda di tali prestiti è aumentata del 16% a maggio. Tali prestiti valgono fino a 30 mila. rubli (2,5 mila PLN) e il periodo di rimborso non superiore a 30 giorni è stato di 2,38 milioni.

Intanto l’Ucraina cerca di sopravvivere alla guerra

“Finora, l’Ucraina è stata in grado di difendersi dalla brutale guerra aggressiva della Russia, in parte grazie alle massicce sanzioni economiche e al supporto militare di Europa e Stati Uniti. Tuttavia, più a lungo durano queste azioni, più oscuri diventano gli obiettivi della guerra “, scrivono gli autori dell’appello intitolato “Armistizio ora!”

Inoltre, i firmatari scrivono della prospettiva irrealistica della vittoria dell’Ucraina e chiedono di considerare se “le consegne di armi sono ancora la soluzione giusta” e indicano gli effetti globali della guerra.

Inoltre, nella lettera si legge che “i negoziati non significano, come a volte si presume, dettare la capitolazione all’Ucraina”. “L’Occidente deve fare ogni sforzo per influenzare i governi di Russia e Ucraina a sospendere le ostilità”, affermano i firmatari dell’appello. Finora, “la comunità internazionale, e soprattutto i principali attori occidentali, non ha intrapreso alcuna azione concertata per avviare i negoziati. Fino a quando ciò non accadrà, non si può presumere che un accordo sia impossibile, e in particolare che Putin non voglia negoziare”.

Questa condizione, dopo 4 mesi dall’inizio della guerra, si sta facendo sempre più complicata per la popolazione ucraina. Quindi come succede in tutte le guerre, a rimetterci è sempre la povera gente, non gli oligarchi o i padroni che decidono di fare la guerra per interessi personali od economici spesso individuali.