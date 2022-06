L’UE ha concordato nuove procedure per identificare le persone in cerca di protezione alle frontiere esterne dell’UE e sta formando una coalizione di volontari.

Il ministro dell’Interno della Germania Faeser vede “progressi importanti nella politica migratoria”. Dopo anni di stallo, i ministri dell’Interno dell’UE hanno compiuto progressi nella riforma delle politiche dell’UE in materia di asilo e migrazione.

Unione Europea si compatta in materia di asilo e integrazione

“È stata una riunione di grande successo dei ministri dell’Interno”, ha affermato venerdì sera a Lussemburgo la Commissaria europea per gli Interni Ylva Johansson. I ministri dell’Interno dell’UE hanno concordato in linea di principio due proposte legislative, volte a rafforzare la protezione delle frontiere esterne dell’Europa.

Inoltre, sarà istituito un meccanismo per supportare i paesi mediterranei nella gestione dei richiedenti asilo.”Oggi siamo stati in grado di compiere importanti progressi nella politica migratoria in tutta Europa“, ha affermato il ministro federale dell’Interno Nancy Faeser (SPD).

Una “grande maggioranza” di Stati membri ha sostenuto il progetto. Tuttavia, i dettagli devono ancora essere elaborati. La presidenza francese degli Stati dell’UE punta a un accordo finale entro la fine del suo mandato a fine mese.

Nello specifico, si tratta di una nuova procedura alle frontiere esterne dell’UE per l’identificazione delle persone in cerca di protezione, e di una riforma della banca dati Eurodac per il rilevamento delle impronte digitali. In definitiva, dovrebbe essere possibile decidere alla frontiera chi non ha prospettive di status di protezione.

Ue: 10mila immigrati saranno allocati in queste settimane

Gli stati dell’UE devono ancora negoziare con il Parlamento europeo su entrambi i progetti. La partecipazione al previsto meccanismo di solidarietà, destinato a soccorrere i paesi mediterranei di Grecia, Cipro, Italia, Malta e Spagna, sarebbe volontaria.

Gli stati dell’UE potrebbero accettare coloro che cercano protezione dai paesi mediterranei o aiutarli in altri modi, ad esempio con denaro o in natura.

Faeser ha stimato che circa dodici paesi accoglierebbero i rifugiati, altri contribuirebbero finanziariamente. La Germania è pronta ad accogliere le persone, ma il ministro non ha fornito un numero preciso.

Due o tre paesi avevano commentato negativamente l’iniziativa. Il meccanismo sarà integrato nella piattaforma di solidarietà esistente creata dopo l’inizio della guerra in Ucraina e sarà inizialmente limitato a un anno.

L’obiettivo è quello di distribuire almeno 10.000 persone durante questo periodo. Faeser ha detto che il numero esatto è ancora in fase di elaborazione. La Commissione Ue e la Presidenza francese del Consiglio hanno annunciato un incontro in merito nei prossimi giorni.