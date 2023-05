L’Istat ha effettuato un’analisi sulla fiducia in tema economico e sul futuro, notando un calo dei dati per imprese e consumatori.

Sono state prese in esame diverse tipologie di attività e tutti i comparti hanno fatto registrare un peggioramento, specialmente quello delle costruzioni. Anche per i consumatori l’indice inverte la rotta dopo alcuni mesi in cui invece ha avuto un andamento positivo.

L’Istat ha evidenziato un calo della fiducia

Che sia per il futuro o preoccupazioni a livello economico, imprese e consumatori non hanno più fiducia nelle istituzioni. A evidenziarlo è stata l’Istat, che ha condotto uno studio diffuso in queste ore, prendendo in considerazione i singoli consumatori e diverse tipologie di imprese, dal settore manifatturiero a quello delle costruzioni.

È stata stimata una flessione sia dell’indice del clima di fiducia dei consumatori, da 105,5 a 105,1. Poi, anche l’indice composito del clima di fiducia delle imprese è calato, passando da 110,4 a 108,7.

Sono dati molto preoccupanti che sintetizzano un deterioramento delle opinioni. Il clima economico è aumentato mentre quello personale, attuale e anche futuro, diminuiscono. Questo si traduce in preoccupazioni alimentate dalla difficile situazione che stiamo vivendo e in particolare fanno riferimento alla crisi economica che sta mettendo in ginocchio i privati e le imprese.

Parlando di queste ultime, il clima di fiducia è peggiorato in tutti i comparti indagati. L’Istat ha rilevato che nella manifattura e nel settore delle costruzioni, l’indice è sceso rispettivamente da 102,8 a 101,4 e da 164,2 a 159,4. In calo anche nei servizi di mercato e nel commercio.

Tutte le variabili registrano un andamento negativo, comprese le informazioni sull’andamento degli affari. Nel commercio al dettaglio tutte le componenti si deteriorano, almeno per quanto riguarda la grande distribuzione. Per quella tradizionale infatti l’indice è in risalita.

Ancora, a livello settoriale, nella manifattura c’è più fiducia solo per quanto riguarda i beni di consumo.

Nel comparto delle costruzioni invece, tutti i settori coperti dall’indagine evidenziano un indice in peggioramento. La statistica ha poi evidenziato che nei servizi di mercato, il trasporto e il magazzinaggio ma anche l’informazione e la comunicazione hanno registrato un lieve aumento dell’indice.

Con le ricerche attuali, in riferimento al mese di maggio, i dati tornano a essere simili di quelli dello scorso marzo.

Cosa sono e come funzionano gli indici di fiducia

L’Istat esegue indagini a campione per 5 mesi all’anno, conducendo una ricerca sulla fiducia dei consumatori e delle imprese. Ne vengono generati due indici che rappresentano un indicatore molto affidabile sull’andamento economico del Paese, seppure parziale.

A settembre del 2019, ovvero con la nascita del secondo governo Conte, l’indice è aumentato per quanto riguarda i consumatori mentre c’è stata una forte diminuzione nelle imprese. Ma come si calcolano i due indici?

Partiamo da quello della fiducia dei consumatori, indicatore che ha come obiettivo quello di misurare la fiducia basata sulla spesa che i singoli svolgono durante il mese. Parliamo non solo delle spese di tutti i giorni ma anche dei risparmi e degli investimenti.

L’indagine telefonica si compone di 9 domande poste a campione, riguardanti lo stato dell’economia italiana, quello dell’occupazione, i giudizi sul bilancio familiare e via dicendo. Il conteggio finale viene fatto basandosi su quattro cardini: clima economico, clima personale, clima corrente e clima futuro.

Per capire l’andamento del bilancio è fondamentale il paragone con il mese precedente, per capire se l’indice cala o aumenta. Funzionamento più o meno simile anche per quanto riguarda l’indice di fiducia delle imprese.

Questo ha lo scopo di misurare la fiducia delle imprese italiane rispetto alla situazione economica del Paese, elemento fondamentale che spesso condiziona investimenti e sviluppo dell’azienda in questione.

Anche qui le indagini vengono fatte a campione e questa tipologia ha avuto inizio nel 1986, in un primo momento veniva effettuata ogni 2 mesi e poi mensilmente. Dal 2010 le informazioni vengono raccolte analizzando 1000 imprese commerciali che vengono divise per luogo e tipo di attività svolta, in particolare ce ne sono quattro prese in considerazione: settore delle costruzioni, manifatture, servizi e commercio al dettaglio.

Ancora una volta si fa un paragone con i dati raccolti nel mese precedente.