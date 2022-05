By

António Guterres chiede ai neolaureati di promuovere la transizione alle rinnovabili, e critica le “montagne di fondi” che vanno ancora ai “combustibili fossili che stanno uccidendo il pianeta”.

Guterres lancia la guerra contro le compagnie di combustibili fossili

Il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha lanciato martedì un duro messaggio contro le compagnie di combustibili fossili e gli investitori che le sostengono, i principali responsabili dei gas serra che surriscaldano il pianeta.

Lo ha fatto davanti a 8.000 studenti e membri della comunità educativa della Seton Hall University, nello stato del New Jersey (USA), dove ha esortato i neolaureati a non collaborare con questo tipo di aziende: “Usate i vostri talenti per spingerci verso un futuro rinnovabile”, ha chiesto loro.

Guterres ha passato in rassegna i pericoli e le sfide, che la generazione a cui appartengono questi studenti universitari, dovrà affrontare. Tra gli altri, il segretario generale dell’Onu ha messo in luce la crisi climatica. “Dovete essere la generazione che riesce ad affrontare l’emergenza planetaria del cambiamento climatico“, ha ricordato loro.

Perché, “nonostante le montagne di prove che abbiamo sulla imminente catastrofe climatica, vediamo ancora enormi finanziamenti destinati al carbone e ai combustibili fossili che stanno uccidendo il nostro pianeta”. Negli ultimi anni, il capo delle Nazioni Unite ha posto la lotta al cambiamento climatico al primo piano nella sua agenda.

E nelle ultime settimane Guterres ha alzato il tono contro i gruppi di investimento che continuano ad alimentare i combustibili fossili, nonostante le prove che li pongano come i principali responsabili della crisi climatica che sta colpendo tutti gli angoli del pianeta.

Questo martedì ha nuovamente criticato il fatto che i fondi continuino a raggiungere l’industria del petrolio, del gas e del carbone: “Sappiamo che investire nei combustibili fossili è un vicolo cieco, dal punto di vista economico e ambientale”. Inoltre, ha avvertito che nessuna campagna di greenwashing dell’immagine “può cambiarlo”.

Iniziare subito la transizione verso le energie rinnovabili

Ma, a suo avviso, sta arrivando il momento della “responsabilità” di chi “liquida il nostro futuro”. Ha spiegato agli studenti universitari che spetta anche a loro scegliere dove dirigersi professionalmente, perché il loro “talento” sarà richiesto dalle multinazionali, dai grandi gruppi di investimento e dalle istituzioni finanziarie.

“Avrai molte opportunità tra cui scegliere. Il mio messaggio è semplice: non lavorate per i distruttori del clima”. Guterres, al contrario, ha chiesto agli studenti di concentrare i loro talenti sulla guida della “transizione rinnovabile”.

Pochi giorni fa, in concomitanza con la presentazione di un drammatico rapporto dell’Organizzazione meteorologica mondiale sull’evoluzione dei cambiamenti climatici, il segretario generale dell’Onu ha esortato nazioni e imprese a “iniziare la transizione verso le energie rinnovabili prima che sia troppo tardi”.

Nello specifico, ha esortato a triplicare gli investimenti nell’energia verde fino a raggiungere almeno i quattro miliardi di dollari l’anno. “Chiedo ai governi di accelerare e accelerare l’approvazione dei progetti solari ed eolici”, ha detto durante la presentazione del rapporto mercoledì scorso. Ha anche chiesto ai paesi di formare una “coalizione globale” per spingere per lo stoccaggio delle batterie come supporto alle energie rinnovabili.

Ma Guterres ha anche criticato il fatto che i governi continuino a irrigare i combustibili fossili con fondi pubblici. Ha stimato in mezzo miliardo di dollari ciò che viene speso “per abbassare artificialmente il prezzo” di petrolio, gas e carbone, che è “più del triplo di quanto riceve l’energia rinnovabile”.

E ha ricordato che “la crisi climatica sta seminando il caos e minacciando di cancellare intere comunità e persino interi paesi, e i governi non stanno adottando le misure necessarie per invertire questa tendenza”.