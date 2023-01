Gratta e Vinci, il trucco dei tabaccai per trovare quelli vincenti: compra questi

Gratta e Vinci, ecco svelato il trucco dei tabaccai per trovare i biglietti vincenti: compra questi, potresti davvero cambiare vita per sempre.

Quante volte ti sei ritrovato a comprare un Gratta e Vinci sperando che la dea bendata fosse dalla tua parte? In realtà c’è un trucco utilizzato dai tabaccai per individuare quello vincente.

Gratta e Vinci, una dipendenza degli italiani

Secondo alcune statistiche, gli italiani sono tra i popoli delle nazioni europee a tentare spesso il gioco d’azzardo cercando di dare una svolta alla propria vita. Ogni giorno si vendono più di 3 milioni di Gratta e Vinci ma non sempre la dea della fortuna è dalla nostra parte.

Quante volte anche a te sarà capitato di acquistare questi bigliettini pensando e sperando in un giorno fortunato o nella vittoria? E quante volte anche tu sarai rimasto deluso per la perdita?

Ebbene, ti diciamo che talvolta la fortuna non c’entra nulla. Devi sapere che ci sono dei Gratta e Vinci che ti offrono più possibilità di vittoria rispetto ad altri. Devi quindi prestare attenzione quando decidi di acquistare questi biglietti che potrebbero cambiare la tua vita.

Il metodo per esempio utilizzato dai tabaccai, lo conoscono in pochi. Ecco quali sono i biglietti che dovresti comprare per tentare la fortuna.

Il trucco dei tabaccai per trovare i biglietti vincenti

Spesso, dietro un Gratta e Vinci gli italiani ripongono le proprie speranze e i propri sogni. Ogni giorno si vendono milioni di bigliettini sperando nella fortuna. Tanti i soldi spesi per cercare di cambiare vita, tante le delusioni ricevute dopo l’ennesimo fallimento.

Eppure ti diciamo che potresti essere anche tu un fortunato vincitore. Sai che ci sono dei Gratta e Vinci che ti danno più probabilità di vittoria rispetto ad altri? Trovare il biglietto vincente, lo sappiamo, è un’impresa ardua.

Tantissimi ce ne sono in commercio e spesso è questione di fortuna ma solo. A poco serviranno gesti scaramantici o portafortuna o magici rituali: se becchi il biglietto vincente potresti cambiare la tua vita, nel caso contrario avrai buttato soltanto soldi.

Ma qual è il trucco dei tabaccai che spesso si ritrovano a giocare anche loro tentando la sorte? Sicuramente non lo conosci. Innanzitutto devi sapere che i Gratta e Vinci non sono tutti uguali ma ce ne sono alcuni che ti consentono di recuperare almeno la giocata o anche più.

Tra questi c’è il “Portafortuna mini”. Si tratta di uno dei bigliettini più venduti e meno costosi con cui è possibile vincere anche centomila euro: un biglietto su 7.920.000 si rivela quello vincente.

Anche il bigliettino conosciuto come “Buon anno” ti può far vincere fino a 100 mila euro e un biglietto su 7.200.000 è quello fortunato. Ce ne sono altri ancora di migliori. Il “Fai scopa”, per esempio. In questo caso, un biglietto su 6.720.000 è quello fortunato.

Ancora ti segnaliamo il biglietto tenta fortuna “Frutti ricchi” che costa solo €2 e che ti consente di vincerne 100.000 ma solo un biglietto ogni 9,55 è quello fortunato. Infine il biglietto “Simboli” che ti consente di vincere fino a 100 mila euro.

In questo caso, un biglietto su 8.640.000 risulterà vincente. E tu, hai mai provato qualcuno di questi Gratta e Vinci? Sei stato tra i fortunati e baciati dalla dea bendata oppure no?