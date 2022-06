Google all’Onu: Ucraina “sfera di cristallo” per la guerra informatica

Martedì un dirigente di Google ha avvertito il Consiglio di sicurezza dell’Onu che gli attacchi informatici, la disinformazione e altre forme di guerra dell’informazione condotte in Ucraina sono una “sfera di cristallo” che produrrà problemi futuri.

“Gli stati devono trovare un modo per sintonizzarsi e stabilire una sorta di dottrina di deterrenza per il dominio informatico”, ha detto Jared Cohen in una riunione del consiglio sull’incitamento all’odio, l’incitamento e le atrocità in Ucraina. Ha affermato che mentre le aziende tecnologiche hanno bisogno di esperienza, “non esiste un algoritmo magico o un’unica soluzione per questo” e trovare una soluzione richiederà molta sperimentazione.

Google: l’Ucraina “è stata presa di mira in modo sproporzionato

Cohen dirige Jigsaw, un ramo di Google che mira a costruire una tecnologia per combattere la disinformazione, la censura e l’estremismo online. Ha affermato che l’Ucraina “è stata presa di mira in modo sproporzionato” da attacchi informatici avanzati dall’annessione della Crimea alla Russia nel 2014, aggiungendo: “È essenzialmente la nostra sfera di cristallo per ciò che probabilmente verrà”.

La guerra in Ucraina ha aumentato la pressione sulle aziende tecnologiche affinché lavorino di più per combattere l’incitamento all’odio, la disinformazione e altri contenuti dannosi online. L’Unione Europea sta lavorando a nuove regole radicali che richiederebbero a Google, al responsabile di Facebook Meta e ad altri giganti della tecnologia, di controllare le loro piattaforme in modo più rigoroso.

Le potenze occidentali nel Consiglio di sicurezza hanno accusato la Russia di una campagna di propaganda, disinformazione e odio diretta a indebolire l’Ucraina. Un recente rapporto di Mandiant, una società di sicurezza informatica, ha rilevato che la Russia ha utilizzato disinformazione, paura e propaganda per demoralizzare l’Ucraina e dividere i suoi alleati.

“Anche l’incitamento all’odio può essere un crimine di guerra“, ha detto martedì il vice ambasciatore britannico delle Nazioni Unite James Kariuki, chiedendo alla Russia di “smetterla di fare tali dichiarazioni”. L’ambasciatore russo Vassily Nebenzia ha ripetuto le controdeduzioni del suo Paese, secondo cui la retorica delle autorità ucraine ha avvelenato i cittadini contro la Russia e le popolazioni di lingua russa in Ucraina, con l’incoraggiamento occidentale.

“Vediamo, da parte nostra, un vero incitamento alla violenza e alla russofobia in Ucraina”, ha affermato. L’Albania, che attualmente detiene la presidenza di turno del Consiglio, ha convocato la riunione di martedì. Riunione che si prospetta molto delicata e ricca di spunti, visto che le false informazioni, da tutte le parti da cui provengono, stanno inquinando il mondo libero e democratico.