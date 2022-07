Gli USA intendono porre fine al trattato fiscale con l’Ungheria

La decisione deli USA è un contraccolpo contro il Paese, che ha resistito all’accordo globale sulle tasse minime spinte dall’amministrazione Biden.

Il Dipartimento del Tesoro degli USA si sta muovendo per rescindere il suo trattato fiscale con l’Ungheria, ponendo fine a un accordo con un paese che ha resistito all’accordo globale sulle tasse minime promosso dall’amministrazione Biden. La mossa richiederà sei mesi per essere completata, ha detto il dipartimento venerdì.

Il Trattato offriva pochi vantaggi alle imprese degli USA

In una dichiarazione, il dipartimento USA ha affermato di aver concluso che il trattato ora era troppo unilaterale e offre pochi vantaggi alle imprese e agli investitori statunitensi. “Gli Stati Uniti, in tutte le amministrazioni, hanno avuto preoccupazioni di lunga data con il sistema fiscale ungherese e il trattato ungherese”, ha affermato il dipartimento.

“Abbiamo discusso di queste preoccupazioni con l’Ungheria a partire dallo scorso autunno, ma stiamo facendo questo passo a causa della mancanza di un’azione soddisfacente da parte dell’Ungheria per porre rimedio a queste preoccupazioni”. La mossa degli Stati Uniti equivale a un contraccolpo contro l’Ungheria, che è emersa negli ultimi mesi come un ostacolo all’accordo sull’imposta minima globale negoziato lo scorso anno dal segretario al Tesoro Janet Yellen.

In quanto membro dell’Unione Europea, l’Ungheria deve dare la sua approvazione prima che il blocco possa approvare regole generali per l’attuazione del nuovo sistema. In una dichiarazione su Twitter rilasciata tramite un portavoce, il ministro degli Esteri ungherese Péter Szijjártó ha affermato che gli USA stanno reagendo all’opposizione dell’Ungheria.”Nonostante la pressione su di noi, HU non sostiene l’introduzione a livello dell’UE di una tassa minima globale”, afferma la dichiarazione. “Non possiamo mettere a repentaglio le aziende HU e i posti di lavoro HUN”.

L’annuncio del Tesoro “mostra che l’amministrazione vuole aumentare la pressione sull’Ungheria per cercare di portare avanti l’imposta minima”, ha affermato Daniel Bunn, vicepresidente esecutivo della Tax Foundation, un gruppo che generalmente favorisce tasse più semplici con aliquote più basse. “Disattivare un trattato fiscale è un grosso problema e danneggerebbe gli accordi commerciali tra Stati Uniti e Ungheria”.

La posizione dell’Ungheria ha attirato alcuni elogi dai repubblicani al Congresso. I rappresentanti Adrian Smith (R., Neb.) e Mike Kelly (R., Pa.), membri della House Ways and Means Committee, hanno recentemente scritto all’ambasciatore ungherese per dire di aver condiviso le preoccupazioni del paese sull’accordo fiscale e incoraggiato più dialogo. “Rispettiamo il diritto sovrano dell’Ungheria di stabilire le proprie leggi fiscali senza la pesante influenza delle nazioni ad alta tassazione”, hanno scritto.

“Comprendiamo anche l’interesse nazionale dell’Ungheria nell’attrarre attività economiche con un sistema fiscale favorevole alla crescita”. In una dichiarazione venerdì, il signor Smith ha criticato la mossa dell’amministrazione Biden. “Invece di consentire ai burocrati non eletti del Dipartimento del Tesoro di prendere di mira i paesi per le loro leggi fiscali, il segretario Yellen dovrebbe riaprire gli accordi [internazionali] per garantire che proteggano effettivamente i posti di lavoro, le aziende e la competitività americane”, ha affermato.

L’Ungheria e gli Stati Uniti hanno un trattato fiscale dal 1979

L’Ungheria e gli USA hanno un trattato fiscale dal 1979. I trattati fiscali in genere sono progettati per facilitare l’amministrazione fiscale oltre confine e generalmente prevenire le ritenute alla fonte sui pagamenti transfrontalieri. Rendono più facile per le società e gli investitori operare in più paesi e gli Stati Uniti hanno una vasta rete di trattati in tutto il mondo con le principali economie.

Ma i trattati sono tutti diversi e a volte i contribuenti possono impegnarsi in ciò che è noto come shopping dei trattati, strutturando le proprie attività in modo da ridurre o eliminare le tasse. Gli Stati Uniti e l’Ungheria hanno raggiunto un accordo del 2010 per aggiornare il trattato fiscale in modi progettati per limitare gli acquisti del trattato.

Ma il Senato degli Stati Uniti non ha mai ratificato quei cambiamenti, che sono stati bloccati insieme ad altri trattati dal senatore Rand Paul (R., Ky.) per le preoccupazioni sui paesi che condividevano informazioni. Il Senato ha superato le obiezioni del signor Paul nel 2019 su altri trattati fiscali, ma l’accordo con l’Ungheria non è avanzato. Dal 2010, l’Ungheria ha abbassato l’aliquota dell’imposta sulle società al 9% dal 19%, secondo il Dipartimento del Tesoro.

Tale riduzione, e il modo in cui interagisce con la revisione del codice fiscale statunitense del 2017, hanno cambiato la posizione degli USA sull’accordo raggiunto nel 2010. Non supporta più quell’accordo come soluzione completa alle preoccupazioni dell’amministrazione con il trattato fiscale ungherese, il Tesoro ha detto il dipartimento.Secondo il Dipartimento del Tesoro, gli Stati Uniti hanno già risolto i trattati fiscali, incluso uno con Malta. Gli attuali ed ex diplomatici statunitensi hanno descritto il primo ministro ungherese Viktor Orban come un punto di frustrazione per le successive amministrazioni presidenziali statunitensi.

L’amministrazione Obama si è opposta a quelle che considerava mosse non democratiche da parte di Orban di riscrivere le leggi elettorali e aumentare l’influenza del suo partito nazionale conservatore Fidesz sui tribunali e sui media ungheresi. L’ex presidente Donald Trump ha elogiato Orban per la sua posizione apertamente contraria all’immigrazione.

Tuttavia, l’amministrazione Trump ha lottato per convincere Orban ad acquistare più energia americana, aumentare le spese militari nazionali o adottare una linea più dura contro la Russia, la Cina o il gigante tecnologico cinese Huawei, il cui più grande centro di approvvigionamento al di fuori della Cina si trova in Ungheria. Sotto il presidente Biden, Orban ha impedito all’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico di spedire armi in Ucraina attraverso il suo territorio.

Orban si è anche opposto alle sanzioni dell’UE nei confronti di importanti alleati del presidente russo Vladimir Putin e ha contribuito a indebolire l’embargo sul petrolio russo. Il mese scorso, iOrban ha imposto una tassa inaspettata alle multinazionali, dicendo che aveva bisogno di maggiori entrate statali per aiutare le famiglie a superare i costi dell’inflazione. Mr. Orban è il capo di governo più longevo dell’UE ed è stato il primo ministro del suo paese per 16 degli ultimi 24 anni. Ha scontato cinque mandati, quattro dei quali consecutivi.