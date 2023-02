Giornata mondiale del Risparmio energetico, ‘M’illumino di meno’: l’iniziativa che sensibilizza su questo tema

Quest’anno la giornata mondiale del risparmio energetico con l’iniziativa ‘M’illumino di meno’ traccerà il fenomeno in crescita della comunità energetica rinnovabile.

L’idea resa nota in radio è riuscita ad ottenere un’istituzionalizzazione tramite il decreto legge numero 17/2022.

Giornata mondiale del Risparmio energetico e l’iniziativa ‘M’illumino di meno’

Oggi, 16 febbraio, è la Giornata mondiale del Risparmio Energetico e con l’iniziativa ‘M’illumino di meno’ (sin dall’anno 2005) si sensibilizza il mondo proprio su tale tema. L’idea è venuta agli autori di una trasmissione radio chiamata Caterpillar, in onda su Rai Radio2 e l’iniziativa non rappresenta soltanto un momento simbolico per donare maggiore attenzione ai quotidiani e necessari gesti per ottimizzare le varie risorse energetiche all’interno del nostro paese. Nel corso della prima edizione, proprio in occasione del protocollo Kyoto appena entrato in vigore quell’anno, la trasmissione di Rai Radio2 chiese a tutti gli ascoltatori, in segno di maggiore attenzione nei confronti dell’ambiente, di restare con solo le luci necessarie accese e spegnere tutte quelle superflue.

Grazie al decreto legge 17/2022 questa idea, nata proprio in radio, ha ottenuto l’istituzionalizzazione. Infatti nel 2022 il parlamento italiano ha deciso di istituire la ‘Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili’, giornata riconosciuta anche dalla Repubblica. Quest’anno M’illumino di meno traccerà il fenomeno in costante crescita di tutte le comunità energetiche rinnovabili, cioè tutte quelle alleanze a livello territoriale dei vari enti pubblici o cittadini che distribuiscono e producono energia dalle fonti ritenute alternative. In più non mancheranno le varie iniziative simboliche, ad iniziare dagli enti pubblici.

Sia il Ministero dell’Ambiente che della Sicurezza Energetica quindi spegnerà simbolicamente le luci a partire dalle ore 19:00. A M’illumino di meno quest’anno aderiscono anche l’Enea e la società del dicastero ‘in house’ Sogesid. Sempre a partire dalle 19:00 resteranno al buio per un’ora intera le Aree Marine Protette e i Parchi Nazionali, che accolgono così facendo l’invito da parte della ‘Direzione Generale Protezione Natura e Mare del Ministero’. Gilberto Picchetto, il Ministro, osserva che per riuscire a preservare l’ambiente ed abbattere gli elevati costi energetici c’è bisogno di una grande sobrietà energetica. Picchetto conclude poi affermando:

“Spegnendo le luci del palazzo del Ministero, vogliamo ricordare l’importanza del risparmio energetico, uno degli elementi necessari per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione. Tutti noi, Governo, aziende e famiglie, dobbiamo fare la nostra parte per questo obiettivo. Riducendo gli sprechi e adottando tecnologie più efficienti, contribuiremo a migliorare il clima, garantendo inoltre autonomia e sicurezza energetica per il futuro”.

M’illumino di meno 2023 è una comunità composta da università, scuole, aziende, amministrazioni, condomini, associazioni e cittadini che appunto aderiranno all’iniziativa e spegneranno le luci, come da tradizione. In più organizzeranno varie attività riguardo l’educazione ambientale, pedalando e riducendo così i consumi energetici. Insomma, piccoli gesti che condivisi e se ripetuti giorno per giorno generano quel cambiamento necessario alla tutela del nostro ambiente. M’illumino di meno coinvolgerà quest’anno anche altre radio a livello mondiale.