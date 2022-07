Germania: un inverno difficile senza il gas russo del Nord Stream 1

“L’inverno sarà fondamentale e dobbiamo prepararci al meglio”, afferma il ministro dell’Economia della Germani Habeck. Mosca riduce ulteriormente l’offerta in Italia e Austria.

Dalle sei del mattino di lunedì, il gasdotto Nord Stream 1 non ha inviato un solo metro cubo di gas russo in Germania. Si tratta di una chiusura programmata, che avviene ogni anno per garantire la corretta manutenzione dell’impianto, ma questo 2022, con la guerra di aggressione in Ucraina che sta per entrare nel suo quinto mese e nel mezzo di una crisi energetica senza precedenti, assume un nuova dimensione.

Berlino teme che il cut-off, che durerà 10 giorni, fino al 21 luglio, passerà da provvisorio a indefinito se Vladimir Putin deciderà di utilizzare la totale mancanza di gas come misura di pressione sull’Occidente. Mosca ha inoltre ridotto ulteriormente le forniture di idrocarburi all’Italia e all’Austria. Il ministro dell’Economia e del clima Robert Habeck è il primo a sospettare che le attività di manutenzione potrebbero diventare la prossima scusa che il Cremlino usa per violare i contratti di fornitura e interrompere la fornitura del gas da cui l’industria tedesca dipende così tanto.

Diversi economisti prevedono, con cifre diverse, che la prima economia dell’Unione Europea entrerebbe in recessione se il rubinetto del gas venisse completamente chiuso questo luglio. La preoccupazione per le conseguenze per l’economia e per i consumatori si estende in questi giorni, e aumenterà solo fino a giovedì della prossima settimana.Il governo del socialdemocratico Olaf Scholz non sta valutando al momento di aumentare il livello di allerta del suo piano di emergenza energetica, ha assicurato lunedì un portavoce dell’Esecutivo.

“Non possiamo speculare su cosa accadrà dopo il 21“, ha aggiunto, alle domande dei giornalisti. Berlino si prepara al peggio, ma spera che accada ancora il meglio, ovvero che il flusso del gasdotto venga riportato almeno al volume prima del taglio. Il Nord Stream 1, un gasdotto che percorre più di 1.200 chilometri lungo il letto del Mar Baltico e trasporta gas direttamente dalla Russia alla costa tedesca, è attualmente la principale fonte di approvvigionamento di gas russo nel Paese dopo che Mosca ha interrotto il servizio Gasdotto Yamal-Europa e ridurre le spedizioni attraverso l’Ucraina.

Nessuno osa azzardare cosa accadrà la prossima settimana, ma se il rubinetto sarà completamente chiuso “la Germania troverà molto più difficile riempire i depositi”, afferma Oliver Holtemöller, economista e vicepresidente del Leibniz Institute for Economic Research. Ciononostante, i modelli utilizzati dal suo team prevedono che “se l’inverno non è troppo freddo”, il Paese potrebbe cavarsela senza ricorrere al razionamento, a condizione che i rifornimenti continuino ad arrivare attraverso altre rotte, principalmente dalla Norvegia.

A lungo termine, la situazione è complicata: “Raggiungeremmo l’estate con i serbatoi completamente vuoti e ciò peggiorerebbe le prospettive per l’inverno successivo”, afferma Holtenmöller. Il tira e molla energetico che Mosca e Berlino hanno mantenuto fin da prima dell’inizio dell’invasione è peggiorato a metà giugno, quando la compagnia statale russa del gas Gazprom ha annunciato che avrebbe ridotto di due terzi le consegne di gas attraverso il Nord Stream 1.

La società ha affermato problemi tecnici, in particolare la mancanza di una turbina della società tedesca Siemens, che era trattenuta in Canada da sanzioni dopo essere stata inviata lì per la riparazione. Berlino si è affrettata a parlare di ricatto e il ministro Habeck ha dichiarato pubblicamente di non credere alla scusa di Gazprom. Quasi un mese dopo, durante il quale è arrivato appena il 40% del gas che la Russia dovrebbe fornire per contratto, l’arresto tecnico del gasdotto aggiunge una tremenda pressione all’Esecutivo.

Il taglio coincide con il periodo di riempimento delle vasche, che tradizionalmente si effettua nel periodo estivo, sfruttando il fatto che il riscaldamento non viene utilizzato e che il prezzo è normalmente inferiore. Questo lunedì gli impianti di stoccaggio tedeschi sono al 64,6% della loro capacità. “È difficile dire [se la fornitura di gas da parte del Nord Stream 1] tornerà dopo la manutenzione”, ha detto Habeck lunedì a Praga.

“L’inverno sarà fondamentale e dobbiamo prepararci al meglio“, ha aggiunto. La Germania cerca da mesi di limitare la sua enorme dipendenza dal gas russo – che era del 55% prima dell’invasione ed è scesa al 35% a metà aprile – ma non trova facile trovare nuovi fornitori o ridurre la quantità di gas esigenze del settore industriale per funzionare normalmente. La Germania si sta preparando da settimane per un possibile razionamento del gas in inverno ed è già stata costretta a prendere decisioni dolorose per una coalizione che include i Verdi, come il ritorno alla combustione del carbone.

Una modifica legislativa approvata la scorsa settimana consente già la riattivazione di vecchi impianti che producono energia elettrica con il carbone, il combustibile più inquinante, e che la coalizione aveva promesso di abbandonare prima del 2030. Il rischio di mancanza di approvvigionamento ha costretto anche ad approvare urgentemente altre leggi .che consentono di assumere il controllo di aziende critiche per l’approvvigionamento energetico in caso di necessità. Il colosso energetico Uniper, che è il più grande importatore di gas russo, ha già chiesto il salvataggio al governo Scholz.

Il Canada ha annunciato questa domenica che la turbina Siemens che Gazprom usa come pretesto per ridurre le spedizioni di gas al 40% si recherà finalmente in Russia. Le pressioni di Berlino hanno pesato più delle proteste di Kiev e della numerosa comunità di espatriati ucraini – la seconda più grande, dopo la Russia – che vivono nel Paese nordamericano. Il governo ucraino si è detto “profondamente deluso” dalla decisione del Canada. In un comunicato pubblicato sul sito del ministero dell’Energia, ha aggiunto che restituire la turbina a Gazprom equivale ad adeguare le sanzioni “ai capricci della Russia”.

L’esecutivo Scholz “prende atto” della protesta, ha affermato lunedì la portavoce, ma ricorda che le sanzioni europee non incidono sul transito del gas e che sono progettate per danneggiare la Russia e non l’UE e la Germania.La turbina verrà probabilmente spedita prima in Germania per evitare di aggirare le sanzioni contro il petrolio e il gas russi che Ottawa ha in atto. Da lì il governo tedesco lo trasporterà a destinazione, la stazione di compressione di Portovaya, nel tentativo di lasciare il Cremlino senza scuse per ripristinare il flusso di gas.

Il presidente dell’Agenzia federale per le reti, Klaus Müller, ha affermato lunedì che segnali contraddittori arrivano da Mosca, anche dai portavoce del Cremlino che assicurano che con la turbina riparata, più gas potrà essere inviato di nuovo attraverso il gasdotto. “Se sono onesto, nessuno lo sa”, ha riconosciuto alla televisione pubblica ZDF. In Germania è riemerso il dibattito sull’opportunità di estendere il funzionamento dei tre reattori nucleari ancora attivi, ma sia il governo Scholz che l’agenzia Müller, che ha il compito di vigilare sull’approvvigionamento energetico, assicurano che sarebbe irrealizzabile.

Il problema della Germania è il gas, ha sottolineato l’esperto. Questo idrocarburo è utilizzato come materia prima nell’industria, in particolare nella chimica, che con il 15% del totale è di gran lunga il principale consumatore. Il settore ha avvertito che nella maggior parte dei casi non ci sono alternative. “Quelle nucleari non ci aiutano affatto”, riassume Müller. Il colosso russo Gazprom ha anche ridotto le spedizioni di gas in Italia e Austria.

Nel caso dell’Italia, la fornitura è diminuita di un terzo, ha affermato lunedì in un comunicato l’azienda italiana di idrocarburi Eni, controllata al 30% dallo Stato. Il gruppo energetico austriaco OMV riceve a malapena il 30% del gas che ha contratto con Gazprom, ha detto il suo portavoce all’agenzia APA locale. La fornitura attualmente copre il fabbisogno energetico, hanno affermato entrambi.