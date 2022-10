Gela: uomo investito da un tir muore dopo due giorni di agonia

By

Vincenzo Salemi, investito da un tir a Gela ieri mattina, è morto oggi a causa die gravi traumi riportati.

L’impatto con il mezzo pesante è stato troppo violento e l’ex direttore delle Poste di Caltanissetta si è spento in ospedale.

Muore un uomo a Gela

Vincenzo Salemi era un anziano uomo in pensione da anni e tutti lo conoscevano perché era stato direttore delle Poste di Caltanissetta.

Nella mattinata di ieri l’uomo è stato investito da un tir e subito trasportato in ospedale ma dopo aver lottato fra la vita e la morte, si è spento oggi.

Ancora in corso di accertamenti la dinamica su cui sta lavorando la polizia locale, intervenuta sul luogo dell’incidente dopo la chiamata tempestiva.

Anche il 118 è stato allertato da diversi passanti ma i soccorritori hanno visto fin da subito che le condizioni dell’uomo erano molto critiche, nonostante ciò è stata effettuata la prima assistenza e poi è stato portato d’urgenza presso l’ospedale Sant’Elia a Caltanissetta.

Proprio in questa città tutti lo conoscevano per il suo ruolo prima del pensionamento, in passato l’uomo, originario di Riesi, aveva anche lavorato a Niscemi.

In ospedale, dove è arrivato in elisoccorso, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico ma purtroppo le condizioni erano gravissime già al suo arrivo nella struttura, così è deceduto oggi dopo quasi 48 ore di agonia.

La dinamica

Le forze dell’ordine hanno provveduto a recintare la zona per condurre i rilievi del caso. Secondo una prima ricostruzione sembra che Salemi sia sbucato in via Venezia, luogo del sinistro, da una stradina secondaria.

Quindi ha attraversato la via senza accorgersi che stava arrivando un tir, il quale lo ha travolto in pieno.

Stando a quanto emerso dalla testimonianza del conducente del mezzo pesante, ancora fortemente scioccato dalla vicenda, l’uomo sarebbe sbucato all’improvviso e lui non ha avuto nemmeno il tempo di premere sul freno.

In pochi minuti si è consumata una tragedia ma gli agenti vogliono vederci chiaro, infatti ipotizzano che l’uomo alla guida del tir stesse viaggiando a una velocità eccessiva o fosse distratto.

Per confermare ciò, si cercano eventuali testimoni che possano aver visto qualcosa o telecamere della zona.

Ora verrà aperta un’inchiesta per stabilire le responsabilità, che per ora sembrano essere dell’autista infatti la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. A suo carico si profila l’accusa di omicidio stradale.