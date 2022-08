GB: lo studio sui contagi da Covid aumenta le richieste di mascherine

Due terzi delle persone con Covid-19 lieve sono ancora infetti cinque giorni dopo l’inizio dei sintomi, secondo uno studio appena pubblicato in GB (Gran Bretagna).

La ricerca effettuata in Gran Bretagna (GB) ha rivelato che le persone diffondono il virus più a lungo di quanto si pensasse, contrariamente alle linee guida del SSN che affermano che “molti non saranno più infettivi per gli altri dopo cinque giorni”. Arriva tra le rinnovate richieste di reimpostare le restrizioni Covid prima dell’inverno per contribuire ad alleviare la pressione sugli ospedali, che stanno vivendo i peggiori tempi di attesa mai registrati.

Covid 19: la Gran Bretagna cerca di prepararsi all’inverno

L’Institute for Global Change di Tony Blair, che ha sede in GB, ha esortato il governo a considerare “la mascherina obbligatoria sui trasporti pubblici e nella maggior parte dei luoghi pubblici al coperto” per ridurre le pressioni del SSN. E l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto alle persone di “indossare una mascherina e mantenere il distanziamento sociale”, aggiungendo: “Imparare a convivere con il Covid-19 non significa fingere che non ci sia”.

Tutte le restrizioni legali relative al Covid nel Regno Unito, compreso l’obbligo di autoisolarsi, sono state eliminate a febbraio. Le leggi sono state sostituite con una guida che diceva alle persone di “cercare di rimanere a casa ed evitare il contatto con altre persone per cinque giorni” dopo che avevano iniziato a sentirsi male.

Ma uno studio dell’Imperial College London suggerisce che questo periodo di cinque giorni non è abbastanza lungo per interrompere la trasmissione. Nel primo studio nel mondo reale di questo tipo, gli esperti hanno monitorato 57 persone a casa dopo essere state esposte al Covid-19 per testare per quanto tempo sono rimaste infettive.

GB: l’istituto di Tony Blair mette in guardia dai rischi di contagio

I partecipanti hanno completato questionari sui loro sintomi e hanno eseguito test giornalieri per verificare la quantità di virus che stavano perdendo ogni giorno. Solo uno su cinque era infetto prima che i sintomi si sviluppassero, ma due terzi dei casi erano ancora infetti cinque giorni dopo la prima segnalazione dei sintomi.

Il professor Ajit Lalvani, l’autore principale, ha dichiarato: “Il SSN attualmente consiglia che se risulterai positivo al Covid-19 dovresti cercare di rimanere a casa ed evitare il contatto con altre persone per cinque giorni, ma i nostri dati suggeriscono che meno di cinque giorni -periodo di autoisolamento di un giorno due terzi dei casi rilasciati nella comunità sarebbero ancora infettivi, sebbene il loro livello di infettività si sarebbe sostanzialmente ridotto.

Ha raccomandato alle persone di isolarsi per cinque giorni e di non lasciare l’isolamento fino a quando non sono risultate negative due volte ai test di flusso laterale. I casi di virus e i ricoveri stanno ora diminuendo in tutto il Regno Unito a seguito di un’impennata estiva causata dall’emergere delle sottovarianti BA.4 e BA.5 Omicron, i dati mostrati ieri.

La dottoressa Mary Ramsay, dell’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito, ha dichiarato: “È incoraggiante che i tassi di casi di Covid-19 e i ricoveri siano ora a livelli bassi. Ci aspettiamo che rimangano bassi nelle prossime settimane prima di aumentare di nuovo mentre ci dirigiamo verso l’autunno e l’inverno”.